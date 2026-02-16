Орбан обвинил Украину во вмешательстве в венгерские выборы: "Мы знаем, что они финансируют наших противников"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинская власть якобы активно вмешивается в венгерские выборы и финансирует политических оппонентов его партии "Фидес".

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское издание Index.

Орбан сообщил, что украинской стороне "небезразлично, как завершатся выборы" в Венгрии, и поэтому она решила принять участие в избирательной кампании. По словам премьера, активными участниками этих выборов станут не только оппозиционные венгерские политики, но и украинская власть и президент Украины.

"Мы стоим на почве здравого смысла, поэтому это не должно нас удивлять. Активными участниками этих выборов будут президент Украины и Украина, и мы должны победить также и их", - заявил Орбан, отмечая, что его партия "Фидес" должна учитывать это влияние в своей кампании.

Премьер добавил, что Украина "участвует в кампании со всей силой и оружием, мы знаем, что они финансируют наших противников, мы знаем, как это происходит".

Орбан также подчеркнул, что Венгрия наблюдает за деятельностью украинских политиков и организаций в стране, и что его правительство будет реагировать на любые попытки вмешательства, чтобы обеспечить честность и прозрачность избирательного процесса.

