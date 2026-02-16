Угорщина і Словаччина просять Хорватію дозволити транзит російської нафти в обхід України

Будапешт і Братислава звернулися до Загреба з проханням забезпечити постачання російської нафти морем через нафтопровід Adria після зупинки транспортування "Дружбою".

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, Сійярто разом із міністеркою економіки Словаччини Денісою Саковою надіслав листа хорватському міністру економіки Анте Шушняру з проханням дозволити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria відповідно до правил ЄС.

Транспортування російської сирої нафти трубопроводом "Дружба" через Україну було зупинено з кінця минулого місяця після масштабних атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан звинуватив Україну у втручанні в угорські вибори: "Ми знаємо, що вони фінансують наших супротивників"

За словами Сійярто, Угорщина і Словаччина раніше домоглися звільнення від санкцій, що дозволяє їм купувати російську нафту, а також передбачає альтернативу морських поставок у разі припинення транзиту трубопроводом.

"Це звільнення від санкцій також передбачає, що якщо транспортування нафтопроводом стане неможливим, ми зможемо отримувати російську нафту морем", - заявив він. Угорський міністр також стверджує, що Україна не відновлює постачання нафти "Дружбою" з політичних міркувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Імпорт російської нафти до Китаю у лютому досягне нового рекорду через скорочення закупівель Індією, ‒ Reuters

"Безпека енергопостачання для будь-якої країни не може бути ідеологічним питанням, тому ми очікуємо, що хорвати, на відміну від України, не ризикуватимуть безпекою постачання нафти до Угорщини та Словаччини з політичних міркувань", - додав Сійярто.