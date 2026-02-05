Трамп підтримав Орбана на виборах в Угорщині: "Він справжній друг та борець"
Президент США Дональд Трамп висловив публічну підтримку прем’єр-міністру Угорщини та своєму "справжньому другу" Віктору Орбану перед парламентськими виборами, які мають відбутися 12 квітня.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Трамп похвалив Орбана
За словами політика, "високоповажний прем'єр-міністр" Угорщини Орбан є "справді сильним і впливовим лідером, який має доведений досвід досягнення феноменальних результатів".
"Він невтомно бореться за свою велику країну і народ, які він любить, так само як я за Сполучені Штати Америки. Віктор наполегливо працює, щоб захистити Угорщину, розвинути економіку, створити робочі місця, сприяти торгівлі, зупинити нелегальну імміграцію та забезпечити законність і порядок!" - вважає Трамп.
Підтримка Орбану
Глава Білого дому зазначив, що відносини між Угорщиною та Сполученими Штатами досягли "нових висот співпраці та вражаючих досягнень" за його адміністрації, і це відбулося нібито завдяки Орбану.
"Я з нетерпінням чекаю на продовження тісної співпраці з ним, щоб обидві наші країни могли й надалі просуватися цим чудовим шляхом до успіху та співпраці. Я з гордістю підтримав Віктора на переобрання в 2022 році і маю честь зробити це знову. Віктор Орбан –– справжній друг, борець і переможець, і я повністю та беззастережно підтримую його переобрання на посаду прем'єр-міністра Угорщини – він ніколи не підведе великий народ Угорщини", - додав Трамп.
- Нагадаємо, в Угорщині офіційно визначили дату проведення чергових парламентських виборів, які можуть суттєво змінити політичний баланс у країні. Голосування заплановане на 12 квітня 2026 року.
ви тепер провідна бананова республіка в Європі !
Просто тов.майор з апарату зв'язку ( куратор ) продиктував кого і як похвалити - ну ніякого іншого пояснення не має..