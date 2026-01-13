РУС
Новости Выборы в Венгрии
Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля

В апреле 2026 года венгры будут выбирать новый парламент

В Венгрии официально определили дату проведения очередных парламентских выборов, которые могут существенно изменить политический баланс в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Венгрии Тамаша Шуйока о назначении даты голосования в соответствии с конституционными нормами.

  • Голосование запланировано на 12 апреля 2026 года. Глава государства призвал граждан активно присоединиться к избирательному процессу и реализовать свое право на свободное волеизъявление.

"Одним из фундаментальных столпов демократии является право на свободный выбор. Я призываю всех воспользоваться им!" – подчеркнул Тамаш Шуйок.

Читайте: Орбан прогнозирует распад ЕС и заявил, что не даст денег Украине

Выборы как вызов для Виктора Орбана

Предстоящие парламентские выборы рассматриваются как серьезное испытание для действующего премьер-министра Виктора Орбана. Социологические опросы свидетельствуют о снижении поддержки его политической силы.

Согласно обнародованным данным, оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадяра в настоящее время лидирует с уровнем поддержки около 49%. В то же время партия Фидес, которую возглавляет Орбан, имеет примерно 37% сторонников. Такой разрыв усиливает интригу накануне избирательной кампании, отмечает издание Politico.

Читайте также: Европейских лидеров охватил "военный фанатизм", - Сийярто

Заявления Орбана о войне и Украине

Ранее Виктор Орбан неоднократно заявлял, что предстоящие выборы будут иметь решающее значение для внешнеполитического курса Венгрии. По его словам, именно результат голосования определит, будет ли страна втянута в войну с Россией.

Кроме того, венгерский премьер выражал скепсис относительно перспектив Украины в противостоянии с РФ. Он утверждал, что Киев якобы не имеет шансов на победу, а финансовая помощь со стороны Европейского Союза является чрезмерной и экономически обременительной.

Также венгерский премьер заявлял, что нельзя исключать начало войны в Европе уже в 2026 году.

Читайте также: Из-за поддержки Украины со стороны ЕС венгры потеряют 2 бонусные пенсии в год, - Орбан

Венгрия (2271) выборы (24897) Орбан Виктор (647)
+4
Може закінчиться епоха жаби з московського болота якщо у угорців вистачить розуму.
13.01.2026 19:31 Ответить
+4
12 квітня гагарін відвезе орбана до кабздона.
13.01.2026 19:32 Ответить
+2
або в космос або на концерт - одне із двох!
13.01.2026 19:34 Ответить
Постійний представник України при https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/oon/ Організації Об'єднаних Націй (ООН) https://www.obozrevatel.com/ukr/person/andrej-melnik.htm Андрій Мельник заявив, що Росія вже опинилася у стані стратегічної поразки. За його словами, спроби Москви залякати світ новими видами озброєння є прикриттям глибокої військової, економічної та демографічної кризи. Тож він порадив окупантам "сушити весла та плести лапті".
13.01.2026 19:57 Ответить
Орбану буде притулок у рашці поряд з Яником ?
13.01.2026 19:58 Ответить
REUTERS: У ЧОРНОМУ МОРІ НЕВІДОМІ ДРОНИ АТАКУВАЛИ ТРИ ТАНКЕРИ БІЛЯ РОСІЙСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ

13 сiчня, 2026, 19:55

Невідомі дрони у вівторок, 13 січня, атакували три грецькі нафтові танкери у Чорному морі. Вони перебували неподалік вантажного термінала "https://zn.ua/ukr/WORLD/reuters-droni-zsu-obvalili-eksport-nafti-kazakhstanu-do-minimumu-za-14-misjatsiv.html Каспійського трубопровідного консорціуму", що знаходиться поблизу Новоросійська, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/two-oil-tankers-roads-cpc-terminal-hit-by-drones-tuesday-sources-say-2026-01-13/ пишеReuters з посиланням на джерела.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко https://t.me/akovalenko1989/8832 наголосив, що "Каспійський трубопровідний консорціум" забезпечує основний експорт нафти з Казахстану.
13.01.2026 20:05 Ответить
гагарін - перша людина..
що полетіла в космос,
та повернулась живою..
13.01.2026 19:37 Ответить
А тєрєшкова, перша орчиха, що обригана обісрана, але теж повернулася.
показать весь комментарий
13.01.2026 19:44 Ответить
https://i.postimg.cc/hGptYW0X/IMG-20260113-195654-239.jpg
13.01.2026 19:59 Ответить
Боюсь навіть сподіватись, що ця гнида зникне з політичного обрію.
13.01.2026 19:37 Ответить
Себе Орбан вважає Європою - а Україну ні - їбанат!
13.01.2026 19:38 Ответить
Тобто - на 12 квітня призначені політичні похорони Віті Орбана !? Дуже сподіваюсь що це трапиться .
13.01.2026 19:40 Ответить
Якраз на Пасочку
13.01.2026 20:07 Ответить
12 квітня в Угорщині будуть вітатися - Христос Воскрес , а Орбан здох .
13.01.2026 20:12 Ответить
орбан побудував собі щось подібне на Версаль..
все написано на його батька..

коли того батька запитали,
де на це взяв гроші,
то той відповів..
що він все життя працював в каменолому...

хло, напр., те на галерах було..
13.01.2026 19:42 Ответить
13.01.2026 19:53 Ответить
Всі обираємо притулу!
Стерненко, ген прокурор!
13.01.2026 19:42 Ответить
Буде втягнута поки "Фідес"буде правлячою партією і поки Орбан буде прем'єром.
13.01.2026 19:49 Ответить
Хочете позбутись Орбана ? Легко ! Перекрити мадярам транзит кацапської нафти через Україну - і позачергові вибори там відбудуться ще до весни !
13.01.2026 20:00 Ответить
 
 