Ціни на нафту стабілізуються, оскільки трейдери оцінюють прогрес у переговорах між США та Іраном

18 лютого ціни на нафту стабілізувалися після падіння приблизно на 2% напередодні. Інвестори оцінюють прогрес у переговорах між США та Іраном, але зберігають обережність щодо перспектив остаточної угоди, яка могла б послабити занепокоєння стосовно постачання.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 23 центи або 0,34% до $67,65 за барель станом на 0412 GMT. Американська легка нафта West Texas Intermediate (WTI) додала 19 центів або 0,3% до $62,52 за барель. Обидва контракти торгуються поблизу двотижневих мінімумів.

Іран та США досягли розуміння щодо основних орієнтирів у переговорах, спрямованих на вирішення давньої ядерної суперечки. Водночас це не означає, що угода близька, заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Аналітики залишаються скептичними щодо подальшого прогресу.

"Ціни на сиру нафту виглядають готовими до технічного відскоку. Однак остаточна угода залишається далекою, а ринки обережні щодо стійкості дипломатичного імпульсу", ‒ зазначила Сугандха Сачдева, засновниця дослідницької фірми SS WealthStreet у Нью-Делі.

Політична консалтингова компанія Eurasia Group у нотатці для клієнтів у вівторок оцінила ймовірність військових ударів США по Ірану до кінця квітня у 65%.

На ціни на нафту також тиснули повідомлення російських ЗМІ про відновлення видобутку на родовищі Тенгіз у Казахстані ‒ одному з найбільших у світі ‒ після зупинки в січні.

Як повідомлялося, Угорщина отримала тимчасовий дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним шляхом ‒ морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом. Це виняток, наданий Євросоюзом, оскільки нафтопровід "Дружба" вийшов з ладу з причин, незалежних від Угорщини ‒ країни без власного виходу до моря.

Виняток діятиме до відновлення повноцінної роботи нафтопроводу або до запровадження повної заборони на імпорт російської нафти. Кожні три місяці Угорщина зобов’язана подавати Єврокомісії звіт про обсяги такого імпорту.