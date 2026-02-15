Зеленський подякував Орбану за стимулювання Європи ставати кращою: Щоб не бути схожою на нього

Орбан порівняв війну в Україні з Афганістаном

Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки висловив вдячність прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану за його зусилля, спрямовані на стимулювання Європи до вищих стандартів і розвитку.

Про це Зеленський заявив на церемонії вручення Премії імені Евальда фон Кляйста, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Премія імені Евальда фон Кляйста

Президент України отримав премію, яку цього року Мюнхенська конференція з безпеки присудила "сміливому українському народу".

Під час церемонії вручення нагороди Зеленський звернувся до лідерів країн-партнерів зі словами подяки за підтримку України.

За що Зеленський дякував Орбану?

У цьому переліку український президент згадав і прем'єра Угорщини. Зеленський назвав його Віктором, заявивши, що він мотивує всіх в Європі ставати кращими, щоб не перетворитися на нього.

І я навіть хочу подякувати Віктору. Ви всі знаєте, кого я маю на увазі, бо по-своєму він підштовхує всіх нас в Європі бути кращими. Кращими, хоча б для того, щоб ми ніколи не ставали такими, як він, людиною, яка неначе забула про значення слова сором", – сказав Зеленський.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки Україні прем'єр Угорщини Віктор Орбан може "відрощувати свій живіт замість нарощування армії".
  • Орбан відреагував та заявив, що це - чергова передвиборча промова на підтримку вступу України до ЄС.

Зеленський Володимир Орбан Віктор
Для понимания этого нужно иметь мозги. Зеля своими тупыми действиями собственными руками дает Орбану возможность выиграть выборы. Стратег, твою дивизию
15.02.2026 10:35 Відповісти
А, може, це вже зайве? Негативне згадування ворогом - це також піар, і навіть це позитив для ворожого лохторату...
15.02.2026 10:24 Відповісти
15.02.2026 10:34 Відповісти
Подяка редакторам за це фото жаби. 🐸
15.02.2026 10:24 Відповісти
15.02.2026 10:34 Відповісти
Вам теж подяка
15.02.2026 10:37 Відповісти
15.02.2026 10:24 Відповісти
15.02.2026 10:35 Відповісти
справді, залишив би Зеля свої квартальні шуточки про Орбана, припустимо, речинку МЗС, чи Кабміну... а то й навіть своєму Нікіфорову, як робить *****, доручаючи подібне Дімону та Піздькову
15.02.2026 11:02 Відповісти
Складно, але можна вивести цього "мальчіка" з кварталу, але абсолютно неможливо вивести "квартал" з цього "мальчіка".
15.02.2026 11:06 Відповісти
ну если он мальчик то ты грязь ногтевая
15.02.2026 12:16 Відповісти
А шо ти, кацапе, тут забув? Йди на свою мокшань і там бикуй, убогий
15.02.2026 12:30 Відповісти
Really?
15.02.2026 19:26 Відповісти
Тепер орбан забере частину голосів в опозиції лише обіцянкою блокувати будь-яку допомогу "невдячній" Україні.

Тим більше, Зеля зі своєю репутацією взагалі має зважувати кожен свій закид. Він забуває, що це не сцена і не шоу.
15.02.2026 10:36 Відповісти
Я би не сказав, що Орбан забере частину голосів у Мадяра.... скоріше - ворогування з Зе ще більше мобілізує лохторат Орбана... і того лохторату більще зайде на виборчі дільниці...
15.02.2026 10:52 Відповісти
15.02.2026 12:17 Відповісти
В Україні побудований на брехні спрацював такий стиль.
То чому в Угорщині побудований на правді цей стиль не повинен спрацювати?
15.02.2026 12:00 Відповісти
Цікаво, чи оберуть мадяри знову цю істоту, чи порозумнішають?
15.02.2026 10:25 Відповісти
Більше цікавить чи порозумнішають українці!
15.02.2026 10:37 Відповісти
Це вже не має значення.
15.02.2026 11:09 Відповісти
А у нас що вибори на носі? Навіщо зевиборцям розумнішати ?
Українців ***** вбиває кожного дня та кожної ночі, нас взагалі може не залишитись. Хіба що тількі ті, що повтікали.
15.02.2026 11:33 Відповісти
Еще пару высеров Зели в подобном ключе и выберут.
15.02.2026 10:40 Відповісти
Зєля по всій мадярщині на білбордах з протягнутою рукою. Наче він головний конкурент обрана на виборах.
Скоріше за все перемогти орбану допоможе кагебе, а не Зеля.
15.02.2026 11:37 Відповісти
Два дибіла...🤮
15.02.2026 10:27 Відповісти
А як бути з тою людиною ,що забула значення слів " корупція та зрада"
15.02.2026 10:27 Відповісти
Цього покидька в касаваротці важко назвати людиною. І це чмо ніколи себе не ідентифікувало як українець і завжди готове здриснути туда де міндічі
15.02.2026 10:41 Відповісти
а ти вже здриснув?
15.02.2026 12:22 Відповісти
12 років як виїхав і не збираюся вертатися в країну з гнилою владою
16.02.2026 01:38 Відповісти
так ты сам гнилой .Ты в Украине и нах не нужен при любой владе
16.02.2026 23:18 Відповісти
Одразу видно потужну дипломатичну работу в бік країни ЕС від якої залежить набуття членства в ЕС. От головний саботажник. Деякі країни мабуть в щасті купаются, що в скрутний момент пощастило мати такого недолугого на фронтирі ЕС. як грав в квн так і грає
15.02.2026 10:30 Відповісти
Быдлодипломатия - это стиль Зеленского. Он думает что война все спишет.
15.02.2026 10:37 Відповісти
Ось кіношний учитель і проявив свої таланти
15.02.2026 10:32 Відповісти
Один рагуль звинувачує другого рагулям тому що чудить сам. Таке враження що ЗЄля дивиться в дзеркало, але замість себе бачить Вітю.
15.02.2026 10:47 Відповісти
За останні 15 років Євролідери зробили з Європи помийну яму ..хто бував тамтой підтвердить.. З таким керівництвом Європа приречена на занепад
15.02.2026 10:50 Відповісти
Що значить підтвердить?Ти свої фантазії на всіх не поширюй.Нема там ніяких проблем.Бувала там багато раз.Чому ж до них втікають люди, а не до нас?Нам до такої поточної ями далеко.А от Зеля з України поховал ну яму дійсно зробив
15.02.2026 17:42 Відповісти
Я щітайу шо Эвропа плахая. Патаму што меня туда не пустіли
15.02.2026 19:02 Відповісти
Лялька маріонетка зі сцени лялькового театру обзиває глядача..
15.02.2026 10:56 Відповісти
Він досі і не зрозумів, як має поводитися президент країни на офіційних міжнародних зустрічах.Це він тут звик почуватися "своїм хлопцем". Але на високих трибунах ця клоунада не усім заходить. Хотів показати, який він "дотепний" в своєму "гуморі"?. Меле, навіть не розуміючи, що всім цим тільки шкодить іміджу країни. Дуже шкода, що його шанувальники тішаться з цього, як "найвеличніший лідер" всіх строє !!!
15.02.2026 10:58 Відповісти
Краще щоб хтось свого часу зробив аборт...
15.02.2026 11:00 Відповісти
ну это твои семейные дела.
15.02.2026 12:28 Відповісти
Дипломат от бога
15.02.2026 11:06 Відповісти
15.02.2026 11:07 Відповісти
15.02.2026 11:07 Відповісти
"два чоботи пара""ЯКЕ ЇХАЛО.ТАКЕ Й ЗДИБАЛО"
15.02.2026 11:15 Відповісти
Ага. Щас. Перерублять те, за що гроші отримують. Ну що це за дитсадок? Якесь одвічне почуття меншовартості невиліковне. Обпльовуйте Україну як хочете, а у відповідь і слова не скажи. А то путін нападьот.
15.02.2026 11:38 Відповісти
Яку ще перепалку? Покидьок орбан гидить Україні роками.
15.02.2026 11:57 Відповісти
Орбан Україну чіпає просто ЗАВЖДИ.
15.02.2026 12:32 Відповісти
Виктор Орбан заявил, что Венгрия не пустит Украину в ЕС в ближайшие 100 лет. так что расслабся чмо кремлевское
15.02.2026 12:35 Відповісти
Він не у відповідь щось вякає ,а навмисне ображає вельми несимпатичного діяча.Так, саме політика Зельки довела, др того,що ми клянчимо гроші Не Європа в нас ,а ми в Європі.
15.02.2026 17:46 Відповісти
Є хронологія того, хто перший почав?
15.02.2026 23:41 Відповісти
Так,так. Це через Зеленського війна почалася. ***** ваащє ніпрічьом.
15.02.2026 12:30 Відповісти
В нашій ситуації краще промовчати, но квнщік є квнщік.
15.02.2026 11:31 Відповісти
Таке відчуття, що зелена шмаркля відпрацьовує гроші на підвищення рейтінгу Орбана. Бо навіть мала дитина розуміє, що не треба ТАК висловлюватися у публічній площині про лідера іншої держави, навіть (ОСОБЛИВО!) якщо він тобі не подобається!
Я розумію, що дипломатія та етика - це науки, які треба б було вивчати, а не гасати по сцені замість лекцій та практики, але повинні ж бути просто мізки та виховання! Та трохи розуміння причин та наслідків!!!
15.02.2026 11:32 Відповісти
Якесь тут незрозуміле кукурікання, що бубачка таким чином допомагає півню орбану вибори виграти. Ну такі вже потужні "мислітєлі". А може просто куколди?🤔
15.02.2026 11:35 Відповісти
Ну, тут Зе все правильно сказав.
15.02.2026 11:49 Відповісти
Криворожденна дипломатія.
15.02.2026 12:10 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/137632 Орбан заявив, що "Критика путіна є примітивною і несерйозною" - відео
15.02.2026 12:53 Відповісти
Грубо, з кварталівської підворотні висер. Де тонкий, дипломатичний, англійський гумор? За сім років пересидент нічому не навчився, одні двійки.
15.02.2026 13:07 Відповісти
Добряче потролив !
15.02.2026 13:51 Відповісти
Витри писка, бо зразу видно, що сраку зелі лижеш 😁
15.02.2026 19:36 Відповісти
РІВЕНЬ політика ЛІДОРА ГУНДОСОГО
16.02.2026 09:19 Відповісти
 
 