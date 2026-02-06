Новини
США закликали американців залишити територію Ірану на тлі нових погроз Трампа завдати удару

Віртуальне посольство США в Тегерані радить своїм громадянам залишити територію Ірану.

Про це повідомила пресслужба посольства Штатів в Ірані, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, дипломати радять громадянам США  виїхати з Ірану наземним транспортом до Вірменії чи Туреччини. Там зазначили, що в країні тривають перебої з інтернетом та зв'язком, авіарейси до Ірану скасовуються.

Відомо, що Іран не визнає подвійного громадянства та розглядатиме осіб з подвійним громадянством США та Ірану виключно як громадян Ірану.

"Громадяни США наражаються на значний ризик допиту, арешту та затримання в Ірані. Пред'явлення паспорта США або демонстрація зв'язків зі Сполученими Штатами може бути достатньою підставою для іранської влади для затримання", - йдеться в заяві.

Що передувало?

06.02.2026 08:37 Відповісти
Вісь зла на чолі з косоокими і їх проксі *********** чинять тиск на захід напавши на позаблокового союзника заходу Україну. Вони не можуть вступити в конфронтацію напряму з НАТО так як у обох сторін є сили ядерного стримування. Нарешті у заходу зявився лідер здатен симетрично діяти по відношенню до вісі зла. Вже відчепили Сирію і Венесуелу, як вийде відчепити Іран, то ********* залишиться тільки з косоокими Ином і Піном. Бо за каденцію Сонного Джо авторитарні режими не на жарт розгулялись зробивши з України військовий полігон для просування свого тиску і залякування тих же білорусів і казахів наприклад для утримання в цих країнах таких же авторитарних режимів.
06.02.2026 09:48 Відповісти
"Вже відчепили Сирію"

угу, відчепили. делегация сирии уже посетила москву и вполне себе конструктивно ведет переговроры о восстановлении отношений с кремлем.
"Россия и Сирия сохраняют прочные и добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Москве"
06.02.2026 10:31 Відповісти
 
 