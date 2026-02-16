Орбан звинуватив Україну у втручанні в угорські вибори: "Ми знаємо, що вони фінансують наших супротивників"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українська влада нібито активно втручається в угорські вибори та фінансує політичних опонентів його партії "Фідес".
Про це він сказав на спільній пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на угорське видання Index.
Орбан повідомив, що українській стороні "не байдуже, як завершаться вибори" в Угорщині і тому вона вирішила взяти участь у виборчій кампанії. За словами прем’єра, активними учасниками цих виборів стануть не лише опозиційні угорські політики, а й українська влада та президент України.
"Ми стоїмо на ґрунті здорового глузду, тому це не повинно нас дивувати. Активними учасниками цих виборів будуть президент України та Україна, і ми маємо перемогти також і їх", - заявив Орбан, наголошуючи, що його партія "Фідес" повинна враховувати цей вплив у своїй кампанії.
Прем’єр додав, що Україна "бере участь у кампанії з усією силою і зброєю, ми знаємо, що вони фінансують наших супротивників, ми знаємо, як це відбувається".
Орбан також підкреслив, що Угорщина спостерігає за діяльністю українських політиків та організацій у країні, і що його уряд буде реагувати на будь-які спроби втручання, щоб забезпечити чесність та прозорість виборчого процесу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо з такими як вітя ************** це вже не так складно
йой як сциться...
Слідуючи ТВОЇЙ "ЛОГІЦІ", "Танк - не зброя, а "Рухома платформа, для доставлення гармати з кулеметом, та їх розрахунку, на поле бою, та забезпечення бойових лій, як у наступі, так і в обороні...".
А для біженців, і мостів-би, вистачило...
Залишається,держструктура, притому вища,яка керується кремлем,через посередництво ермак-татаров з метою дестабілізації країн ЄС.
Фінансуємо? Серйозно?
Там більше внутрішні питання до уряду вирішуватимуть.
https://www.reuters.com/world/hungarys-tisza-party-keeps-its-lead-number-undecided-voters-drops-poll-shows-2026-02-13/ Вибори в Угорщині: опозиційна "Тиса" продовжує зберігати перевагу над партією Орбана
Чомусь провладна партія просідає у порівнянні з опозицією, і це явно не через українське питання, бо в ньому кОрбан зайняв лінію жорстку, як руснявий прутень, на якому його крутять.
Вітя заїде на кічу.
На кічу Вітя не хоче.
Тому ось так верещить.
Тому істерично регоче.
А так завжди буває, якщо продаєшся занедорого русні!
Зеленський висунув умови Трампу
https://24tv.ua/zelenskiy-viznachiv-tri-kroki-yaki-maye-zrobiti-tramp-shhodo_n3010339
Весь "цимус" в тому, що розслідувань стосовно втручання України у виборчі справи мад'ярів немає. Бо немає фактів
ЗЄ зайвої копійки з своїх рук не випустить. Він, як бульдозер, тільки гребе виключно під себе.
Як і Орбан, доречі.
І по самісінькі крокви набиту гівном...