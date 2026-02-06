США призвали американцев покинуть территорию Ирана на фоне новых угроз Трампа нанести удар

Виртуальное посольство США в Тегеране советует своим гражданам покинуть территорию Ирана.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Иране.

Что известно

Так, дипломаты советуют гражданам США выехать из Ирана наземным транспортом в Армению или Турцию. Там отметили, что в стране продолжаются перебои с интернетом и связью, авиарейсы в Иран отменяются.

Известно, что Иран не признает двойное гражданство и будет рассматривать лиц с двойным гражданством США и Ирана исключительно как граждан Ирана.

"Граждане США подвергаются значительному риску допроса, ареста и задержания в Иране. Предъявление паспорта США или демонстрация связей с Соединенными Штатами может быть достаточным основанием для иранских властей для задержания", - говорится в заявлении.

Что предшествовало?

Ранее Трамп говорил, что Иран "серьезно ведет переговоры" с Соединенными Штатами, однако отказался сказать, принял ли он решение о возможном ударе.

В то же время в Иране пригрозили США "серьезными потерями" в случае ударов по стране.

Трамп сказал, что США готовы снова применить силу, если Иран возобновит ядерную деятельность.

