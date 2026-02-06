Іран відмовився зупиняти збагачення урану після переговорів з США
Іран після перемовин з США відмовився припинити збагачення ядерного палива.
Як повідомляє Цензор НЕТ, про цей йдеться у публікації видання The Wall Street Journal.
За словами іранського міністра закордонних справ Аббаса Аракчі, Тегеран не погодиться ані припинити збагачення, ані вивезти цей процес за межі країни.
Сторони не проводили прямих зустрічей, а вели почергові консультації через дипломатів з Оману.
Іран підтвердив свою позицію щодо ядерної програми
Сторони мають намір зустрітися знову для продовження обговорень.
Незважаючи на це, ні Тегеран, ні Вашингтон істотно не відступили від своїх початкових позицій, повідомили джерела, обізнані з перебігом переговорів.
Аналітики та посадовці мали невисокі очікування від перемовин через наполягання США включити до переговорів іранську програму балістичних ракет і підтримку регіональних угруповань.
Тегеран назвав успішним перший етап непрямих переговорів зі США
Водночас Тегеран високо оцінив результати першого раунду непрямих переговорів зі США щодо зниження напруженості, пише видання Bloomberg.
Іранська делегація вважає, що переговори почалися "у доброму дусі" та можуть призвести до узгодження рамок для подальших обговорень.
Успіх цих перемовин може відкрити шлях до подальших кроків щодо зниження геополітичної напруги.
- Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що адміністрація Сполучених Штатів опрацьовує варіант формування тимчасового уряду в Ірані у разі втрати чинною владою контролю над управлінням країною. За словами співрозмовників, обізнаних з американськими зусиллями щодо пошуку альтернативи нинішньому іранському керівництву, до процесу безпосередньо залучений зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
