Зеленський подякував Орбану за стимулювання Європи ставати кращою: Щоб не бути схожою на нього
Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки висловив вдячність прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану за його зусилля, спрямовані на стимулювання Європи до вищих стандартів і розвитку.
Про це Зеленський заявив на церемонії вручення Премії імені Евальда фон Кляйста, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Премія імені Евальда фон Кляйста
Президент України отримав премію, яку цього року Мюнхенська конференція з безпеки присудила "сміливому українському народу".
Під час церемонії вручення нагороди Зеленський звернувся до лідерів країн-партнерів зі словами подяки за підтримку України.
За що Зеленський дякував Орбану?
У цьому переліку український президент згадав і прем'єра Угорщини. Зеленський назвав його Віктором, заявивши, що він мотивує всіх в Європі ставати кращими, щоб не перетворитися на нього.
І я навіть хочу подякувати Віктору. Ви всі знаєте, кого я маю на увазі, бо по-своєму він підштовхує всіх нас в Європі бути кращими. Кращими, хоча б для того, щоб ми ніколи не ставали такими, як він, людиною, яка неначе забула про значення слова сором", – сказав Зеленський.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки Україні прем'єр Угорщини Віктор Орбан може "відрощувати свій живіт замість нарощування армії".
- Орбан відреагував та заявив, що це - чергова передвиборча промова на підтримку вступу України до ЄС.
Тим більше, Зеля зі своєю репутацією взагалі має зважувати кожен свій закид. Він забуває, що це не сцена і не шоу.
То чому в Угорщині побудований на правді цей стиль не повинен спрацювати?
Українців ***** вбиває кожного дня та кожної ночі, нас взагалі може не залишитись. Хіба що тількі ті, що повтікали.
Скоріше за все перемогти орбану допоможе кагебе, а не Зеля.
Я розумію, що дипломатія та етика - це науки, які треба б було вивчати, а не гасати по сцені замість лекцій та практики, але повинні ж бути просто мізки та виховання! Та трохи розуміння причин та наслідків!!!