Новини
Угорщина отримала тимчасовий дозвіл від Єврокомісії на імпорт російської нафти через Хорватію

Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Про це 17 лютого на брифінгу повідомили речниці Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен та Шивонн МакГаррі, інформує Forbes.

За словами представників Єврокомісії, йдеться про тимчасовий виняток, наданий Євросоюзом, оскільки нафтопровід "Дружба" вийшов з ладу з причин, що не залежать від Угорщини ‒ країни без виходу до моря.

Виняток діятиме до моменту відновлення роботи нафтопроводу або до введення повної заборони на імпорт російської нафти. Кожні три місяці Угорщина зобов’язана подавати Єврокомісії звіт про обсяги імпорту.

Ітконен уточнила, що зупинка нафтопроводу "Дружба" пов’язана з російськими атаками. Водночас ані Угорщина, ані Словаччина не перебувають в енергетичній кризі ‒ їхніх запасів вистачить принаймні на три місяці. Вона також зазначила, що ЄС веде переговори з Україною щодо строків ремонту нафтопроводу.

Як повідомлялося, 16 лютого Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії з проханням забезпечити постачання російської нафти морським шляхом через нафтопровід Adria після зупинки транспортування нафтопроводом "Дружба".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто разом із міністеркою економіки Словаччини Денісою Саковою надіслав листа хорватському міністру економіки Анте Шушняру з проханням дозволити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria відповідно до правил Євросоюзу.

Транспортування російської сирої нафти трубопроводом "Дружба" через територію України припинилося з кінця минулого місяця після масштабних атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Топ коментарі
+6
Відновлення нафтопроводу можливе лише після виведення російських військ з України, а не до моменту відновлення роботи нафтопроводу або до введення повної заборони на імпорт російської нафти. Такий коментар повинен бути від МЗС України
18.02.2026 09:38 Відповісти
+5
Так на імпорт чи на експорт? Бо в заголовку одне, а в новині друге.
18.02.2026 09:12 Відповісти
+4
А ми не зв"язані цим договором, про транспортування російської нафти, морським шляхом, у Європу... Значить, будем топить танкери... А якщо виведуть залишки Чорноморської флотилії, для ескортування - то доб"ємо і їх...
18.02.2026 09:26 Відповісти
Хитрий орбан лив багнюку на всіх сусідів. А тепер просить Хорватію
Звичайно Хорватія каже ось, так. Ось по правилам ЄС ми дамо постачання через свої порти до вас.
А орбан..... ( вотета поворот) вимагає прокачувати російську нафту з російських танкерів!!!!!!! От zyка Zeлена !!!!! При тому що від санкцій звільнили лише нафту з труби "Дрюжба"!!! А чому ? Бо орбан 12 років НЕ хоче диверсифікації та саме міцно прив'язує Угорщину до російських поставок!!
А він вимагає і нафту з рос.танкерів зробити також винятком з санкцій!!
П.С. зараз начебто цапи самі в'ї§али по трубі "Дрюжба" і Україна шепнула, мовляв прокачка зупинилась "" форс мажор". І не відновиться бо нам є що ремонтувати в страшних цих обставинах!!
Фактично це друга меркель, тільки в масштабах Угорщини..
18.02.2026 09:20 Відповісти
Орбан шатає Європу
18.02.2026 09:29 Відповісти
Ітконен уточнила, що зупинка нафтопроводу "Дружба" пов'язана з російськими атаками .Чого не зробили "зе торгаші" .закривши трубу.зробив куйло ракетами...Але мадярсько- словацький прорашистських холуїв .все одно із задниці куйла так і не вилазять,поліруючи його до блиску
18.02.2026 09:40 Відповісти
Це 37 пакет(санкцій) Євросоюза
18.02.2026 09:58 Відповісти
Цілком очікуване рішення. Але українські лідери думок в Телеграмі і Фейсбуці два дні розганяли відверту брехню, що ніби Хорватія відмовилася перекачувати кацапську нафту.,яч
18.02.2026 10:01 Відповісти
Хто тут бреше. то це ти
18.02.2026 10:31 Відповісти
Нічого дивного. мародери з єврокомісії допомагають мародерським агентам ***** в мадярщині та словаччині
18.02.2026 10:29 Відповісти
От вам і санкції. До п***ди всі ці санкції. Те ж саме буде і з ''гарантіями безпеки''. Х'уйло на це і розраховувало нападаючи на Україну. Землю він окуповує назавжди, українців він вбив назавжди, а санкції завтра знімуть як тільки Х'уйло сяде за стіл переговорів і набреше що він за мір в усьому мірі
18.02.2026 10:34 Відповісти
Навіщо? Невже Орбан і К Єврокомісії ще не набридли? Варто було зачекати принаймні до квітневих виборів в Угорщині.
18.02.2026 11:19 Відповісти
так хорвати сказали що ми допоможемо але якщо нафта буде НЕ кацапська . Що змінилося ?
18.02.2026 12:16 Відповісти

