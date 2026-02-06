США закликали американців залишити територію Ірану на тлі нових погроз Трампа завдати удару
Віртуальне посольство США в Тегерані радить своїм громадянам залишити територію Ірану.
Про це повідомила пресслужба посольства Штатів в Ірані, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, дипломати радять громадянам США виїхати з Ірану наземним транспортом до Вірменії чи Туреччини. Там зазначили, що в країні тривають перебої з інтернетом та зв'язком, авіарейси до Ірану скасовуються.
Відомо, що Іран не визнає подвійного громадянства та розглядатиме осіб з подвійним громадянством США та Ірану виключно як громадян Ірану.
"Громадяни США наражаються на значний ризик допиту, арешту та затримання в Ірані. Пред'явлення паспорта США або демонстрація зв'язків зі Сполученими Штатами може бути достатньою підставою для іранської влади для затримання", - йдеться в заяві.
Що передувало?
- Раніше Трамп казав, що Іран "серйозно веде переговори" зі Сполученими Штатами, проте відмовився сказати, чи ухвалив він рішення про можливий удар.
- Водночас в Ірані пригрозили США "серйозними втратами" у разі ударів по країні.
- Трамп сказав, що США готові знову застосувати силу, якщо Іран відновить ядерну діяльність.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
угу, відчепили. делегация сирии уже посетила москву и вполне себе конструктивно ведет переговроры о восстановлении отношений с кремлем.
"Россия и Сирия сохраняют прочные и добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Москве"