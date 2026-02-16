США прагнуть процвітання Угорщини, а Трамп відданий успіху Орбана, - Рубіо

Президент США Дональд Трамп зацікавлений в успіху угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, оскільки його лідерство та взаєморозуміння з Трампом мають вирішальне значення для інтересів США.

Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив на пресконференції в столиці Угорщини, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Трамп та Орбан

"Президент Трамп глибоко відданий вашому успіху, тому що ваш успіх –– це наш успіх. Ми хочемо, щоб у цієї країни все було добре. Це в наших національних інтересах, особливо поки ви є прем'єр-міністром і лідером цієї країни", - оголосив Рубіо за 2 місяці до парламентських виборів в Угорщині, звертаючись до Орбана.

За словами американського держсекретаря, Вашингтон буде готовий допомогти у сфері фінансів Будапешту за необхідності.

Відносини США та Угорщини

"Ми входимо в цю золоту еру відносин між нашими країнами, і не просто через узгодження нашого народу, а через відносини, які ви маєте з президентом Сполучених Штатів", - наголосив Рубіо.

Reuters нагадало, що таку заяву посадовець виголосив перед виборами парламенту в Угорщині, які заплановані на 12 квітня. Так, він пообіцяв налагодити звʼязки Штатів із Угорщиною та сусідньою Словаччиною, коли в ЄС до цих країн мають критичне ставлення.

