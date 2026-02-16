УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5042 відвідувача онлайн
Новини Вибори в Угорщині
2 273 50

Орбан звинуватив Україну у втручанні в угорські вибори: "Ми знаємо, що вони фінансують наших супротивників"

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українська влада нібито активно втручається в угорські вибори та фінансує політичних опонентів його партії "Фідес".

Про це він сказав на спільній пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на угорське видання Index.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Орбан повідомив, що українській стороні "не байдуже, як завершаться вибори" в Угорщині і тому вона вирішила взяти участь у виборчій кампанії. За словами прем’єра, активними учасниками цих виборів стануть не лише опозиційні угорські політики, а й українська влада та президент України.

"Ми стоїмо на ґрунті здорового глузду, тому це не повинно нас дивувати. Активними учасниками цих виборів будуть президент України та Україна, і ми маємо перемогти також і їх", - заявив Орбан, наголошуючи, що його партія "Фідес" повинна враховувати цей вплив у своїй кампанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував Орбану за стимулювання Європи ставати кращою: Щоб не бути схожою на нього

Прем’єр додав, що Україна "бере участь у кампанії з усією силою і зброєю, ми знаємо, що вони фінансують наших супротивників, ми знаємо, як це відбувається".

Орбан також підкреслив, що Угорщина спостерігає за діяльністю українських політиків та організацій у країні, і що його уряд буде реагувати на будь-які спроби втручання, щоб забезпечити чесність та прозорість виборчого процесу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан про заяву Зеленського щодо "відрощування живота": Чергова передвиборча промова на підтримку вступу України до ЄС

Автор: 

Угорщина (2986) вибори (6777) Орбан Віктор (942)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Значить, русня активно втручається в угорські вибори на боці кОрбана.
показати весь коментар
16.02.2026 14:56 Відповісти
+16
ти вітя ************** краще розкажи мадярським виборцям, шо робили наприкінці лютого - у березні 22-го угорські мотопіхотні та танкові підрозділи із повним бк на кордоні із Україною?
показати весь коментар
16.02.2026 14:58 Відповісти
+13

Фінансуємо? Серйозно?
показати весь коментар
16.02.2026 15:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить, русня активно втручається в угорські вибори на боці кОрбана.
показати весь коментар
16.02.2026 14:56 Відповісти
кацапи дупи на хрест собі порвуть, натомість свій форпост у Європі не здадуть, хіба просрають
бо з такими як вітя ************** це вже не так складно
показати весь коментар
16.02.2026 15:05 Відповісти
Почекайте, зараз піде важка артилерія, у вигляді печеньок та наколотих апельсинів
показати весь коментар
16.02.2026 16:06 Відповісти
Більше трешу богу трешу.
показати весь коментар
16.02.2026 16:10 Відповісти
сциться вітя **************
йой як сциться...
показати весь коментар
16.02.2026 14:56 Відповісти
ти вітя ************** краще розкажи мадярським виборцям, шо робили наприкінці лютого - у березні 22-го угорські мотопіхотні та танкові підрозділи із повним бк на кордоні із Україною?
показати весь коментар
16.02.2026 14:58 Відповісти
Так там питання навіть не в піхоті й танках, справа... Цими військами можна бкло-б, виправдать і "оборону" - нібито збиралися організувать свого кордону, по Тисі... Вони себе "спалили" понтонними підрозділами! Бо це - "Зброя НАСТУПУ!"
показати весь коментар
16.02.2026 15:42 Відповісти
Не зброя, а інженерне забезпечення наступу. З таким же успіхом, як війська на кордоні для оборони, він виправдає і потони - підтягнув, щоб для біженців з України переправу забезпечети, а війська були потрібні, щоб їх (біженців на переправі) захистити.
показати весь коментар
16.02.2026 21:46 Відповісти
"Вумний - як вутка..." (поліське прислів"я)
Слідуючи ТВОЇЙ "ЛОГІЦІ", "Танк - не зброя, а "Рухома платформа, для доставлення гармати з кулеметом, та їх розрахунку, на поле бою, та забезпечення бойових лій, як у наступі, так і в обороні...".
А для біженців, і мостів-би, вистачило...
показати весь коментар
17.02.2026 05:47 Відповісти
Може ти й вумний, та я вчений. По твоїй логіці - тачанка Махно це зброя чи засіб для транспортування зброї? Танк це броньована машина і всьо, а деяке її оснащення (не все, а лише те що стріляє) називається зброєю.
показати весь коментар
18.02.2026 00:24 Відповісти
іди на х-й жаба! заї--в вже всіх! питання одне- навіщо таке лайно тримають в ЄС та НАТО- це паразити- єкноміеко лайно- армія те саме!
показати весь коментар
16.02.2026 14:57 Відповісти
Єврокомісія пом'якшує риторику щодо прем'єра Угорщини Орбана та навіть може виділити нові кошти ЄС його уряду напередодні виборів. У Брюсселі не хочуть щоб їх сприймали як таких, що втручаються у вибори, - Financial Times.
показати весь коментар
16.02.2026 14:58 Відповісти
куколди необучаємі
показати весь коментар
16.02.2026 15:17 Відповісти
Манія переслідування!!! Переляканий до усрачки!!! Відчуває що скоро йому пісець і що на нього чекає!!!
показати весь коментар
16.02.2026 14:59 Відповісти
Якщо і хтось втручається,то це не пересічний громадянин,чи бізнесмен,чи якісь опозиційні політики,бо це їм нх сто років треба.
Залишається,держструктура, притому вища,яка керується кремлем,через посередництво ермак-татаров з метою дестабілізації країн ЄС.
показати весь коментар
16.02.2026 15:03 Відповісти
Україна за гроші кремля втручається у вибори в Угорщині щоб розвалити ЄС 🤣 моцні речовини ви скурили 😂
показати весь коментар
16.02.2026 15:44 Відповісти
Не країна,а сн. А це трохи різні речі.
показати весь коментар
16.02.2026 15:54 Відповісти

Фінансуємо? Серйозно?
показати весь коментар
16.02.2026 15:04 Відповісти
Орбан правий в одному. Втручання є. Але на його користь. Після тупих наїздів в звичному квартальському стилі, принижуючи Орбана через фізичні вади, Зеленскій стрімко підняв рейтинг Орбана. І цей козел тепер реально має шанс виграти. Що зрівнює наші шанси дістати, навіть фіктивне членство в ЄС, до нуля. Може це якраз і ціль ФСБ і їхніх агентів у Зе-владі.
показати весь коментар
16.02.2026 15:08 Відповісти
зєліни висєри на угорців впливають майже ніяк.
Там більше внутрішні питання до уряду вирішуватимуть.
https://www.reuters.com/world/hungarys-tisza-party-keeps-its-lead-number-undecided-voters-drops-poll-shows-2026-02-13/ Вибори в Угорщині: опозиційна "Тиса" продовжує зберігати перевагу над партією Орбана
показати весь коментар
16.02.2026 15:12 Відповісти
Это так кажется. С помощью отдела пропаганды фсб в мадьярии это так раскрутят, вплоть до оскорбления национального достоинства, а для мадяров это очень болезненная тема.
показати весь коментар
16.02.2026 16:45 Відповісти
Тільки на рейтинг кОрбана це не вплине, лише на відношення до України.
Чомусь провладна партія просідає у порівнянні з опозицією, і це явно не через українське питання, бо в ньому кОрбан зайняв лінію жорстку, як руснявий прутень, на якому його крутять.
показати весь коментар
16.02.2026 16:51 Відповісти
"Принижуючи Орбана через фізичні вади, Зеленскій стрімко підняв рейтинг Орбана " - ви це серйозно ? За такі слова піднімається з асвальту той хто це сказав . А не рейтинг.
показати весь коментар
16.02.2026 15:37 Відповісти
Кіча чекаю Вітю.
Вітя заїде на кічу.
На кічу Вітя не хоче.
Тому ось так верещить.
Тому істерично регоче.
показати весь коментар
16.02.2026 15:08 Відповісти
Божечки - як же ж йому страшно!
А так завжди буває, якщо продаєшся занедорого русні!
показати весь коментар
16.02.2026 15:09 Відповісти
Посол в Угорщині - Був помічником народного депутата 4 скликання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%88_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Климпуша Ореста Дмитровича (самовисуванця) на громадських засадах та депутата 7 скликання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мошака Сергія Миколайовича (від Партії регіонів) на громадських засадах. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Почесний працівник туризму України
показати весь коментар
16.02.2026 15:11 Відповісти
Україна за словами мадярських жаб прям гегемон місцевий. У вибори сусідніх держав втручається. Нападає на найбільшу помийку світу (у якої доречі ядерна зброя), висмоктує фінансові ресурси у одного із найбільшого у світі об'єднання (ЄС). Прям як шкільний *******, всіх пресує, нагинає та чмирить.
показати весь коментар
16.02.2026 15:12 Відповісти
А кацапи кого фінансують? - напружуй безтолковку
показати весь коментар
16.02.2026 15:12 Відповісти
в орбана назва партії - за пузо
показати весь коментар
16.02.2026 15:15 Відповісти
Зедрот гадит Украине не только с ******, он и трампона поучает поучает, шо тому делать -

Зеленський висунув умови Трампу
https://24tv.ua/zelenskiy-viznachiv-tri-kroki-yaki-maye-zrobiti-tramp-shhodo_n3010339
показати весь коментар
16.02.2026 15:20 Відповісти
Ти якщо знаєш,доведи.Трандіть не ящики ворочать.Україні є прок від того щоб ти зчезнув з політичної арени.Поїдеш пуйлу жопу лизати але повір тоді ти йому вже не потрібен будеш бо ніякого впливу на ЄС в тебе не буде.Ну,як з козла молока.Ще,можливо,підеш на нари за корупцію,хіба пуйло забере до ростова.
показати весь коментар
16.02.2026 15:39 Відповісти
якщо він знає - значить є якійсь факти. Раз є факти - значить має бути відкрито розслідування.
Весь "цимус" в тому, що розслідувань стосовно втручання України у виборчі справи мад'ярів немає. Бо немає фактів
показати весь коментар
16.02.2026 15:48 Відповісти
Высер зеденка в Мюнзене и есть факт вмешательства накануне выборов.
показати весь коментар
16.02.2026 16:38 Відповісти
Да-а-а? Ну деякі йолопи так вважають.
показати весь коментар
16.02.2026 16:56 Відповісти
Так принято у нормальных людей, а не в подворотнях.
показати весь коментар
16.02.2026 18:28 Відповісти
ЄС пом'якшує критику Орбана, щоб уникнути звинувачень у втручанні в вибори - ЗМІ
показати весь коментар
16.02.2026 18:35 Відповісти
Якщо це факт - нехай розслідують. І так розслідують, щоб дійшло до суду, як мінімум, до угорського; а бажано - до євросоюзівського.
показати весь коментар
16.02.2026 20:00 Відповісти
До речі, а фраза "Трамп відданий успіху Орбана" - це не втручання?
показати весь коментар
16.02.2026 20:06 Відповісти
Втручання, только рыжей псине это побарабану.
показати весь коментар
16.02.2026 21:44 Відповісти
Вітє сцикотно втратити владу та гроші *****. Знає, що якщо програє , отримає новічка у каву.
показати весь коментар
16.02.2026 15:41 Відповісти
через свого мадярського сраколиза і агента ОРБАНА,куйло вмішується в справи і ЄС І НАТО.
показати весь коментар
16.02.2026 15:42 Відповісти
Нє, ну а як? Він вже з задоволенням бере гроші у путіна.
показати весь коментар
16.02.2026 16:04 Відповісти
"Ми знаємо..." це так-собі аргумент. Ми, наприклад, теж знаємо, що Орбана та його партію фінансує кремль, ну то й що, особливо якщо Європі на це насрати?
показати весь коментар
16.02.2026 16:06 Відповісти
Це кого, *******?, я вибачаюсь...
показати весь коментар
16.02.2026 16:39 Відповісти
А це означає що у шістки путіна-трампа справи підтримкою дуже кепські.
показати весь коментар
16.02.2026 16:48 Відповісти
Дядя, ти дурак?

ЗЄ зайвої копійки з своїх рук не випустить. Він, як бульдозер, тільки гребе виключно під себе.

Як і Орбан, доречі.
показати весь коментар
16.02.2026 17:03 Відповісти
У особі цього виродка, природа демонструє нам, як людина може еволюціювати у суцільну СРАКУ, від мозолів на п'ятах - до тім'ячка.
І по самісінькі крокви набиту гівном...
показати весь коментар
16.02.2026 18:26 Відповісти
 
 