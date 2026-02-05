Трамп поддержал Орбана на выборах в Венгрии: "Он настоящий друг и боец"

Президент США Дональд Трамп выразил публичную поддержку премьер-министру Венгрии и своему "настоящему другу" Виктору Орбану перед парламентскими выборами, которые должны состояться 12 апреля.

По словам политика, "высокоуважаемый премьер-министр" Венгрии Орбан является "действительно сильным и влиятельным лидером, который имеет доказанный опыт достижения феноменальных результатов".

"Он неустанно борется за свою великую страну и народ, которых он любит, так же как я за Соединенные Штаты Америки. Виктор упорно работает, чтобы защитить Венгрию, развить экономику, создать рабочие места, способствовать торговле, остановить нелегальную иммиграцию и обеспечить законность и порядок!" - считает Трамп.

Глава Белого дома отметил, что отношения между Венгрией и Соединенными Штатами достигли "новых высот сотрудничества и впечатляющих достижений" при его администрации, и это произошло якобы благодаря Орбану.

"Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с ним, чтобы обе наши страны могли и впредь продвигаться по этому замечательному пути к успеху и сотрудничеству. Я с гордостью поддержал Виктора на переизбрание в 2022 году и имею честь сделать это снова. Виктор Орбан –– настоящий друг, боец и победитель, и я полностью и безоговорочно поддерживаю его переизбрание на пост премьер-министра Венгрии – он никогда не подведет великий народ Венгрии", – добавил Трамп.

  • Напомним, в Венгрии официально определили дату проведения очередных парламентских выборов, которые могут существенно изменить политический баланс в стране. Голосование запланировано на 12 апреля 2026 года.

Ну і дарма - тепер Орбан точно програє ... підтримка від Тромба , в ******** реаліях , це як "чорна мітка" - навіть Фіцо , від нього , намагається триматись подалі
Разом дітей трахали.
Це ж не втручання у вибори в Угорщині, правда? Чи якщо за Орбана, то можна?
А це вже вмішування в вибори чи ні? Трамп кричав, що Україна вмішується через поїздку української делегації на військовий завод з демократами.
Допоки всі, кого підтримував Трамп протягом останнього року на всіляких виборах в Штатах, пролітали, як фанера над Парижем. Хочеться сподіватися, що дана тенденція збережеться і навесні в Угорщині. Цікаво, куди після програшу тікатиме Орбан, за яким явно водяться корупційні грішки: в Штати чи на болота?
