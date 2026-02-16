Угорщина і Словаччина просять Хорватію дозволити транзит російської нафти в обхід України
Будапешт і Братислава звернулися до Загреба з проханням забезпечити постачання російської нафти морем через нафтопровід Adria після зупинки транспортування "Дружбою".
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Сійярто разом із міністеркою економіки Словаччини Денісою Саковою надіслав листа хорватському міністру економіки Анте Шушняру з проханням дозволити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria відповідно до правил ЄС.
Транспортування російської сирої нафти трубопроводом "Дружба" через Україну було зупинено з кінця минулого місяця після масштабних атак на українську енергетичну інфраструктуру.
За словами Сійярто, Угорщина і Словаччина раніше домоглися звільнення від санкцій, що дозволяє їм купувати російську нафту, а також передбачає альтернативу морських поставок у разі припинення транзиту трубопроводом.
"Це звільнення від санкцій також передбачає, що якщо транспортування нафтопроводом стане неможливим, ми зможемо отримувати російську нафту морем", - заявив він. Угорський міністр також стверджує, що Україна не відновлює постачання нафти "Дружбою" з політичних міркувань.
"Безпека енергопостачання для будь-якої країни не може бути ідеологічним питанням, тому ми очікуємо, що хорвати, на відміну від України, не ризикуватимуть безпекою постачання нафти до Угорщини та Словаччини з політичних міркувань", - додав Сійярто.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дуже сумнівно, шо Хорватія піде на зустріч ************** шавкам
Оце так Рубіо з'їздив.
Для орбана і фіцо комерційно недоцільно
Хто дозволяє транзит рос.нафти країною для її продажі, той колаборант.
І нехай Зеленський нічого не пи#дить!
Назвати нафтопровід з кацапами (споконвічними ворогами українців) "Дружба" це ще той верх цинізму.
Приліпити тризуб на щит родинє матєрі і називати це одоробло батьківщина-мати, також крінж!
Якщо Вові Члєніну вдягнути шапку на голову, він стане Тарасом Шевченко?
1 дн. ·
Знаєте як слова президента розходяться з ділом?
На Мюнхенський безпековій конференції Зеленський гучно дає принизливу оцінку Орбану.
Тим часом в Україні Зеленський і компанія тихенько продовжують транзит російської нафти в Угорщину через український нафтопровід «Дружба». А партія Слуга народу відмовляється ставити на голосування законопроект Європейської Солідарності про зупинку транзиту російської нафти через Україну.
Вже навіть Індія зупиняє танкери російського тіньового флоту, а Україна допомагає росії заробляти 6-7 мільярдів доларів на рік за нафту, що йде Орбану. А вам для виду «жорсткі безкомпромісні» заяви Зеленського, поки всі зацікавлені роблять гроші на крові.
27 січня транзит не зупинився, а призупинився через обстріл. Коли відновлять, піде далі. Рішення про зупинку немає.
Та пора вже ЄС публічно оголосити безуглому кавеєнщіку що ти гад робиш !!!
Звичайно Хорватія каже ось, так. Ось по правилам ЄС ми дамо постачання через свої порти до вас.
А орбан..... ( вотета поворот) вимагає прокачувати російську нафту з російських танкерів!!!!!!! От zyка Zeлена !!!!! При тому що від санкцій звільнили лише нафту з труби "Дрюжба"!!! А чому ? Бо орбан 12 років НЕ хоче диверсифікації та саме міцно прив'язує Угорщину до російських поставок!!
А він вимагає і нафту з рос.танкерів зробити також винятком з санкцій!!
П.С. зараз начебто цапи самі в'ї§али по трубі "Дрюжба" і Україна шепнула, мовляв прокачка зупинилась "" форс мажор". І не відновиться бо нам є що ремонтувати в страшних цих обставинах!!
Фактично це друга меркель, тільки в масштабах Угорщини..