Трамп підтримав Орбана на виборах в Угорщині: "Він справжній друг та борець"

Президент США Дональд Трамп висловив публічну підтримку прем’єр-міністру Угорщини та своєму "справжньому другу" Віктору Орбану перед парламентськими виборами, які мають відбутися 12 квітня.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп похвалив Орбана

За словами політика, "високоповажний прем'єр-міністр" Угорщини Орбан є "справді сильним і впливовим лідером, який має доведений досвід досягнення феноменальних результатів".

"Він невтомно бореться за свою велику країну і народ, які він любить, так само як я за Сполучені Штати Америки. Віктор наполегливо працює, щоб захистити Угорщину, розвинути економіку, створити робочі місця, сприяти торгівлі, зупинити нелегальну імміграцію та забезпечити законність і порядок!" - вважає Трамп.

Підтримка Орбану

Глава Білого дому зазначив, що відносини між Угорщиною та Сполученими Штатами досягли "нових висот співпраці та вражаючих досягнень" за його адміністрації, і це відбулося нібито завдяки Орбану.

"Я з нетерпінням чекаю на продовження тісної співпраці з ним, щоб обидві наші країни могли й надалі просуватися цим чудовим шляхом до успіху та співпраці. Я з гордістю підтримав Віктора на переобрання в 2022 році і маю честь зробити це знову. Віктор Орбан –– справжній друг, борець і переможець, і я повністю та беззастережно підтримую його переобрання на посаду прем'єр-міністра Угорщини – він ніколи не підведе великий народ Угорщини", - додав Трамп.

