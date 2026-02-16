РУС
Новости Экспорт нефти РФ
1 953 15

Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транзит российской нефти в обход Украины

Словакия и Венгрия

Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой обеспечить поставки российской нефти морем через нефтепровод Adria после остановки транспортировки по "Дружбе".

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Сийярто вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой направил письмо хорватскому министру экономики Анте Шушняру с просьбой разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria в соответствии с правилами ЕС.

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца после масштабных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

По словам Сийярто, Венгрия и Словакия ранее добились освобождения от санкций, что позволяет им покупать российскую нефть, а также предусматривает альтернативу морским поставкам в случае прекращения транзита по трубопроводу.

"Это освобождение от санкций также предусматривает, что если транспортировка по нефтепроводу станет невозможной, мы сможем получать российскую нефть морем", - заявил он. Венгерский министр также утверждает, что Украина не возобновляет поставки нефти по "Дружбе" из политических соображений.

"Безопасность энергоснабжения для любой страны не может быть идеологическим вопросом, поэтому мы ожидаем, что хорваты, в отличие от Украины, не будут рисковать безопасностью поставок нефти в Венгрию и Словакию из политических соображений", - добавил Сийярто.

Венгрия (757) нефть (418) Словакия (217)
Топ комментарии
+12
Віслюками возіть, там їх повно, навіть клички деяких знаю - фіцо, орбан, сіярто
16.02.2026 15:54 Ответить
+5
Volodymyr Ariev
1 дн. ·
Знаєте як слова президента розходяться з ділом?
На Мюнхенський безпековій конференції Зеленський гучно дає принизливу оцінку Орбану.
Тим часом в Україні Зеленський і компанія тихенько продовжують транзит російської нафти в Угорщину через український нафтопровід «Дружба». А партія Слуга народу відмовляється ставити на голосування законопроект Європейської Солідарності про зупинку транзиту російської нафти через Україну.
Вже навіть Індія зупиняє танкери російського тіньового флоту, а Україна допомагає росії заробляти 6-7 мільярдів доларів на рік за нафту, що йде Орбану. А вам для виду «жорсткі безкомпромісні» заяви Зеленського, поки всі зацікавлені роблять гроші на крові.
27 січня транзит не зупинився, а призупинився через обстріл. Коли відновлять, піде далі. Рішення про зупинку немає.
16.02.2026 16:17 Ответить
+4
Довідково: Хорватія з 2022 року надала Україні майже 300 млн євро підтримки, включаючи 11 військових пакетів, спецтехніку для розмінування (67+ машин DOK-ING) та реабілітацію військових. У жовтні 2024 року підписано угоду між Україною та Хорватією про довгострокову підтримку, що охоплює ОПК, розмінування та гуманітарну допомогу, розвивається співпраці у галузі виготовлення дронів.
Дуже сумнівно, шо Хорватія піде на зустріч ************** шавкам
16.02.2026 15:53 Ответить
А у хорватський порт у адріатиці ця кацапська нафта буде потрапляти літаками чи підводними човнами? Ну, просто транспорт Чорним морем нафти танкерами трохи не тойво... Чомусь погано працює.
16.02.2026 15:56 Ответить
Кілька подзьобаних танкерів не зупинили транспортування кацапської нафти Чорним морем. Кацапські тіньові кораблі використовують захист територіальних вод Туреччини та Грузії.
16.02.2026 16:39 Ответить
а до нафтопровід Adria чим бочками по морю ?
16.02.2026 15:56 Ответить
Грецькими та мальтійськими танкерами. Після того як черговий виняток для Угорщини та Словаччини зробить Єврокомісія, бо їхня згода потрібна для продовження інших санкцій. Єдиний плюс, що ця нафта буде для Орбана та Фіцо значно дорожчою.
16.02.2026 16:43 Ответить
Для покращення логістики , зменшення затратної складової і відходу від постійних нарікань за співпрацю з ордою Україна пропонує перенести цих просільщиків за кордони ханти - мансійського округу нах..
16.02.2026 15:58 Ответить
Це новина про те, що торбан і фріцио послали нах Рубіо і Трампа з їх анансованою вимогою не купувати рашистську нафту і газ?!🤔
Оце так Рубіо з'їздив.
16.02.2026 16:02 Ответить
Может попросите рашку наконец-то украинцев перестать убивать? Не?
16.02.2026 16:03 Ответить
Для угорців і словаків це було б краще.
Для орбана і фіцо комерційно недоцільно
16.02.2026 16:10 Ответить
Для України -це принципово.
Хто дозволяє транзит рос.нафти країною для її продажі, той колаборант.
16.02.2026 16:06 Ответить
Давно пора!!!
І нехай Зеленський нічого не пи#дить!

Назвати нафтопровід з кацапами (споконвічними ворогами українців) "Дружба" це ще той верх цинізму.

Приліпити тризуб на щит родинє матєрі і називати це одоробло батьківщина-мати, також крінж!

Якщо Вові Члєніну вдягнути шапку на голову, він стане Тарасом Шевченко?
16.02.2026 16:09 Ответить
Вірні ***********, скільки вже пропозицій їм надавали взамін рашки. Але вони вперто плазують: ми хочемо тільки московську, дайте нам московську, аааааааа!!!
16.02.2026 16:28 Ответить
Вітьок з Фіциком згодні хоч через Марс отримувати, аби нафта була від хазяїна, бо ржубликів не дасть.
16.02.2026 18:22 Ответить
 
 