Завдяки Україні Орбан може відрощувати свій живіт замість нарощування армії, - Зеленський
Наразі саме українська армія є найсильнішою у Європі та тримає європейський фронт.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
Як Україна захищає Європу?
"Саме українці тримають європейський фронт. За нами стоять незалежна Польща та вільні Балтійські країни, можливо, суверенна Молдова та Румунія без диктатури. І навіть один Віктор (Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. - Ред.) може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта", - зазначив Зеленський.
"Українська армія – найсильніша армія в Європі, завдяки нашим героям. І я думаю, що просто нерозумно тримати цю армію поза межами НАТО", - додав він.
P.S. Орбан - штопаний г-н Пукіна..
до гнома воно не доросло
Хоча - це така робота в послів, вони за це з/п отримують.
Ганьба предствникам племені зелених, які, вважаю, так ніколи і не зрозуміють, що вони обрали в президенти.
Сором, біль і повне нерозуміння, як же прибрати цього вискочку, оце горе...
І Трамп виглядав би таким же, та навіть ще більш низькопришибленим, якби за його спиною не стояла вся Америка....
І якщо за Трампом стоїть Америка, а за Орбаном - Угорщина, то за нами що , має стояти аншлаг у палаці "Україна"? Проблема не в тому, хто "нижчого пошибу", а в тому, що ми вирішили, ніби найкращий спосіб боротися з чужим популізмом - це власний примітивізм. Можна скільки завгодно називати інших "блазнями", але коли ти сам починаєш жартувати про фізіологію, ти не перемагаєш блазня - ти просто стаєш його дублером. Мабуть, наступний етап перемовин у Брюсселі - це не меморандуми, а пародія на живіт Орбана під музику з "Бригади"? А головне - не забути ще закадровий сміх, щоб партнери зрозуміли, де саме починається "велика геополітика".?... Бо інакше скоро замість самітів будемо їздити на "Лігу Сміху" за державний кошт.....Так може, замість того, щоб мірятися рівнем блазнівства, спробуємо хоча б вдавати, що ми вищі за жарти про зайві кілограми? Якщо ми опускаємося до обговорення чужих животів, то не дивуйтеся, коли нашими аргументами на міжнародній арені стануть не санкції, а пукаючі подушки на кріслах опонентів. Дипломатія - це мистецтво посилати так, щоб людина з нетерпінням чекала подорожі, а не обговорення її дієти.....😬
«Шановний Володимире Зеленський! Дякую за чергову передвиборчу промову на підтримку вступу України до Європейського Союзу. Це дуже допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію. Однак є дещо, чого Ви не розумієте: ця дискусія не про мене і не про Вас. Вона про майбутнє Угорщини, України та Європи. Саме тому Ви не можете стати членом Європейського Союзу.»
Тобто, Орбан продовжує шантажувати Україну.
Дипломатія - це мистецтво переконувати навіть тих, кого терпіти не можеш. А висміювання живота - це мистецтво зібрати лайки від тих, хто і так "свій". На жаль, лайки не збивають ракети і не відкривають кордони для зброї. Можна бути тричі правим щодо суті Орбана, але коли ти опускаєшся до рівня обговорення фізіології, ти просто робиш йому подарунок, дозволяючи виглядати "жертвою хамства" перед власним електоратом. ....
І зрозумійте ви вже нарешті: Якщо ми хочемо поваги до своєї держави, то й поводитися маємо як держава, а не як учасники шоу "Розсміши коміка: Геополітичне видання". Бо поки ми жартуємо про живіт, він продовжує блокувати нам допомогу. І щось підказує, що його живіт від наших жартів меншим не стане, а от наша репутація солідної країни - цілком може схуднути. Шкода що ,,своі" цього не розуміють.....Ім пофігу інтереси, і політичний і міжнародний імідж краіни- головне для них , щоб іхню бубочку ніхто не образив....
Ваша логіка бездоганна: якщо світ став жорстоким, то найкраща стратегія для країни на межі виживання - поводитися як підліток у коментарях Facebook. Це ж точно те, що вивчають у школах дипломатії як "шлях до успіху". Цікаво тільки, в якому пункті Плану перемоги прописано, що жарти про фізіологію замінюють ППО та макрофінансову стабільність?
Ви кажете, що з шулерами не сідають грати?Проблема в тому, що ми вже за цим столом, якщо ви цього ще не знали. І на кону, до речі, - наше існування, якщо ви й досі не в курсі. Можна, звісно, гордо плюнути шулеру в обличчя і вийти з гри, але тоді він просто забере і наші гроші, і наш дім. Чи ви думаєте, що коли нам виставлять рахунок за відсутність суб'єктності, ми зможемо розплатитися вашим іскрометним почуттям гумору?
Але ж ви продовжуйте, продовжуйте. Ваша віра в те, що побутове хамство - це гідна заміна міжнародній політиці, дуже допомагає... щоправда, здебільшого ворогу.....
Ваша віра в те, що європейські лідери "не будуть слухати" Орбана, просто зворушлива до сліз. Особливо враховуючи, що в ЄС рішення приймаються консенсусом, і цей "торгаш" одним пальцем блокує те, що нам життєво необхідно. Дивно тільки, що "нормальні європейські лідери" тижнями вмовляють його, а не просто шлють меми у відповідь. Мабуть, вони теж "смішні" і не розуміють, що міжнародна політика - це базар, де головне - голосніше крикнути "сам дурень". Але навіщо нам нудні факти про право вето, коли у нас є метафора про живіт? Це ж набагато солідніше! О, то і ми тепер ще у "Бізнес-клубі"? Якщо Трамп і Орбан - це "торгаші", то мені цікаво: яка у нас стратегія продажів? Плюнути в обличчя покупцю, висміяти його фігуру і чекати на знижку? Це якась нова школа маркетингу від Forbes? Так Трамп на зараз не допомагає і не дарить зброю а продає іі . Але щоб купити щось у "торгаша", треба ще як мінімум вміти з ним розмовляти, а не малювати на нього карикатури. Напевно, коли Трамп виставить нам чек за наступну партію ракет, ми надішлемо йому посилання на ваш коментар про "позицію". Впевнений, він розплачеться від розчулення і віддасть усе задарма......
Щодо вашої іронії про "Плач Ярославни" - ви маєте рацію. Ридати над відсутністю снарядів через зіпсовані стосунки не варто. Краще ж гордо стояти з порожніми руками, зате з дуже "гострим" язиком. Я зрозумів: ППО нам не треба, нас захистить ваш праведний гнів і жарти про метаболізм Орбана. І якщо ви так впевнені що дипломатія не працює з "бидлом", то давайте тоді розпустимо МЗС і наймемо адмінів з пабліків - вони точно знають, як виграти війну через хамство в інтернеті.... Продовжуйте і далі вірити, що статус "бідні, але горді хами" - це найкраща валюта. Слава Богу, що ваша "позиція" не збиває ракети, бо з таким підходом ми б уже давно воювали рогатками. І зрозумійте, що будь який гумор, навіть і хамовитий - це чудово, коли в тебе за спиною авіаносна група. А коли в тебе дефіцит бюджету і снарядний голод, то такий гумор більше схожий на записку самогубця з претензією на оригінальність......