Угорщина отримала тимчасовий дозвіл від Єврокомісії на імпорт російської нафти через Хорватію
Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
Про це 17 лютого на брифінгу повідомили речниці Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен та Шивонн МакГаррі, інформує Forbes.
За словами представників Єврокомісії, йдеться про тимчасовий виняток, наданий Євросоюзом, оскільки нафтопровід "Дружба" вийшов з ладу з причин, що не залежать від Угорщини ‒ країни без виходу до моря.
Виняток діятиме до моменту відновлення роботи нафтопроводу або до введення повної заборони на імпорт російської нафти. Кожні три місяці Угорщина зобов’язана подавати Єврокомісії звіт про обсяги імпорту.
Ітконен уточнила, що зупинка нафтопроводу "Дружба" пов’язана з російськими атаками. Водночас ані Угорщина, ані Словаччина не перебувають в енергетичній кризі ‒ їхніх запасів вистачить принаймні на три місяці. Вона також зазначила, що ЄС веде переговори з Україною щодо строків ремонту нафтопроводу.
Як повідомлялося, 16 лютого Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії з проханням забезпечити постачання російської нафти морським шляхом через нафтопровід Adria після зупинки транспортування нафтопроводом "Дружба".
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто разом із міністеркою економіки Словаччини Денісою Саковою надіслав листа хорватському міністру економіки Анте Шушняру з проханням дозволити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria відповідно до правил Євросоюзу.
Транспортування російської сирої нафти трубопроводом "Дружба" через територію України припинилося з кінця минулого місяця після масштабних атак на українську енергетичну інфраструктуру.
Звичайно Хорватія каже ось, так. Ось по правилам ЄС ми дамо постачання через свої порти до вас.
А орбан..... ( вотета поворот) вимагає прокачувати російську нафту з російських танкерів!!!!!!! От zyка Zeлена !!!!! При тому що від санкцій звільнили лише нафту з труби "Дрюжба"!!! А чому ? Бо орбан 12 років НЕ хоче диверсифікації та саме міцно прив'язує Угорщину до російських поставок!!
А він вимагає і нафту з рос.танкерів зробити також винятком з санкцій!!
П.С. зараз начебто цапи самі в'ї§али по трубі "Дрюжба" і Україна шепнула, мовляв прокачка зупинилась "" форс мажор". І не відновиться бо нам є що ремонтувати в страшних цих обставинах!!
Фактично це друга меркель, тільки в масштабах Угорщини..