Іран високо оцінив результати першого раунду непрямих переговорів зі США щодо зниження напруженості.

Переговори відбулися за посередництва Оману в його столиці Маскаті. Іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі назвав перший етап перемовин успішним та конструктивним.

Переговори Ірану та США: оцінка сторін

Іранська делегація вважає, що переговори почалися "у доброму дусі" та можуть призвести до узгодження рамок для подальших обговорень.

США та Іран торкнулися теми ядерної програми та регіональних безпекових питань. Американські посадовці наполягають на більш широкому порядку денному, включно з ракетною програмою Ірану.

Очікування від продовження переговорів

Оман виступив як нейтральний майданчик для діалогу. Обидві сторони погодилися, що необхідно продовжити обговорення у майбутньому.

Іранська сторона наголосила, що на даному етапі переговори стосувалися лише ядерного питання. США водночас вважають, що розмова має бути ширшою.

"Тема наших переговорів суто ядерна, і ми не обговорюємо з американцями жодних інших питань", — підкреслив Аракчі.

Дипломатичні експерти вказують, що успіх цих перемовин може відкрити шлях до подальших кроків щодо зниження геополітичної напруги.

Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що адміністрація Сполучених Штатів опрацьовує варіант формування тимчасового уряду в Ірані у разі втрати чинною владою контролю над управлінням країною. За словами співрозмовників, обізнаних з американськими зусиллями щодо пошуку альтернативи нинішньому іранському керівництву, до процесу безпосередньо залучений зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

