Орбан обвинил Украину во вмешательстве в венгерские выборы: "Мы знаем, что они финансируют наших противников"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинская власть якобы активно вмешивается в венгерские выборы и финансирует политических оппонентов его партии "Фидес".

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское издание Index.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Орбан сообщил, что украинской стороне "небезразлично, как завершатся выборы" в Венгрии, и поэтому она решила принять участие в избирательной кампании. По словам премьера, активными участниками этих выборов станут не только оппозиционные венгерские политики, но и украинская власть и президент Украины.

"Мы стоим на почве здравого смысла, поэтому это не должно нас удивлять. Активными участниками этих выборов будут президент Украины и Украина, и мы должны победить также и их", - заявил Орбан, отмечая, что его партия "Фидес" должна учитывать это влияние в своей кампании.

Премьер добавил, что Украина "участвует в кампании со всей силой и оружием, мы знаем, что они финансируют наших противников, мы знаем, как это происходит".

Орбан также подчеркнул, что Венгрия наблюдает за деятельностью украинских политиков и организаций в стране, и что его правительство будет реагировать на любые попытки вмешательства, чтобы обеспечить честность и прозрачность избирательного процесса.

+15
Значить, русня активно втручається в угорські вибори на боці кОрбана.
16.02.2026 14:56 Ответить
+10
ти вітя ************** краще розкажи мадярським виборцям, шо робили наприкінці лютого - у березні 22-го угорські мотопіхотні та танкові підрозділи із повним бк на кордоні із Україною?
16.02.2026 14:58 Ответить
+9

Фінансуємо? Серйозно?
16.02.2026 15:04 Ответить
кацапи дупи на хрест собі порвуть, натомість свій форпост у Європі не здадуть, хіба просрають
бо з такими як вітя ************** це вже не так складно
16.02.2026 15:05 Ответить
сциться вітя **************
йой як сциться...
16.02.2026 14:56 Ответить
Так там питання навіть не в піхоті й танках, справа... Цими військами можна бкло-б, виправдать і "оборону" - нібито збиралися організувать свого кордону, по Тисі... Вони себе "спалили" понтонними підрозділами! Бо це - "Зброя НАСТУПУ!"
16.02.2026 15:42 Ответить
іди на х-й жаба! заї--в вже всіх! питання одне- навіщо таке лайно тримають в ЄС та НАТО- це паразити- єкноміеко лайно- армія те саме!
16.02.2026 14:57 Ответить
Єврокомісія пом'якшує риторику щодо прем'єра Угорщини Орбана та навіть може виділити нові кошти ЄС його уряду напередодні виборів. У Брюсселі не хочуть щоб їх сприймали як таких, що втручаються у вибори, - Financial Times.
16.02.2026 14:58 Ответить
куколди необучаємі
16.02.2026 15:17 Ответить
Манія переслідування!!! Переляканий до усрачки!!! Відчуває що скоро йому пісець і що на нього чекає!!!
16.02.2026 14:59 Ответить
Якщо і хтось втручається,то це не пересічний громадянин,чи бізнесмен,чи якісь опозиційні політики,бо це їм нх сто років треба.
Залишається,держструктура, притому вища,яка керується кремлем,через посередництво ермак-татаров з метою дестабілізації країн ЄС.
16.02.2026 15:03 Ответить
Україна за гроші кремля втручається у вибори в Угорщині щоб розвалити ЄС 🤣 моцні речовини ви скурили 😂
16.02.2026 15:44 Ответить
Не країна,а сн. А це трохи різні речі.
Орбан правий в одному. Втручання є. Але на його користь. Після тупих наїздів в звичному квартальському стилі, принижуючи Орбана через фізичні вади, Зеленскій стрімко підняв рейтинг Орбана. І цей козел тепер реально має шанс виграти. Що зрівнює наші шанси дістати, навіть фіктивне членство в ЄС, до нуля. Може це якраз і ціль ФСБ і їхніх агентів у Зе-владі.
16.02.2026 15:08 Ответить
зєліни висєри на угорців впливають майже ніяк.
Там більше внутрішні питання до уряду вирішуватимуть.
https://www.reuters.com/world/hungarys-tisza-party-keeps-its-lead-number-undecided-voters-drops-poll-shows-2026-02-13/ Вибори в Угорщині: опозиційна "Тиса" продовжує зберігати перевагу над партією Орбана
16.02.2026 15:12 Ответить
"Принижуючи Орбана через фізичні вади, Зеленскій стрімко підняв рейтинг Орбана " - ви це серйозно ? За такі слова піднімається з асвальту той хто це сказав . А не рейтинг.
16.02.2026 15:37 Ответить
Кіча чекаю Вітю.
Вітя заїде на кічу.
На кічу Вітя не хоче.
Тому ось так верещить.
Тому істерично регоче.
16.02.2026 15:08 Ответить
Божечки - як же ж йому страшно!
А так завжди буває, якщо продаєшся занедорого русні!
16.02.2026 15:09 Ответить
Посол в Угорщині - Був помічником народного депутата 4 скликання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%88_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Климпуша Ореста Дмитровича (самовисуванця) на громадських засадах та депутата 7 скликання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мошака Сергія Миколайовича (від Партії регіонів) на громадських засадах. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Почесний працівник туризму України
16.02.2026 15:11 Ответить
Україна за словами мадярських жаб прям гегемон місцевий. У вибори сусідніх держав втручається. Нападає на найбільшу помийку світу (у якої доречі ядерна зброя), висмоктує фінансові ресурси у одного із найбільшого у світі об'єднання (ЄС). Прям як шкільний *******, всіх пресує, нагинає та чмирить.
16.02.2026 15:12 Ответить
А кацапи кого фінансують? - напружуй безтолковку
16.02.2026 15:12 Ответить
в орбана назва партії - за пузо
16.02.2026 15:15 Ответить
Зедрот гадит Украине не только с ******, он и трампона поучает поучает, шо тому делать -

Зеленський висунув умови Трампу
https://24tv.ua/zelenskiy-viznachiv-tri-kroki-yaki-maye-zrobiti-tramp-shhodo_n3010339
16.02.2026 15:20 Ответить
Ти якщо знаєш,доведи.Трандіть не ящики ворочать.Україні є прок від того щоб ти зчезнув з політичної арени.Поїдеш пуйлу жопу лизати але повір тоді ти йому вже не потрібен будеш бо ніякого впливу на ЄС в тебе не буде.Ну,як з козла молока.Ще,можливо,підеш на нари за корупцію,хіба пуйло забере до ростова.
16.02.2026 15:39 Ответить
якщо він знає - значить є якійсь факти. Раз є факти - значить має бути відкрито розслідування.
Весь "цимус" в тому, що розслідувань стосовно втручання України у виборчі справи мад'ярів немає. Бо немає фактів
16.02.2026 15:48 Ответить
Вітє сцикотно втратити владу та гроші *****. Знає, що якщо програє , отримає новічка у каву.
16.02.2026 15:41 Ответить
через свого мадярського сраколиза і агента ОРБАНА,куйло вмішується в справи і ЄС І НАТО.
16.02.2026 15:42 Ответить
Нє, ну а як? Він вже з задоволенням бере гроші у путіна.
16.02.2026 16:04 Ответить
 
 