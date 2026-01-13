Парламентські вибори в Угорщині призначені на 12 квітня
В Угорщині офіційно визначили дату проведення чергових парламентських виборів, які можуть суттєво змінити політичний баланс у країні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві президента Угорщини Тамаша Шуйока щодо призначення дати голосування відповідно до конституційних норм.
- Голосування заплановане на 12 квітня 2026 року. Глава держави закликав громадян активно долучитися до виборчого процесу та реалізувати своє право на вільне волевиявлення.
"Одним із фундаментальних стовпів демократії є право на вільний вибір. Я закликаю всіх скористатися ним!" – наголосив Тамаш Шуйок.
Вибори як виклик для Віктора Орбана
Майбутні парламентські вибори розглядаються як серйозне випробування для чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана. Соціологічні опитування свідчать про зниження підтримки його політичної сили.
Згідно з оприлюдненими даними, опозиційна партія "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра наразі лідирує з рівнем підтримки близько 49%. Водночас партія Фідес, яку очолює Орбан, має приблизно 37% прихильників. Такий розрив посилює інтригу напередодні виборчої кампанії, зазначає видання Politico.
Заяви Орбана про війну та Україну
Раніше Віктор Орбан неодноразово заявляв, що майбутні вибори матимуть вирішальне значення для зовнішньополітичного курсу Угорщини. За його словами, саме результат голосування визначить, чи буде країна втягнута у війну з Росією.
Крім того, угорський прем’єр висловлював скепсис щодо перспектив України у протистоянні з РФ. Він стверджував, що Київ нібито не має шансів на перемогу, а фінансова допомога з боку Європейського Союзу є надмірною та економічно обтяжливою.
Також угорський прем'єр заявляв, що не можна виключати початок війни в Європі вже у 2026 році.
Також читайте: Через підтримку України з боку ЄС угорці втратять 2 бонусні пенсії на рік, - Орбан
13 сiчня, 2026, 19:55
Невідомі дрони у вівторок, 13 січня, атакували три грецькі нафтові танкери у Чорному морі. Вони перебували неподалік вантажного термінала "https://zn.ua/ukr/WORLD/reuters-droni-zsu-obvalili-eksport-nafti-kazakhstanu-do-minimumu-za-14-misjatsiv.html Каспійського трубопровідного консорціуму", що знаходиться поблизу Новоросійська, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/two-oil-tankers-roads-cpc-terminal-hit-by-drones-tuesday-sources-say-2026-01-13/ пишеReuters з посиланням на джерела.
Раніше керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко https://t.me/akovalenko1989/8832 наголосив, що "Каспійський трубопровідний консорціум" забезпечує основний експорт нафти з Казахстану.
