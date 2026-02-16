США прагнуть процвітання Угорщини, а Трамп відданий успіху Орбана, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Йоганном Вадефулем

Президент США Дональд Трамп зацікавлений в успіху угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, оскільки його лідерство та взаєморозуміння з Трампом мають вирішальне значення для інтересів США.

Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив на пресконференції в столиці Угорщини, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Трамп та Орбан

"Президент Трамп глибоко відданий вашому успіху, тому що ваш успіх –– це наш успіх. Ми хочемо, щоб у цієї країни все було добре. Це в наших національних інтересах, особливо поки ви є прем'єр-міністром і лідером цієї країни", - оголосив Рубіо за 2 місяці до парламентських виборів в Угорщині, звертаючись до Орбана.

За словами американського держсекретаря, Вашингтон буде готовий допомогти у сфері фінансів Будапешту за необхідності.

Відносини США та Угорщини

"Ми входимо в цю золоту еру відносин між нашими країнами, і не просто через узгодження нашого народу, а через відносини, які ви маєте з президентом Сполучених Штатів", - наголосив Рубіо.

  • Reuters нагадало, що таку заяву посадовець виголосив перед виборами парламенту в Угорщині, які заплановані на 12 квітня. Так, він пообіцяв налагодити звʼязки Штатів із Угорщиною та сусідньою Словаччиною, коли в ЄС до цих країн мають критичне ставлення.

Скажи "хто твій друг?"..
16.02.2026 19:08 Відповісти
США підтримують орбана?
Пуйло підтримує орбана.
Совпадєніє? Не думаю!
16.02.2026 19:10 Відповісти
Щось нагадало , як Венс утік з Мюнхенської конфернції , обісравши єдність ЄС, підтримати ПРАВУ подругу на виборах Німеччини - і....
Переміг Мерц ! а не шлюха хйла!
16.02.2026 19:10 Відповісти
Тут більше цікаво, хто за "процвітання" Угорщини (читай-Орбана) башляти буде? Трампівські США? Сам Рубіо? Чи, як завжди, ЄС? 🤔
16.02.2026 21:35 Відповісти
Дарма він це сказав - тепер Орбана точно вже не виберуть !
16.02.2026 19:08 Відповісти
Ну хитрюще Рубіо пам"ятає , як Венс підтримував хйлівську партію на минулих виборах в Німеччині...
Спостерігаймо!
16.02.2026 19:12 Відповісти
два поца
16.02.2026 21:13 Відповісти
ой як все занедбано у Білому дурдомі ...і як надовго ,це казіно буде діяти ?...
16.02.2026 19:10 Відповісти
Скоріш за все - до січня наступного 2027-го року, коли посади спікерів обох палат Конгресу США посядуть демпи і розпочнуть процедуру імпічменту Тромба.
16.02.2026 20:01 Відповісти
Знову випустять того божевільного, що постійно імпічменти Трампу подає? В N раз це вже не смішно, а на дурку схоже.
16.02.2026 20:22 Відповісти
був би живий Епштейн... так і той би підтримав Орбарана...
16.02.2026 19:47 Відповісти
Рєзіновиє попкі ??
16.02.2026 20:02 Відповісти
по-перше, то не резіновиє, а ботоксні
по-друге, то не попкі, а щековина
і взагалі про те що "Пуйло підтримує орбарана" вже писали раніше
16.02.2026 20:25 Відповісти
Оба добиваются развала ЕС.
Разделяй и властвуй
16.02.2026 19:49 Відповісти
Рубіо, типу ж притомний перспективний політик, і так холуйствовати?
Чого не зробиш заради влади....
16.02.2026 19:10 Відповісти
Был бы перспективным, не сдал бы свои полномочия витьку с зятьком.
16.02.2026 19:55 Відповісти
Притомний? А там такі у Трумпа є?
16.02.2026 21:34 Відповісти
Вибори у орбанюка....
16.02.2026 19:12 Відповісти
Вони входять в цю золоту еру , і їх там чекає золотий дощ.
16.02.2026 19:14 Відповісти
Без Орбана вже й США не США - піздєц!
16.02.2026 19:15 Відповісти
🤮🤮🤮🤮🤮🤮
16.02.2026 19:16 Відповісти
Трамп відданий .... шо, і грошей дасть, бо якщо ЄС перекриє крантик, то що?
16.02.2026 19:18 Відповісти
Дональд Трамп зацікавлений в успіху угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана...

А якщо угорський народ проголосує проти Орбана, тоді що?
Угорщина може йти на#уй?!

А ще Трамп зацікавлений, щоб справа Епштейна була забута, а її матеріали знищені.

США була могутньою країною!
Тепер там при владі одні сраколизи.
Нехай Трамп розминає свою спину!
Скоро їхати на поклон в Китай!
16.02.2026 19:18 Відповісти
Проголосує хіба в фантазіях ліваків та експертів з коментарів на Цензорі.
16.02.2026 20:23 Відповісти
і це не втручання у вибори, ні ні, що ви..
16.02.2026 19:20 Відповісти
Президент США Дональд Трамп , ЯК І ЙОГО РАШИСТСЬКИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ КУЙЛО, ВСІЯ 3,14ДЕРАЦІЇ ,зацікавленІ в успіху угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, оскільки його лідерство ,та взаєморозуміння З НИМИ , мають вирішальне значення для інтересів ВОРОГІВ УКРАЇНИ
16.02.2026 19:26 Відповісти
Угу,виходить час Віктору пакувати чемодани, якщо Трамп його другом обізвав
16.02.2026 19:27 Відповісти
Рубіо(США) втручається в вибори в Угорщині? І всі демократи Європи і за океаном це проковтнуть?
16.02.2026 19:27 Відповісти
Геніально, в США любий політик за якого підтримав Трамп публічно програм вибори. Недавно таке в Техасі було, в Техасі *****.
16.02.2026 19:31 Відповісти
Трамп і його холуї роблять все для руйнації єдності в Європі, схоже їхня мета - руйнування демократії як в себе в США, так і у всьому світі.
16.02.2026 19:33 Відповісти
ЄС варто позбавити Угорщину дотаційного фінансування і права голосу і "потужний" лідер Орбан здується як футбольний м'яч.
16.02.2026 20:10 Відповісти
Трамп вже не тільки ***** вилизує а й *********** шісток.
16.02.2026 19:33 Відповісти
Що наказали- те й робить.
16.02.2026 19:37 Відповісти
Буде у світі два Мад'яра. Нехай ті старі ****** в зморшках сканають!
16.02.2026 19:39 Відповісти
ОРБАН
16.02.2026 20:00 Відповісти
Дійсно Угорщина при Орбані як жаба надута ЄС соломинкою в вигляді дотацій.
16.02.2026 20:13 Відповісти
Рубио - не политик, а шестёрка, точно такая же как и лавровый конь, маня захерова, дима "денег нет..." и другие из этой же макитры.
16.02.2026 20:03 Відповісти
Дурак дурака бачить з за океану.
16.02.2026 20:15 Відповісти
А говорят, шо Трампон Трампакс не друг ***** и орбану, а оно вона как!
16.02.2026 20:32 Відповісти
ідіоти якісь
16.02.2026 20:58 Відповісти
думаю має бути гнівна заява від Орбана за втручання Рубіо в майбутні вибори в Угогщені .
16.02.2026 23:04 Відповісти
Словами Рубіо Штати попрощалися з орбаном і всіма його *********.
17.02.2026 00:22 Відповісти
Пацан к успєху ідьот...
17.02.2026 08:14 Відповісти
Цікаво, завтра він знову хрест на лобі намалює?
17.02.2026 08:44 Відповісти
 
 