США стремятся к процветанию Венгрии, а Трамп предан успеху Орбана, - Рубио
Президент США Дональд Трамп заинтересован в успехе венгерского премьер-министра Виктора Орбана, поскольку его лидерство и взаимопонимание с Трампом имеют решающее значение для интересов США.
Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции в столице Венгрии, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Трамп и Орбан
"Президент Трамп глубоко привержен вашему успеху, потому что ваш успех – это наш успех. Мы хотим, чтобы у этой страны все было хорошо. Это в наших национальных интересах, особенно пока вы являетесь премьер-министром и лидером этой страны", - объявил Рубио за 2 месяца до парламентских выборов в Венгрии, обращаясь к Орбану.
По словам американского госсекретаря, Вашингтон будет готов помочь в сфере финансов Будапешту при необходимости.
Отношения США и Венгрии
"Мы вступаем в эту золотую эру отношений между нашими странами, и не просто из-за согласия наших народов, а из-за отношений, которые у вас есть с президентом Соединенных Штатов", - подчеркнул Рубио.
- Reuters напомнило, что такое заявление чиновник сделал перед выборами парламента в Венгрии, которые запланированы на 12 апреля. Так, он пообещал наладить связи Штатов с Венгрией и соседней Словакией, в то время как в ЕС к этим странам относятся критически.
Спостерігаймо!
Пуйло підтримує орбана.
Совпадєніє? Не думаю!
по-друге, то не попкі, а щековина
і взагалі про те що "Пуйло підтримує орбарана" вже писали раніше
Разделяй и властвуй
Переміг Мерц ! а не шлюха хйла!
Чого не зробиш заради влади....
А якщо угорський народ проголосує проти Орбана, тоді що?
Угорщина може йти на#уй?!
А ще Трамп зацікавлений, щоб справа Епштейна була забута, а її матеріали знищені.
США була могутньою країною!
Тепер там при владі одні сраколизи.
Нехай Трамп розминає свою спину!
Скоро їхати на поклон в Китай!