США стремятся к процветанию Венгрии, а Трамп предан успеху Орбана, - Рубио

Президент США Дональд Трамп заинтересован в успехе венгерского премьер-министра Виктора Орбана, поскольку его лидерство и взаимопонимание с Трампом имеют решающее значение для интересов США.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции в столице Венгрии, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Трамп и Орбан

"Президент Трамп глубоко привержен вашему успеху, потому что ваш успех – это наш успех. Мы хотим, чтобы у этой страны все было хорошо. Это в наших национальных интересах, особенно пока вы являетесь премьер-министром и лидером этой страны", - объявил Рубио за 2 месяца до парламентских выборов в Венгрии, обращаясь к Орбану.

По словам американского госсекретаря, Вашингтон будет готов помочь в сфере финансов Будапешту при необходимости.

Отношения США и Венгрии

"Мы вступаем в эту золотую эру отношений между нашими странами, и не просто из-за согласия наших народов, а из-за отношений, которые у вас есть с президентом Соединенных Штатов", - подчеркнул Рубио.

Reuters напомнило, что такое заявление чиновник сделал перед выборами парламента в Венгрии, которые запланированы на 12 апреля. Так, он пообещал наладить связи Штатов с Венгрией и соседней Словакией, в то время как в ЕС к этим странам относятся критически.

