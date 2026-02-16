Орбан обвинил Украину во вмешательстве в венгерские выборы: "Мы знаем, что они финансируют наших противников"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинская власть якобы активно вмешивается в венгерские выборы и финансирует политических оппонентов его партии "Фидес".
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское издание Index.
Орбан сообщил, что украинской стороне "небезразлично, как завершатся выборы" в Венгрии, и поэтому она решила принять участие в избирательной кампании. По словам премьера, активными участниками этих выборов станут не только оппозиционные венгерские политики, но и украинская власть и президент Украины.
"Мы стоим на почве здравого смысла, поэтому это не должно нас удивлять. Активными участниками этих выборов будут президент Украины и Украина, и мы должны победить также и их", - заявил Орбан, отмечая, что его партия "Фидес" должна учитывать это влияние в своей кампании.
Премьер добавил, что Украина "участвует в кампании со всей силой и оружием, мы знаем, что они финансируют наших противников, мы знаем, как это происходит".
Орбан также подчеркнул, что Венгрия наблюдает за деятельностью украинских политиков и организаций в стране, и что его правительство будет реагировать на любые попытки вмешательства, чтобы обеспечить честность и прозрачность избирательного процесса.
бо з такими як вітя ************** це вже не так складно
йой як сциться...
Залишається,держструктура, притому вища,яка керується кремлем,через посередництво ермак-татаров з метою дестабілізації країн ЄС.
Фінансуємо? Серйозно?
Там більше внутрішні питання до уряду вирішуватимуть.
https://www.reuters.com/world/hungarys-tisza-party-keeps-its-lead-number-undecided-voters-drops-poll-shows-2026-02-13/ Вибори в Угорщині: опозиційна "Тиса" продовжує зберігати перевагу над партією Орбана
Вітя заїде на кічу.
На кічу Вітя не хоче.
Тому ось так верещить.
Тому істерично регоче.
А так завжди буває, якщо продаєшся занедорого русні!
Зеленський висунув умови Трампу
https://24tv.ua/zelenskiy-viznachiv-tri-kroki-yaki-maye-zrobiti-tramp-shhodo_n3010339
Весь "цимус" в тому, що розслідувань стосовно втручання України у виборчі справи мад'ярів немає. Бо немає фактів