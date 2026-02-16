Орбан звинуватив Україну у втручанні в угорські вибори: "Ми знаємо, що вони фінансують наших супротивників"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українська влада нібито активно втручається в угорські вибори та фінансує політичних опонентів його партії "Фідес".

Про це він сказав на спільній пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на угорське видання Index.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Орбан повідомив, що українській стороні "не байдуже, як завершаться вибори" в Угорщині і тому вона вирішила взяти участь у виборчій кампанії. За словами прем’єра, активними учасниками цих виборів стануть не лише опозиційні угорські політики, а й українська влада та президент України.

"Ми стоїмо на ґрунті здорового глузду, тому це не повинно нас дивувати. Активними учасниками цих виборів будуть президент України та Україна, і ми маємо перемогти також і їх", - заявив Орбан, наголошуючи, що його партія "Фідес" повинна враховувати цей вплив у своїй кампанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував Орбану за стимулювання Європи ставати кращою: Щоб не бути схожою на нього

Прем’єр додав, що Україна "бере участь у кампанії з усією силою і зброєю, ми знаємо, що вони фінансують наших супротивників, ми знаємо, як це відбувається".

Орбан також підкреслив, що Угорщина спостерігає за діяльністю українських політиків та організацій у країні, і що його уряд буде реагувати на будь-які спроби втручання, щоб забезпечити чесність та прозорість виборчого процесу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан про заяву Зеленського щодо "відрощування живота": Чергова передвиборча промова на підтримку вступу України до ЄС