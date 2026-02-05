Трамп поддержал Орбана на выборах в Венгрии: "Он настоящий друг и боец"

Президент США Дональд Трамп выразил публичную поддержку премьер-министру Венгрии и своему "настоящему другу" Виктору Орбану перед парламентскими выборами, которые должны состояться 12 апреля.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп похвалил Орбана

По словам политика, "высокоуважаемый премьер-министр" Венгрии Орбан является "действительно сильным и влиятельным лидером, который имеет доказанный опыт достижения феноменальных результатов".

"Он неустанно борется за свою великую страну и народ, которых он любит, так же как я за Соединенные Штаты Америки. Виктор упорно работает, чтобы защитить Венгрию, развить экономику, создать рабочие места, способствовать торговле, остановить нелегальную иммиграцию и обеспечить законность и порядок!" - считает Трамп.

Поддержка Орбана

Глава Белого дома отметил, что отношения между Венгрией и Соединенными Штатами достигли "новых высот сотрудничества и впечатляющих достижений" при его администрации, и это произошло якобы благодаря Орбану.

"Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с ним, чтобы обе наши страны могли и впредь продвигаться по этому замечательному пути к успеху и сотрудничеству. Я с гордостью поддержал Виктора на переизбрание в 2022 году и имею честь сделать это снова. Виктор Орбан –– настоящий друг, боец и победитель, и я полностью и безоговорочно поддерживаю его переизбрание на пост премьер-министра Венгрии – он никогда не подведет великий народ Венгрии", – добавил Трамп.

