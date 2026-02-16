Угорщина і Словаччина просять Хорватію дозволити транзит російської нафти в обхід України

Словаччина та Угорщина

Будапешт і Братислава звернулися до Загреба з проханням забезпечити постачання російської нафти морем через нафтопровід Adria після зупинки транспортування "Дружбою".

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Сійярто разом із міністеркою економіки Словаччини Денісою Саковою надіслав листа хорватському міністру економіки Анте Шушняру з проханням дозволити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria відповідно до правил ЄС.

Транспортування російської сирої нафти трубопроводом "Дружба" через Україну було зупинено з кінця минулого місяця після масштабних атак на українську енергетичну інфраструктуру.

За словами Сійярто, Угорщина і Словаччина раніше домоглися звільнення від санкцій, що дозволяє їм купувати російську нафту, а також передбачає альтернативу морських поставок у разі припинення транзиту трубопроводом.

"Це звільнення від санкцій також передбачає, що якщо транспортування нафтопроводом стане неможливим, ми зможемо отримувати російську нафту морем", - заявив він. Угорський міністр також стверджує, що Україна не відновлює постачання нафти "Дружбою" з політичних міркувань.

"Безпека енергопостачання для будь-якої країни не може бути ідеологічним питанням, тому ми очікуємо, що хорвати, на відміну від України, не ризикуватимуть безпекою постачання нафти до Угорщини та Словаччини з політичних міркувань", - додав Сійярто.

Топ коментарі
+13
Віслюками возіть, там їх повно, навіть клички деяких знаю - фіцо, орбан, сіярто
16.02.2026 15:54 Відповісти
+8
Volodymyr Ariev
1 дн. ·
Знаєте як слова президента розходяться з ділом?
На Мюнхенський безпековій конференції Зеленський гучно дає принизливу оцінку Орбану.
Тим часом в Україні Зеленський і компанія тихенько продовжують транзит російської нафти в Угорщину через український нафтопровід «Дружба». А партія Слуга народу відмовляється ставити на голосування законопроект Європейської Солідарності про зупинку транзиту російської нафти через Україну.
Вже навіть Індія зупиняє танкери російського тіньового флоту, а Україна допомагає росії заробляти 6-7 мільярдів доларів на рік за нафту, що йде Орбану. А вам для виду «жорсткі безкомпромісні» заяви Зеленського, поки всі зацікавлені роблять гроші на крові.
27 січня транзит не зупинився, а призупинився через обстріл. Коли відновлять, піде далі. Рішення про зупинку немає.
16.02.2026 16:17 Відповісти
+5
Довідково: Хорватія з 2022 року надала Україні майже 300 млн євро підтримки, включаючи 11 військових пакетів, спецтехніку для розмінування (67+ машин DOK-ING) та реабілітацію військових. У жовтні 2024 року підписано угоду між Україною та Хорватією про довгострокову підтримку, що охоплює ОПК, розмінування та гуманітарну допомогу, розвивається співпраці у галузі виготовлення дронів.
Дуже сумнівно, шо Хорватія піде на зустріч ************** шавкам
16.02.2026 15:53 Відповісти
А у хорватський порт у адріатиці ця кацапська нафта буде потрапляти літаками чи підводними човнами? Ну, просто транспорт Чорним морем нафти танкерами трохи не тойво... Чомусь погано працює.
16.02.2026 15:56 Відповісти
Кілька подзьобаних танкерів не зупинили транспортування кацапської нафти Чорним морем. Кацапські тіньові кораблі використовують захист територіальних вод Туреччини та Грузії.
16.02.2026 16:39 Відповісти
а до нафтопровід Adria чим бочками по морю ?
16.02.2026 15:56 Відповісти
Грецькими та мальтійськими танкерами. Після того як черговий виняток для Угорщини та Словаччини зробить Єврокомісія, бо їхня згода потрібна для продовження інших санкцій. Єдиний плюс, що ця нафта буде для Орбана та Фіцо значно дорожчою.
16.02.2026 16:43 Відповісти
Для покращення логістики , зменшення затратної складової і відходу від постійних нарікань за співпрацю з ордою Україна пропонує перенести цих просільщиків за кордони ханти - мансійського округу нах..
16.02.2026 15:58 Відповісти
Це новина про те, що торбан і фріцио послали нах Рубіо і Трампа з їх анансованою вимогою не купувати рашистську нафту і газ?!🤔
Оце так Рубіо з'їздив.
16.02.2026 16:02 Відповісти
Может попросите рашку наконец-то украинцев перестать убивать? Не?
16.02.2026 16:03 Відповісти
Для угорців і словаків це було б краще.
Для орбана і фіцо комерційно недоцільно
16.02.2026 16:10 Відповісти
Для України -це принципово.
Хто дозволяє транзит рос.нафти країною для її продажі, той колаборант.
16.02.2026 16:06 Відповісти
Давно пора!!!
І нехай Зеленський нічого не пи#дить!

Назвати нафтопровід з кацапами (споконвічними ворогами українців) "Дружба" це ще той верх цинізму.

Приліпити тризуб на щит родинє матєрі і називати це одоробло батьківщина-мати, також крінж!

Якщо Вові Члєніну вдягнути шапку на голову, він стане Тарасом Шевченко?
16.02.2026 16:09 Відповісти
І всі про це кажуть
Та пора вже ЄС публічно оголосити безуглому кавеєнщіку що ти гад робиш !!!
18.02.2026 09:23 Відповісти
Вірні ***********, скільки вже пропозицій їм надавали взамін рашки. Але вони вперто плазують: ми хочемо тільки московську, дайте нам московську, аааааааа!!!
16.02.2026 16:28 Відповісти
Вітьок з Фіциком згодні хоч через Марс отримувати, аби нафта була від хазяїна, бо ржубликів не дасть.
16.02.2026 18:22 Відповісти
Хитрий орбан лив багнюку на всіх сусідів. А тепер просить Хорватію
Звичайно Хорватія каже ось, так. Ось по правилам ЄС ми дамо постачання через свої порти до вас.
А орбан..... ( вотета поворот) вимагає прокачувати російську нафту з російських танкерів!!!!!!! От zyка Zeлена !!!!! При тому що від санкцій звільнили лише нафту з труби "Дрюжба"!!! А чому ? Бо орбан 12 років НЕ хоче диверсифікації та саме міцно прив'язує Угорщину до російських поставок!!
А він вимагає і нафту з рос.танкерів зробити також винятком з санкцій!!
П.С. зараз начебто цапи самі в'ї§али по трубі "Дрюжба" і Україна шепнула, мовляв прокачка зупинилась "" форс мажор". І не відновиться бо нам є що ремонтувати в страшних цих обставинах!!
Фактично це друга меркель, тільки в масштабах Угорщини..
18.02.2026 09:21 Відповісти
 
 