Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транзит российской нефти в обход Украины
Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой обеспечить поставки российской нефти морем через нефтепровод Adria после остановки транспортировки по "Дружбе".
Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Сийярто вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой направил письмо хорватскому министру экономики Анте Шушняру с просьбой разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria в соответствии с правилами ЕС.
Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца после масштабных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.
По словам Сийярто, Венгрия и Словакия ранее добились освобождения от санкций, что позволяет им покупать российскую нефть, а также предусматривает альтернативу морским поставкам в случае прекращения транзита по трубопроводу.
"Это освобождение от санкций также предусматривает, что если транспортировка по нефтепроводу станет невозможной, мы сможем получать российскую нефть морем", - заявил он. Венгерский министр также утверждает, что Украина не возобновляет поставки нефти по "Дружбе" из политических соображений.
"Безопасность энергоснабжения для любой страны не может быть идеологическим вопросом, поэтому мы ожидаем, что хорваты, в отличие от Украины, не будут рисковать безопасностью поставок нефти в Венгрию и Словакию из политических соображений", - добавил Сийярто.
Дуже сумнівно, шо Хорватія піде на зустріч ************** шавкам
Оце так Рубіо з'їздив.
Для орбана і фіцо комерційно недоцільно
Хто дозволяє транзит рос.нафти країною для її продажі, той колаборант.
І нехай Зеленський нічого не пи#дить!
Назвати нафтопровід з кацапами (споконвічними ворогами українців) "Дружба" це ще той верх цинізму.
Приліпити тризуб на щит родинє матєрі і називати це одоробло батьківщина-мати, також крінж!
Якщо Вові Члєніну вдягнути шапку на голову, він стане Тарасом Шевченко?
1 дн. ·
Знаєте як слова президента розходяться з ділом?
На Мюнхенський безпековій конференції Зеленський гучно дає принизливу оцінку Орбану.
Тим часом в Україні Зеленський і компанія тихенько продовжують транзит російської нафти в Угорщину через український нафтопровід «Дружба». А партія Слуга народу відмовляється ставити на голосування законопроект Європейської Солідарності про зупинку транзиту російської нафти через Україну.
Вже навіть Індія зупиняє танкери російського тіньового флоту, а Україна допомагає росії заробляти 6-7 мільярдів доларів на рік за нафту, що йде Орбану. А вам для виду «жорсткі безкомпромісні» заяви Зеленського, поки всі зацікавлені роблять гроші на крові.
27 січня транзит не зупинився, а призупинився через обстріл. Коли відновлять, піде далі. Рішення про зупинку немає.