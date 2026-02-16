Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транзит российской нефти в обход Украины

Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой обеспечить поставки российской нефти морем через нефтепровод Adria после остановки транспортировки по "Дружбе".

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Сийярто вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой направил письмо хорватскому министру экономики Анте Шушняру с просьбой разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria в соответствии с правилами ЕС.

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца после масштабных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

По словам Сийярто, Венгрия и Словакия ранее добились освобождения от санкций, что позволяет им покупать российскую нефть, а также предусматривает альтернативу морским поставкам в случае прекращения транзита по трубопроводу.

"Это освобождение от санкций также предусматривает, что если транспортировка по нефтепроводу станет невозможной, мы сможем получать российскую нефть морем", - заявил он. Венгерский министр также утверждает, что Украина не возобновляет поставки нефти по "Дружбе" из политических соображений.

"Безопасность энергоснабжения для любой страны не может быть идеологическим вопросом, поэтому мы ожидаем, что хорваты, в отличие от Украины, не будут рисковать безопасностью поставок нефти в Венгрию и Словакию из политических соображений", - добавил Сийярто.