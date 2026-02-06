Іран відмовився зупиняти збагачення урану після переговорів з США

Як повідомляє Цензор НЕТ, про цей йдеться у публікації видання The Wall Street Journal.

За словами іранського міністра закордонних справ Аббаса Аракчі, Тегеран не погодиться ані припинити збагачення, ані вивезти цей процес за межі країни.

Сторони не проводили прямих зустрічей, а вели почергові консультації через дипломатів з Оману.

Іран підтвердив свою позицію щодо ядерної програми

Сторони мають намір зустрітися знову для продовження обговорень.

Незважаючи на це, ні Тегеран, ні Вашингтон істотно не відступили від своїх початкових позицій, повідомили джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Аналітики та  посадовці мали невисокі очікування від перемовин через наполягання США включити до переговорів іранську програму балістичних ракет і підтримку регіональних угруповань.

Тегеран назвав успішним перший етап непрямих переговорів зі США

Водночас Тегеран високо оцінив результати першого раунду непрямих переговорів зі США щодо зниження напруженості, пише видання Bloomberg.

Іранська делегація вважає, що переговори почалися "у доброму дусі" та можуть призвести до узгодження рамок для подальших обговорень. 

Успіх цих перемовин може відкрити шлях до подальших кроків щодо зниження геополітичної напруги.

  • Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що адміністрація Сполучених Штатів опрацьовує варіант формування тимчасового уряду в Ірані у разі втрати чинною владою контролю над управлінням країною. За словами співрозмовників, обізнаних з американськими зусиллями щодо пошуку альтернативи нинішньому іранському керівництву, до процесу безпосередньо залучений зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Знову серуна Тромба який увісні урегулював 100500 воєн, в реальному світі гівном накормили. Не чую від Тромба що сша повинні піти на поступки і укласти з іраном мірну угоду і віддати Каліфорнію.
06.02.2026 22:52 Відповісти
Не дивно!"Наразі кожна країна розуміє, що тільки ядерна зброя може бути гарантом її безпеки!
06.02.2026 22:40 Відповісти
Інші країни ссуться нападати на ядерні країни. А ядерні країни між собою можуть мати лише невеличкі місцеві конфлікти, а не повномасштабні війни.
06.02.2026 22:47 Відповісти
Так файно їла, і так погано всралась!
06.02.2026 22:32 Відповісти
Подивишся на живому прикладі що буде станеться з країною 😁
06.02.2026 23:14 Відповісти
Якщо відмова від яз привела до війни, то чому путін 20 років чекав щоб напасти?
06.02.2026 23:50 Відповісти
Не чекав. Готувався. Клепав ракети, танки, бомби, літаки...
07.02.2026 15:59 Відповісти
Пізда чалматим.
06.02.2026 22:37 Відповісти
Боти, сходи *****.
06.02.2026 23:01 Відповісти
Іран не жертва, він і є загроза.
06.02.2026 22:59 Відповісти
Ти дебіл, чи просто троль? В державній програмі Ірану прямо вказано, геноцид Ізраілю. Іди *****.
06.02.2026 23:04 Відповісти
давай цитату, в якому документі це написано
06.02.2026 23:06 Відповісти
Цьому серіалу вже багато років

Продовженню бути! З кепкою mägå та цеберком попкорну )))
06.02.2026 22:38 Відповісти
Якщо США і Ізраїль не знищать остаточно ядерну програму, то це може стати початком застосування ядерної зброї, спочатку Ірану проти Ізраїлю, а потім вже понесеться ця лавина далі і ядерна зима накриє землю. Сподіваюся в Трампа стане духу вирішити питання з ними.
06.02.2026 22:39 Відповісти
нащо ірану використовувати свою яз проти ізраїлю? щоб отримати ядерну відповідь і щоб мільйони загинули?
06.02.2026 22:41 Відповісти
Чалматых фанатиков никто не спрашивает. У Украины своего ЯО не было никогда.
06.02.2026 23:00 Відповісти
в 91 році у нас була власна ядерна зброя.
06.02.2026 23:03 Відповісти
То було зброя Москви, Україна була лише країною базування.
07.02.2026 02:54 Відповісти
Стратегічна так..а тактична була наша..включаючи тактичні ракети
07.02.2026 12:45 Відповісти
А тактичну зброю кацапи вивезли в України задовго до Будапешта і нікого не питали.
07.02.2026 14:04 Відповісти
після..в 98 ще була
07.02.2026 14:09 Відповісти
Не було.
07.02.2026 17:59 Відповісти
В 96 точно було 203мм...зберігались в свинцевих контейнерах на колесиках і зверху стояли заряди...це був склад 1 розряду на кордоні з ПМР..в 98-2000 роках його вивезли...я особисто спілкувався з людьми в кого ці подарунки зберігались у сховищі
07.02.2026 18:25 Відповісти
У релігійних фанатиків здорового глузду нема.
06.02.2026 23:06 Відповісти
Ще один ********. Які такі "ізраільські терористи".
07.02.2026 02:51 Відповісти
Ну, от ти кацапські "лапті" і "засвітив"... Що і потрібно було довести...
А так вперто "бив себе ногами в груди", "хахлом" прикидаючись...
07.02.2026 03:00 Відповісти
яке ж ти хворе, мільйони людей по всьому світу, в тому числі в Європі та США виступали проти ізраїльського тероризму, до чого тут лапті?

а хохол тут, як раз, ти - бо виступаєш проти української ядерної зброї

10.02.2026 13:27 Відповісти
А я не належу до тих "мільйонів"... Я належу до тих десятків міойонів, які підтримують Ізраїль, у їх протистоянні арабським терористам...
І я не "виступаю проти української ядерної зброї", а пояснюю придуркам на "Цензорі", ЧОМУ Україна не зможе її мать...
10.02.2026 13:45 Відповісти
>А я не належу до тих "мільйонів"... Я належу до тих десятків міойонів, які підтримують Ізраїль

бо ти не можеш в математику.
якщо вбивство 1195 людей -- тероризм, то що таке вбивство 65410 людей, серед них 18500 дітей?

>а пояснюю придуркам на "Цензорі", ЧОМУ Україна не зможе її мать...

вже сто разів даунам пояснювали, чому Україна може створити ядерну зброю, але ти фізику знаєш десь так само, як історію злочинів ізраїлю.
10.02.2026 14:12 Відповісти
Дурню! Зате я "можу в юриспруденцію"... Бо війна і зброя - це не тільки "математика", але, й, в більшій мірі - питання міжнародного права...
10.02.2026 14:19 Відповісти
Дурню! МКС як раз і надало оцінку діям ізраїльських терористів, серед яких друг путіна - бібі нетаньяху.
10.02.2026 14:27 Відповісти
А "історія", для тебе - це лише період правління Нетаньяху? А куди діть попередні десятки років?
10.02.2026 15:08 Відповісти
>А куди діть попередні десятки років?

вони якось пояснюють чи дозволяють вбивства 18,500 дітей? як це працює, з точки зору юриспруденції?
10.02.2026 15:23 Відповісти
Тине єврей з Одеси? Бо кажуть, що тільки вони відповідають питаннями на питання...
10.02.2026 15:27 Відповісти
Так буде відповідь, чи ні? Ти ж наче займався юриспруденцією.
10.02.2026 15:33 Відповісти
Після твоєї...
10.02.2026 15:58 Відповісти
Не вийде так. Якщо ти вважаєш, що "попередні десятки років" дозволяють вбивства тисяч дітей, так і пиши.
10.02.2026 16:05 Відповісти
Не вийде? Тоді "Йди лісом...".
10.02.2026 16:08 Відповісти
окей, ще один юдофіл-любитель терористів злився.

йди читати талмуд, там багато про таких як ти гоїв написано
10.02.2026 16:11 Відповісти
Бо іран хоче знищити Ізраїль і коли в нього з'явиться ядерна зброя, ці аятольські мавпи її застосують проти Ізраїлю. Тому важливо їх зупинити до того, поки станеться цей жах.
06.02.2026 23:33 Відповісти
Це міт міФ ******** літератури, кіно та геймдейву.
Чого від вибуху на Близькому Сході має щось вибухове спрацювати між кнр, расіяй та сша ???
Це мабуть з амеоиканських відео-шидеврів , яки хлинули з бачка у 80-90 - коли в салуні/барі один одному в пику хтось дзенькнув , одразу вся контора перетворюється на побоїще
06.02.2026 22:54 Відповісти
Іди ще подумай, дебіле.
06.02.2026 23:02 Відповісти
06.02.2026 22:40 Відповісти
Яким чином ядерна зброя гарантує безпеку?
06.02.2026 22:45 Відповісти
06.02.2026 22:47 Відповісти
Так просто? Бо я інші сценарії бачу
06.02.2026 23:01 Відповісти
які? можете навести хоч 1 приклад повномасштабної війни між ядерними країнами?
06.02.2026 23:02 Відповісти
В цю казочку лише діти вірять.
06.02.2026 23:53 Відповісти
Наразі кожен фюрер авторитарного режиму зрозуміє, що получити авторитет у Тромба можна лише поводивши йому по щоках із внутрішньої сторони і засадивши йому по самі помідори 🍅
06.02.2026 23:12 Відповісти
донні зупинив 8+воєн і одне збагачення урану ))
06.02.2026 22:46 Відповісти
Якщо не геть тупі, то погодяться ,але нічого з того виконувати не збираючись. Номер не пройде, звісно. Американці неабияк жорстокі з слабаками, і так довго стримувались.
06.02.2026 22:48 Відповісти
Іран не слабаки. Тому Сша їх сс*ться
07.02.2026 02:35 Відповісти
06.02.2026 22:52 Відповісти
Я не "врубаюся"... Що таке? Трамп же "бив у дзвони", що розгромив зводи зі збагачення урану!
07.02.2026 03:02 Відповісти
чергова перемога тромба
07.02.2026 04:40 Відповісти
Схожим чином мала б діяти й Україна в 90-ті, коли США та Росія нас примушували здати ядерну зброю. В нас же тоді була значно сильніша позиція, ніж зараз у Ірану, бо ми ВЖЕ МАЛИ третій в світі ядерний потенціал. І хто нам щось реально тоді міг зробити? А наші політики та керманичі, закатав штанці, кинулися виконувати, бо мали купу комплексів і намагалися комусь сподобатися. Ну а тепер ми всі вигрібаємо.
07.02.2026 07:36 Відповісти
І нічого дивного...
Домовленості з трампоном - такаж х*йня як і домовленості з х*йлом!
Так ще й нах*й можна посилати як одного, так і другого - ВМИЮТЬСЯ!
07.02.2026 08:08 Відповісти
Мадура вже послав...
07.02.2026 11:12 Відповісти
Мадура навпаки, кричав на трьох язиках "нет вайне, давайте домовлятись, піз-піз-піз"...
А іран розуміє, що війну трампон не почне, щоб там неволав.
07.02.2026 15:17 Відповісти
У Трампа талановиті перемовники: партнер по гольфу, зять. Це у них помади такі.
07.02.2026 10:28 Відповісти
 
 