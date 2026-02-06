Тегеран назвал успешным первый этап непрямых переговоров с США
Иран высоко оценил результаты первого раунда непрямых переговоров с США по снижению напряженности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bloomberg.
- Переговоры состоялись при посредничестве Омана в его столице Маскате. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи назвал первый этап переговоров успешным и конструктивным.
Переговоры Ирана и США: оценка сторон
Иранская делегация считает, что переговоры начались "в хорошем духе" и могут привести к согласованию рамок для дальнейших обсуждений.
США и Иран затронули тему ядерной программы и региональных вопросов безопасности. Американские чиновники настаивают на более широкой повестке дня, включая ракетную программу Ирана.
Ожидания от продолжения переговоров
Оман выступил в качестве нейтральной площадки для диалога. Обе стороны согласились, что необходимо продолжить обсуждение в будущем.
Иранская сторона подчеркнула, что на данном этапе переговоры касались только ядерного вопроса. США в то же время считают, что разговор должен быть более широким.
"Тема наших переговоров - сугубо ядерная, и мы не обсуждаем с американцами никаких других вопросов", - подчеркнул Аракчи.
Дипломатические эксперты указывают, что успех этих переговоров может открыть путь к дальнейшим шагам по снижению геополитической напряженности.
Ранее СМИ распространили информацию о том, что администрация Соединенных Штатов прорабатывает вариант формирования временного правительства в Иране в случае потери действующей властью контроля над управлением страной. По словам собеседников, осведомленных об американских усилиях по поиску альтернативы нынешнему иранскому руководству, к процессу непосредственно привлечен зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
