Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля
В Венгрии официально определили дату проведения очередных парламентских выборов, которые могут существенно изменить политический баланс в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Венгрии Тамаша Шуйока о назначении даты голосования в соответствии с конституционными нормами.
- Голосование запланировано на 12 апреля 2026 года. Глава государства призвал граждан активно присоединиться к избирательному процессу и реализовать свое право на свободное волеизъявление.
"Одним из фундаментальных столпов демократии является право на свободный выбор. Я призываю всех воспользоваться им!" – подчеркнул Тамаш Шуйок.
Выборы как вызов для Виктора Орбана
Предстоящие парламентские выборы рассматриваются как серьезное испытание для действующего премьер-министра Виктора Орбана. Социологические опросы свидетельствуют о снижении поддержки его политической силы.
Согласно обнародованным данным, оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадяра в настоящее время лидирует с уровнем поддержки около 49%. В то же время партия Фидес, которую возглавляет Орбан, имеет примерно 37% сторонников. Такой разрыв усиливает интригу накануне избирательной кампании, отмечает издание Politico.
Заявления Орбана о войне и Украине
Ранее Виктор Орбан неоднократно заявлял, что предстоящие выборы будут иметь решающее значение для внешнеполитического курса Венгрии. По его словам, именно результат голосования определит, будет ли страна втянута в войну с Россией.
Кроме того, венгерский премьер выражал скепсис относительно перспектив Украины в противостоянии с РФ. Он утверждал, что Киев якобы не имеет шансов на победу, а финансовая помощь со стороны Европейского Союза является чрезмерной и экономически обременительной.
Также венгерский премьер заявлял, что нельзя исключать начало войны в Европе уже в 2026 году.
13 сiчня, 2026, 19:55
