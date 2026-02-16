РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8528 посетителей онлайн
Новости Выборы в Венгрии
2 011 42

США стремятся к процветанию Венгрии, а Трамп предан успеху Орбана, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с Йоганном Вадефулем

Президент США Дональд Трамп заинтересован в успехе венгерского премьер-министра Виктора Орбана, поскольку его лидерство и взаимопонимание с Трампом имеют решающее значение для интересов США.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции в столице Венгрии, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Трамп и Орбан

"Президент Трамп глубоко привержен вашему успеху, потому что ваш успех – это наш успех. Мы хотим, чтобы у этой страны все было хорошо. Это в наших национальных интересах, особенно пока вы являетесь премьер-министром и лидером этой страны", - объявил Рубио за 2 месяца до парламентских выборов в Венгрии, обращаясь к Орбану.

По словам американского госсекретаря, Вашингтон будет готов помочь в сфере финансов Будапешту при необходимости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан обвинил Украину во вмешательстве в венгерские выборы: "Мы знаем, что они финансируют наших противников"

Отношения США и Венгрии

"Мы вступаем в эту золотую эру отношений между нашими странами, и не просто из-за согласия наших народов, а из-за отношений, которые у вас есть с президентом Соединенных Штатов", - подчеркнул Рубио.

  • Reuters напомнило, что такое заявление чиновник сделал перед выборами парламента в Венгрии, которые запланированы на 12 апреля. Так, он пообещал наладить связи Штатов с Венгрией и соседней Словакией, в то время как в ЕС к этим странам относятся критически.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп поддержал Орбана на выборах в Венгрии: "Он настоящий друг и боец"

Автор: 

Венгрия (757) США (4582) Трамп Дональд (4573) Орбан Виктор (231) Рубио Марко (334)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Скажи "хто твій друг?"..
показать весь комментарий
16.02.2026 19:08 Ответить
+20
США підтримують орбана?
Пуйло підтримує орбана.
Совпадєніє? Не думаю!
показать весь комментарий
16.02.2026 19:10 Ответить
+14
Щось нагадало , як Венс утік з Мюнхенської конфернції , обісравши єдність ЄС, підтримати ПРАВУ подругу на виборах Німеччини - і....
Переміг Мерц ! а не шлюха хйла!
показать весь комментарий
16.02.2026 19:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скажи "хто твій друг?"..
показать весь комментарий
16.02.2026 19:08 Ответить
Тут більше цікаво, хто за "процвітання" Угорщини (читай-Орбана) башляти буде? Трампівські США? Сам Рубіо? Чи, як завжди, ЄС? 🤔
показать весь комментарий
16.02.2026 21:35 Ответить
Дарма він це сказав - тепер Орбана точно вже не виберуть !
показать весь комментарий
16.02.2026 19:08 Ответить
Ну хитрюще Рубіо пам"ятає , як Венс підтримував хйлівську партію на минулих виборах в Німеччині...
Спостерігаймо!
показать весь комментарий
16.02.2026 19:12 Ответить
два поца
показать весь комментарий
16.02.2026 21:13 Ответить
ой як все занедбано у Білому дурдомі ...і як надовго ,це казіно буде діяти ?...
показать весь комментарий
16.02.2026 19:10 Ответить
Скоріш за все - до січня наступного 2027-го року, коли посади спікерів обох палат Конгресу США посядуть демпи і розпочнуть процедуру імпічменту Тромба.
показать весь комментарий
16.02.2026 20:01 Ответить
Знову випустять того божевільного, що постійно імпічменти Трампу подає? В N раз це вже не смішно, а на дурку схоже.
показать весь комментарий
16.02.2026 20:22 Ответить
США підтримують орбана?
Пуйло підтримує орбана.
Совпадєніє? Не думаю!
показать весь комментарий
16.02.2026 19:10 Ответить
був би живий Епштейн... так і той би підтримав Орбарана...
показать весь комментарий
16.02.2026 19:47 Ответить
Рєзіновиє попкі ??
показать весь комментарий
16.02.2026 20:02 Ответить
по-перше, то не резіновиє, а ботоксні
по-друге, то не попкі, а щековина
і взагалі про те що "Пуйло підтримує орбарана" вже писали раніше
показать весь комментарий
16.02.2026 20:25 Ответить
Оба добиваются развала ЕС.
Разделяй и властвуй
показать весь комментарий
16.02.2026 19:49 Ответить
Щось нагадало , як Венс утік з Мюнхенської конфернції , обісравши єдність ЄС, підтримати ПРАВУ подругу на виборах Німеччини - і....
Переміг Мерц ! а не шлюха хйла!
показать весь комментарий
16.02.2026 19:10 Ответить
Рубіо, типу ж притомний перспективний політик, і так холуйствовати?
Чого не зробиш заради влади....
показать весь комментарий
16.02.2026 19:10 Ответить
Был бы перспективным, не сдал бы свои полномочия витьку с зятьком.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:55 Ответить
Притомний? А там такі у Трумпа є?
показать весь комментарий
16.02.2026 21:34 Ответить
Вибори у орбанюка....
показать весь комментарий
16.02.2026 19:12 Ответить
Вони входять в цю золоту еру , і їх там чекає золотий дощ.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:14 Ответить
Без Орбана вже й США не США - піздєц!
показать весь комментарий
16.02.2026 19:15 Ответить
🤮🤮🤮🤮🤮🤮
показать весь комментарий
16.02.2026 19:16 Ответить
Трамп відданий .... шо, і грошей дасть, бо якщо ЄС перекриє крантик, то що?
показать весь комментарий
16.02.2026 19:18 Ответить
Дональд Трамп зацікавлений в успіху угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана...

А якщо угорський народ проголосує проти Орбана, тоді що?
Угорщина може йти на#уй?!

А ще Трамп зацікавлений, щоб справа Епштейна була забута, а її матеріали знищені.

США була могутньою країною!
Тепер там при владі одні сраколизи.
Нехай Трамп розминає свою спину!
Скоро їхати на поклон в Китай!
показать весь комментарий
16.02.2026 19:18 Ответить
Проголосує хіба в фантазіях ліваків та експертів з коментарів на Цензорі.
показать весь комментарий
16.02.2026 20:23 Ответить
і це не втручання у вибори, ні ні, що ви..
показать весь комментарий
16.02.2026 19:20 Ответить
Зрозуміло що Рубіо проф. політик і хоче втриматися доки його історичну батьківщину Кубу не звільнять від комуніст. мороку. Намагаєтся прослизнути між краплями шефа, що борсаєтся в болоті "Епштейн" і специфічний ментально:
показать весь комментарий
16.02.2026 19:23 Ответить
Президент США Дональд Трамп , ЯК І ЙОГО РАШИСТСЬКИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ КУЙЛО, ВСІЯ 3,14ДЕРАЦІЇ ,зацікавленІ в успіху угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, оскільки його лідерство ,та взаєморозуміння З НИМИ , мають вирішальне значення для інтересів ВОРОГІВ УКРАЇНИ
показать весь комментарий
16.02.2026 19:26 Ответить
Угу,виходить час Віктору пакувати чемодани, якщо Трамп його другом обізвав
показать весь комментарий
16.02.2026 19:27 Ответить
Рубіо(США) втручається в вибори в Угорщині? І всі демократи Європи і за океаном це проковтнуть?
показать весь комментарий
16.02.2026 19:27 Ответить
Геніально, в США любий політик за якого підтримав Трамп публічно програм вибори. Недавно таке в Техасі було, в Техасі *****.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:31 Ответить
Трамп і його холуї роблять все для руйнації єдності в Європі, схоже їхня мета - руйнування демократії як в себе в США, так і у всьому світі.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:33 Ответить
ЄС варто позбавити Угорщину дотаційного фінансування і права голосу і "потужний" лідер Орбан здується як футбольний м'яч.
показать весь комментарий
16.02.2026 20:10 Ответить
Трамп вже не тільки ***** вилизує а й *********** шісток.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:33 Ответить
Що наказали- те й робить.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:37 Ответить
Буде у світі два Мад'яра. Нехай ті старі ****** в зморшках сканають!
показать весь комментарий
16.02.2026 19:39 Ответить
ОРБАН
показать весь комментарий
16.02.2026 20:00 Ответить
Дійсно Угорщина при Орбані як жаба надута ЄС соломинкою в вигляді дотацій.
показать весь комментарий
16.02.2026 20:13 Ответить
Рубио - не политик, а шестёрка, точно такая же как и лавровый конь, маня захерова, дима "денег нет..." и другие из этой же макитры.
показать весь комментарий
16.02.2026 20:03 Ответить
Дурак дурака бачить з за океану.
показать весь комментарий
16.02.2026 20:15 Ответить
А говорят, шо Трампон Трампакс не друг ***** и орбану, а оно вона как!
показать весь комментарий
16.02.2026 20:32 Ответить
ідіоти якісь
показать весь комментарий
16.02.2026 20:58 Ответить
 
 