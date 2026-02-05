Трамп підтримав Орбана на виборах в Угорщині: "Він справжній друг та борець"

орбан і трамп

Президент США Дональд Трамп висловив публічну підтримку прем’єр-міністру Угорщини та своєму "справжньому другу" Віктору Орбану перед парламентськими виборами, які мають відбутися 12 квітня.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп похвалив Орбана

За словами політика, "високоповажний прем'єр-міністр" Угорщини Орбан є "справді сильним і впливовим лідером, який має доведений досвід досягнення феноменальних результатів".

"Він невтомно бореться за свою велику країну і народ, які він любить, так само як я за Сполучені Штати Америки. Віктор наполегливо працює, щоб захистити Угорщину, розвинути економіку, створити робочі місця, сприяти торгівлі, зупинити нелегальну імміграцію та забезпечити законність і порядок!" - вважає Трамп.

Підтримка Орбану

Глава Білого дому зазначив, що відносини між Угорщиною та Сполученими Штатами досягли "нових висот співпраці та вражаючих досягнень" за його адміністрації, і це відбулося нібито завдяки Орбану.

"Я з нетерпінням чекаю на продовження тісної співпраці з ним, щоб обидві наші країни могли й надалі просуватися цим чудовим шляхом до успіху та співпраці. Я з гордістю підтримав Віктора на переобрання в 2022 році і маю честь зробити це знову. Віктор Орбан –– справжній друг, борець і переможець, і я повністю та беззастережно підтримую його переобрання на посаду прем'єр-міністра Угорщини – він ніколи не підведе великий народ Угорщини", - додав Трамп.

  • Нагадаємо, в Угорщині офіційно визначили дату проведення чергових парламентських виборів, які можуть суттєво змінити політичний баланс у країні. Голосування заплановане на 12 квітня 2026 року.

+30
Ну і дарма - тепер Орбан точно програє ... підтримка від Тромба , в ******** реаліях , це як "чорна мітка" - навіть Фіцо , від нього , намагається триматись подалі
05.02.2026 21:06 Відповісти
+28
Разом дітей трахали.
05.02.2026 21:05 Відповісти
+27
05.02.2026 21:05 Відповісти
05.02.2026 21:05 Відповісти
Судя по фразе "Він справжній друг та борець" чпокали друг друга.
05.02.2026 22:43 Відповісти
роzzійська народна мудрість : їьуть друг дружку а дєньгі в кружку...
05.02.2026 23:24 Відповісти
05.02.2026 21:05 Відповісти
05.02.2026 21:06 Відповісти
мадяри, вітаємо з гарним врожаєм бананів !

ви тепер провідна бананова республіка в Європі !

.
05.02.2026 21:40 Відповісти
Круто! Цей маразматик навіть не розуміє, що своєю підтримкою тільки топить любого кандидата...
05.02.2026 21:07 Відповісти
Витя и Доня - два долбоёня !
05.02.2026 21:07 Відповісти
Біба і Боба.
05.02.2026 21:07 Відповісти
Такий же пі@ар,як і трампло
05.02.2026 21:12 Відповісти
05.02.2026 21:15 Відповісти
Це ж не втручання у вибори в Угорщині, правда? Чи якщо за Орбана, то можна?
05.02.2026 21:13 Відповісти
А це вже вмішування в вибори чи ні? Трамп кричав, що Україна вмішується через поїздку української делегації на військовий завод з демократами.
05.02.2026 21:13 Відповісти
"вмішування" - це неологізм?
06.02.2026 00:55 Відповісти
Це трампологізм. Звичні терміни вже не описують всю придуркуватість престарілого нарциса.
06.02.2026 01:17 Відповісти
Втручання .
06.02.2026 06:03 Відповісти
Дуже упоротий пацик - він мені подобається - Трамп
05.02.2026 21:16 Відповісти
А що Краснову ще робити. Він просто озвучив шифровку з Москви.
05.02.2026 21:16 Відповісти
Две престарелые парашные проститутки смотрятся гораздо хуже бл@дей с острова Эпштейна.
05.02.2026 21:18 Відповісти
Звідки ж нам знати? А може там і на такий товар був попит? 😂
06.02.2026 01:19 Відповісти
Лично я бы столько не выпил...
06.02.2026 07:03 Відповісти
Трамп повністю на такому гачку в ***** що фактично став його шісткою, такою ж як Орбан.
05.02.2026 21:18 Відповісти
Від такої похвали так тепло,що замерзле гівно розтало і поплило.
05.02.2026 21:22 Відповісти
У трампа як не друг, так лайно. Може трамп муха?
05.02.2026 21:22 Відповісти
І скільки ж їх, )(уйлів оцих по світу? №1, №2, №3, №4, №5... До безкінченності?! Не вірю - десь закінчиться. Може на №6 українському? Дай-то, Боже!
05.02.2026 21:22 Відповісти
********* вже навіть не маскуючись співають діфірамби один одному.
05.02.2026 21:48 Відповісти
Щоб ти "сирло" здохло зі своїм орбаном і путлером разом
05.02.2026 21:50 Відповісти
Жопу лижет феноменально.
05.02.2026 22:00 Відповісти
В открытую уже педофил трамп поддерживает друзей путина... Худший президент в истории Америки!!!
05.02.2026 22:05 Відповісти
Теж підофіл?
05.02.2026 22:25 Відповісти
Клондайк. Шлях до золота видався занадто важким. Лише два друга добралися до селища Даунсон- сіті.
05.02.2026 22:56 Відповісти
*********** якого трамб геть не пам'ятає
Просто тов.майор з апарату зв'язку ( куратор ) продиктував кого і як похвалити - ну ніякого іншого пояснення не має..
05.02.2026 23:23 Відповісти
Допоки всі, кого підтримував Трамп протягом останнього року на всіляких виборах в Штатах, пролітали, як фанера над Парижем. Хочеться сподіватися, що дана тенденція збережеться і навесні в Угорщині. Цікаво, куди після програшу тікатиме Орбан, за яким явно водяться корупційні грішки: в Штати чи на болота?
05.02.2026 23:36 Відповісти
Мені цікавіше, куди будуть тікати жиди з України, це зелені злодії.
05.02.2026 23:47 Відповісти
Самі барци,плюнути нікуди
06.02.2026 06:03 Відповісти
Обидва кавалери відзнаки "50 лет в кпсс".
06.02.2026 07:34 Відповісти
 
 