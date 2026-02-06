США призвали американцев покинуть территорию Ирана на фоне новых угроз Трампа нанести удар
Виртуальное посольство США в Тегеране советует своим гражданам покинуть территорию Ирана.
Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Иране, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, дипломаты советуют гражданам США выехать из Ирана наземным транспортом в Армению или Турцию. Там отметили, что в стране продолжаются перебои с интернетом и связью, авиарейсы в Иран отменяются.
Известно, что Иран не признает двойное гражданство и будет рассматривать лиц с двойным гражданством США и Ирана исключительно как граждан Ирана.
"Граждане США подвергаются значительному риску допроса, ареста и задержания в Иране. Предъявление паспорта США или демонстрация связей с Соединенными Штатами может быть достаточным основанием для иранских властей для задержания", - говорится в заявлении.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп говорил, что Иран "серьезно ведет переговоры" с Соединенными Штатами, однако отказался сказать, принял ли он решение о возможном ударе.
- В то же время в Иране пригрозили США "серьезными потерями" в случае ударов по стране.
- Трамп сказал, что США готовы снова применить силу, если Иран возобновит ядерную деятельность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
угу, відчепили. делегация сирии уже посетила москву и вполне себе конструктивно ведет переговроры о восстановлении отношений с кремлем.
"Россия и Сирия сохраняют прочные и добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Москве"