Новини Антиукраїнська позиція Орбана
7 647 63

Завдяки Україні Орбан може відрощувати свій живіт замість нарощування армії, - Зеленський

Орбан про Україну

Наразі саме українська армія є найсильнішою у Європі та тримає європейський фронт.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Як Україна захищає Європу?

"Саме українці тримають європейський фронт. За нами стоять незалежна Польща та вільні Балтійські країни, можливо, суверенна Молдова та Румунія без диктатури. І навіть один Віктор (Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. - Ред.) може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта", - зазначив Зеленський.

"Українська армія – найсильніша армія в Європі, завдяки нашим героям. І я думаю, що просто нерозумно тримати цю армію поза межами НАТО", - додав він.

ну не знаю... чи варта опускатись до таких "характеристик" навіть того дримбаного орбана. Тим більше на такій поважнійзустрічі!!!! Це тільки сплочуе електората цього"голови колгоспу з похотливими бажаннями" як його називае опозиційна публіка. Гумор... так собі... рівня 95 кварталу... "Необучаємий" (с)!!
14.02.2026 13:43 Відповісти
приклад криворагульної "дипломатії", коли бидло руками ідіотів всажено на найвищю посаду в державі... Незважаючи на те що Орбан покидьок та путінська шваль, український президент (якби він у нас зараз був) не має права опускатися до висловлювань, які не припустимі для людини, яка представляє не 95 квартал, а воюючу Україну. Коли блазень стає президентом, то він перетворює державу на шапіто.
14.02.2026 13:45 Відповісти
+19
дипломат від Бога,цирк від нього так і не поїхав. Навіть не дивлячись на специфічну фігуру Орбана
14.02.2026 13:46 Відповісти
Тільки питання , скільки часу вона буде "тримати фронт" якщо Європа вільно торгує з рашкою і досі? Однією рукою ми вам пару десятків мільйонів доларів в другою - торгівля з рашкою на мільярди доларів, куди це годиться?
14.02.2026 13:38 Відповісти
Може й вавка. Але як назвати фронт. Ваша версія?
14.02.2026 13:48 Відповісти
так як він і називається по факту - фронт український, а війна - російсько-українська. Європу потрібно закликати до спільної боротьби з ху йлом, а не підйопувати їх і тролити. це ж не в кварталі Вава виступає.
14.02.2026 13:53 Відповісти
Та як їх ще закликати? Вже з усіх боків пробували, а віз і там понині. Може хоч ,,на слабо,, відреагують.
14.02.2026 13:55 Відповісти
з яких усіх боків? хто пробував? щось ні разу не було чути від зеленої влади заклику до світової спільноти стосовно введення в Україну іноземних військ на допомогу ЗСУ згідно статті 51 Статуту ООН, яка дає право жертві агресії на колективну оборону від агресора. ні разу ні зермак, ні Вава не заявляли про це публічно. натомість говорили, що нам не потрібно війска, давайте нам тільки зброю і бабло.
15.02.2026 00:44 Відповісти
Це дуже потужно і незламно, питання скільки часу вона буде тримати при немаленьких втратах.
14.02.2026 14:15 Відповісти
Це тобі в резервації трампонутий розповів
14.02.2026 15:18 Відповісти
КВН з людини до смерті не виходить і це не комплімент.
14.02.2026 13:57 Відповісти
це такий рівень української дипломатії.
14.02.2026 14:08 Відповісти
Лапки пропустив сам знаєш де.
14.02.2026 14:26 Відповісти
Якби він був готовий до таких характеристик (а мав би бути готовий!) то він би замість слова "Бдапешт" вжив би слово "його столиці". І тоді нехай "віктор" доказував би, що Зеля мав саме його "на увазі"... той "віктор" в такому випадку зробив би собі гірше.
14.02.2026 14:30 Відповісти
В орбана на носу вибори. І чим більше його будуть висміювати у світі, тим більше вірогідність, що воно знов не пролізе у владу. А для нас це дуже важливо. На війні як на війні. Якщо потрібно ту наволоч принизити, хай так і буде. Зараз цю фразу рознесуть ЗМІ і це добре
14.02.2026 14:31 Відповісти
95 квартал йому сценарій пише, звідки може бути в них знання дипломатичних навиків. Головне що вони людини культурні, в лівий руці тримають вилку, а в правій котлету
14.02.2026 15:26 Відповісти
Згодна на 100%. Немає що й додати.
14.02.2026 20:29 Відповісти
Не зрозуміло одне - Україна кацапську нафту , мадярам , й досі постачає - чи вже ні ...?
14.02.2026 13:43 Відповісти
А де вавин інтерес, де його відсоток? Гадаю є, але йому цього мало
14.02.2026 13:47 Відповісти
не постачає
14.02.2026 22:15 Відповісти
Передвибочі заяви для свого лохторату...
14.02.2026 13:47 Відповісти
Дипломатична школа Кривого Рогу...як мала дитинка в дитсадку...ніяк не порозумнішає...

P.S. Орбан - штопаний г-н Пукіна..
14.02.2026 13:46 Відповісти
Правільно. Потрібно тільки лизнуть щоб по голові погладили. Ніякого спротиву. Ні-ні. Це тільки вони можуть нас називати як завгодно. Ми више етава. Ми в бєлом.
14.02.2026 13:53 Відповісти
Правильно, треба, як дітки в дитсадку...Так, потужна перемога над Орбаном і Пукіним, але нафта качається Орбану через Україну, але ж про живіт було потужно і переможно...Як діти...
14.02.2026 13:57 Відповісти
З цею нафтою, підозрюю, тільки перекрий і пащеку відкриє не тільки Орбан і Фіцо, а й багато хто з наших лицемірних європейських друзів. Тож мусимо дочекатись поки вони всі разом домовляться між собою щоб нам відмашку дали.
14.02.2026 14:01 Відповісти
Не треба підозрювати, говори якщо знаєш, не стісняйся
14.02.2026 14:44 Відповісти
Цікаво, такій дипломатії його маслюков навчив на квк чи мама ріма з папай сашей?
14.02.2026 13:48 Відповісти
Друзі-гопники з криворізької підворітні.
14.02.2026 14:30 Відповісти
Вже на марафоні - Зеленський жорстко поставив на місце Орбана! Жінки та бабці зі всієї аплодують!!!
14.02.2026 13:51 Відповісти
Тьолочки в захваті від потужності преЗЕдента...він знає розумовий рівень свого виборця...
14.02.2026 14:00 Відповісти
І тут гнома понесло...
14.02.2026 13:53 Відповісти
клопа ушастого !

до гнома воно не доросло

.
15.02.2026 03:24 Відповісти
Обсирай, гавкай на всю Європу. Бо заважають виконати те, для чого поставили у владу в 2019 році. При всій зневазі до казла Орбана і пуйлістів, це не політика!
14.02.2026 13:56 Відповісти
Вова згадав свої професійні навички і увімкнув КВКшного клоуна. Краще вимкнути нафтопровід "Дружба", аніж жартувати з Орбана.
14.02.2026 13:59 Відповісти
Відростив собі мордяку, яку не приховати за щетиною, за рахунок України, руйнує і деморалізує власну армію. Кожен раз, коли хрипатий клоун відкриває рота щоб когось докоряти, він не задумується що сере собі за комір.
14.02.2026 14:08 Відповісти
А шут все грає роль
14.02.2026 14:17 Відповісти
Знову посла Шандора підставив під нотацію в будапештському мзс.
Хоча - це така робота в послів, вони за це з/п отримують.
14.02.2026 14:23 Відповісти
Не знаю, що там відростив Орбан, але мізки потужного лідера явно всихають.
Ганьба предствникам племені зелених, які, вважаю, так ніколи і не зрозуміють, що вони обрали в президенти.
Сором, біль і повне нерозуміння, як же прибрати цього вискочку, оце горе...
14.02.2026 14:36 Відповісти
Та в пАтужного не заклали мізків з народження, бо їх було ні від кого успадкувати!
14.02.2026 15:19 Відповісти
Це пошлая пародія на жалкоє нєдоразумєніє, чи навпаки: жалкая пародія на пошлоє нєдорозумєніє?
14.02.2026 15:16 Відповісти
що так , що сяк .. просто еталон в цьому сенсі
14.02.2026 15:19 Відповісти
Орбан ще тільки починає здогадуватися з ким зв'язався.
14.02.2026 15:28 Відповісти
Це він просто таким чином сміється над своїми виборцями
14.02.2026 16:17 Відповісти
Тримає європейський фронт 60 річними дідами без грілок , за допомогою волонтерів і лопатками кулеби, як довго оця "оборона" протримається питання тільки часу..в 18-22 вільно випустив
14.02.2026 16:19 Відповісти
Зеленського ще й досі переслідує Тінь ,,95-го кварталу''. ВІн ще й досі уявляє себе гумористом- коміком на сцені....Але проблема не в самому гуморі, а в тому, що він залишається на рівні периферійного будинку культури. Світ очікує від України образу незламної фортеці, а отримує репліки, які більше личать тамаді на весіллі після третьої чарки. Це розмиває суб'єктність: важко сприймати всерйоз головнокомандувача, який жартує як комік-початківець.І до того ж він забуває ефект бумеранга. Повага в міжнародній політиці будується на дистанції та етикеті. Опускаючись до рівня ,,блазня'', політик дає карт-бланш іншим лідерам ставитися до своєї країни так само зневажливо. Якщо ти поводишся як персонаж шоу, то й ставлення до тебе буде таке саме як до розважального контенту, а не як до рівноправного гравця.Мабуть, наступним кроком у ,,високій дипломатії'' зеленського стане обговорення зачісок прем'єрів чи фасонів їхніх краваток. Це ж дуже ,,зручно'': поки ворог нарощує ракети, ми нарощуємо кількість жартів про чужі животи. Можливо, вже варто нагадати засновнику криворожськоі Академіі Міжнародних Відносин, що президентське крісло - це не трон у ,,Лізі сміху'', і державні інтереси захищаються не панчлайнами, а виваженою мовою сили та гідності......
14.02.2026 16:33 Відповісти
Ну, якщо вже стосовно Орбана - то він же блазень ще нижчого пошибу.

І Трамп виглядав би таким же, та навіть ще більш низькопришибленим, якби за його спиною не стояла вся Америка....
14.02.2026 19:10 Відповісти
Цікава логіка, просто вогонь 🔥: якщо сусіди розкидають сміття під дверима, то ми, щоб здаватися "своїми", маємо вийти і теж накласти купу? Це вже не дипломатія, це змагання за звання головного асенізатора. Дипломатія за принципом "сам дурень" - це, звісно ж "прорив", але це як виправдовувати брудні нігті тим, що навколо всі ходять у болоті.......
І якщо за Трампом стоїть Америка, а за Орбаном - Угорщина, то за нами що , має стояти аншлаг у палаці "Україна"? Проблема не в тому, хто "нижчого пошибу", а в тому, що ми вирішили, ніби найкращий спосіб боротися з чужим популізмом - це власний примітивізм. Можна скільки завгодно називати інших "блазнями", але коли ти сам починаєш жартувати про фізіологію, ти не перемагаєш блазня - ти просто стаєш його дублером. Мабуть, наступний етап перемовин у Брюсселі - це не меморандуми, а пародія на живіт Орбана під музику з "Бригади"? А головне - не забути ще закадровий сміх, щоб партнери зрозуміли, де саме починається "велика геополітика".?... Бо інакше скоро замість самітів будемо їздити на "Лігу Сміху" за державний кошт.....Так може, замість того, щоб мірятися рівнем блазнівства, спробуємо хоча б вдавати, що ми вищі за жарти про зайві кілограми? Якщо ми опускаємося до обговорення чужих животів, то не дивуйтеся, коли нашими аргументами на міжнародній арені стануть не санкції, а пукаючі подушки на кріслах опонентів. Дипломатія - це мистецтво посилати так, щоб людина з нетерпінням чекала подорожі, а не обговорення її дієти.....😬
14.02.2026 21:03 Відповісти
Трохи не так. Нашу спільну позицію пояснила пані Марина (нижче).
14.02.2026 21:10 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/203819 У відповіль Орбана прорвало. Він образився на заяву Зеленського про те, що завдяки українцям він може думати про те, як наростити свій живіт, а не армію. Відповідний коментар Орбан опублікував у https://x.com/PM_ViktorOrban/status/2022654600822641047 мережі Х.
«Шановний Володимире Зеленський! Дякую за чергову передвиборчу промову на підтримку вступу України до Європейського Союзу. Це дуже допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію. Однак є дещо, чого Ви не розумієте: ця дискусія не про мене і не про Вас. Вона про майбутнє Угорщини, України та Європи. Саме тому Ви не можете стати членом Європейського Союзу.»

Тобто, Орбан продовжує шантажувати Україну.
14.02.2026 19:07 Відповісти
Нашим аби свого обісрати, де треба і не треба. В цьому випадку, якраз треба висміяти продажну жабу, що працює на путіна. Орбан - продажна шкура, що вимазана в крові Українців. Правильно Зеленський сказав, принаймні цього разу.
14.02.2026 19:47 Відповісти
О, безумовно! Це ж справжній "дипломатичний прорив" - перемога над угорським прем'єром у ваговій категорії "до ста кілограмів". Мабуть, у Міністерстві закордонних справ тепер замість підручників з етики вивчають калорійність гуляшу, а замість санкцій готують абонементи у спортзал для диктаторів.....Звісно, коли в країні війна, найкращий спосіб повернути кордони - це виміряти чужу талію в прямому ефірі Мюнхенської конференції. Це ж так "додає" нам суб'єктності: тепер світ обговорює не ДЕФІЦИТ СНАРЯДІВ ЧИ ППО а те, чи влізе Орбан у свої старі штани..... Ваш аргумент про "продажну жабу" просто вражає своєю глибиною. Але є нюанс: коли ми називаємо ворога "пухляшем", він не перестає бути ворогом, він просто стає ворогом, який ще тепер має привід сказати усім : "Дивіться, ці люди хочуть у ЄС, але спілкуються на рівні дитячоі шкільної перерви для п'ятикласників". ....
Дипломатія - це мистецтво переконувати навіть тих, кого терпіти не можеш. А висміювання живота - це мистецтво зібрати лайки від тих, хто і так "свій". На жаль, лайки не збивають ракети і не відкривають кордони для зброї. Можна бути тричі правим щодо суті Орбана, але коли ти опускаєшся до рівня обговорення фізіології, ти просто робиш йому подарунок, дозволяючи виглядати "жертвою хамства" перед власним електоратом. ....
І зрозумійте ви вже нарешті: Якщо ми хочемо поваги до своєї держави, то й поводитися маємо як держава, а не як учасники шоу "Розсміши коміка: Геополітичне видання". Бо поки ми жартуємо про живіт, він продовжує блокувати нам допомогу. І щось підказує, що його живіт від наших жартів меншим не стане, а от наша репутація солідної країни - цілком може схуднути. Шкода що ,,своі" цього не розуміють.....Ім пофігу інтереси, і політичний і міжнародний імідж краіни- головне для них , щоб іхню бубочку ніхто не образив....
14.02.2026 22:52 Відповісти
Ви знаєте, що грати в карти з шулерами не сідають. Так оце про вашу дипломатію, там нема з ким і про що. тим більше з орбаном, який нещодавно назвав українців ворогами. Немає місця зараз класичній дипломатії і саме з тих пір, як підтерлися міжнародним правом. Саме з тих пір, як торгують честю, такі як Орбан/трамп. Перемовини про нашу долю від США веде девелопер, який ніхто і звати його ніяк, навіть офіційної посади у нього нема. Тому не треба тут заливати про дипломатичні інституції, ми їх побачили у виконанні президента самої могутньої держави, що прилюдно висміював президента воюючої країни у себе в гостях.
14.02.2026 23:18 Відповісти
О, так! Давайте дійсно замінимо всю дипломатію мемами про чиїсь животи...... Це ж саме той рівень "високої геополітики", який змусить Трампа дати ракети, а Орбана - розблокувати мільярди допомоги. Навіщо нам професійні перемовини чи державні інтереси, коли можна просто познущатися з ваги опонента? Це ж так "ефективно" наближає перемогу, особливо коли від цих людей залежить, чи буде нам чим стріляти завтра.
Ваша логіка бездоганна: якщо світ став жорстоким, то найкраща стратегія для країни на межі виживання - поводитися як підліток у коментарях Facebook. Це ж точно те, що вивчають у школах дипломатії як "шлях до успіху". Цікаво тільки, в якому пункті Плану перемоги прописано, що жарти про фізіологію замінюють ППО та макрофінансову стабільність?
Ви кажете, що з шулерами не сідають грати?Проблема в тому, що ми вже за цим столом, якщо ви цього ще не знали. І на кону, до речі, - наше існування, якщо ви й досі не в курсі. Можна, звісно, гордо плюнути шулеру в обличчя і вийти з гри, але тоді він просто забере і наші гроші, і наш дім. Чи ви думаєте, що коли нам виставлять рахунок за відсутність суб'єктності, ми зможемо розплатитися вашим іскрометним почуттям гумору?
Але ж ви продовжуйте, продовжуйте. Ваша віра в те, що побутове хамство - це гідна заміна міжнародній політиці, дуже допомагає... щоправда, здебільшого ворогу.....
15.02.2026 00:30 Відповісти
От ви смішний, Трамп урізав нам допомогу на 99% і зброю у Америки купують, це не дипломатія - це тупо торгаші і ніяка дипломатія там не працює, бо то бидло безпринципне, як і Орбан. Орбан так само тупо торгаш, який бере у ***** газ і гроші, тупо продажна дотаційна шкура. А те що Зеленський сказав - це не побутове хамство, а позиція. Замість того, щоб «нарощувати живіт ( розцінюєте як збагачення на російських ресурсах) - краще думав би про безпеку країни». Нічого він такого не сказав, а ви тут прямо розвели плач Ярославни. І крім того, що на кону наше існування, так і ще і існування Європи. Слава Богу, що нормальні Європейські лідери це розуміють і таку срань як орбана слухать ніхто не буде. Тому не робіть з мухи слона.
15.02.2026 01:00 Відповісти
Справді, я такий кумедний - роблю з мухи слона! Хоча, якщо ця "муха" - блокування мільярдів допомоги, а "слон" - наше виживання, то зоологія у нас із вами явно різна.
Ваша віра в те, що європейські лідери "не будуть слухати" Орбана, просто зворушлива до сліз. Особливо враховуючи, що в ЄС рішення приймаються консенсусом, і цей "торгаш" одним пальцем блокує те, що нам життєво необхідно. Дивно тільки, що "нормальні європейські лідери" тижнями вмовляють його, а не просто шлють меми у відповідь. Мабуть, вони теж "смішні" і не розуміють, що міжнародна політика - це базар, де головне - голосніше крикнути "сам дурень". Але навіщо нам нудні факти про право вето, коли у нас є метафора про живіт? Це ж набагато солідніше! О, то і ми тепер ще у "Бізнес-клубі"? Якщо Трамп і Орбан - це "торгаші", то мені цікаво: яка у нас стратегія продажів? Плюнути в обличчя покупцю, висміяти його фігуру і чекати на знижку? Це якась нова школа маркетингу від Forbes? Так Трамп на зараз не допомагає і не дарить зброю а продає іі . Але щоб купити щось у "торгаша", треба ще як мінімум вміти з ним розмовляти, а не малювати на нього карикатури. Напевно, коли Трамп виставить нам чек за наступну партію ракет, ми надішлемо йому посилання на ваш коментар про "позицію". Впевнений, він розплачеться від розчулення і віддасть усе задарма......
Щодо вашої іронії про "Плач Ярославни" - ви маєте рацію. Ридати над відсутністю снарядів через зіпсовані стосунки не варто. Краще ж гордо стояти з порожніми руками, зате з дуже "гострим" язиком. Я зрозумів: ППО нам не треба, нас захистить ваш праведний гнів і жарти про метаболізм Орбана. І якщо ви так впевнені що дипломатія не працює з "бидлом", то давайте тоді розпустимо МЗС і наймемо адмінів з пабліків - вони точно знають, як виграти війну через хамство в інтернеті.... Продовжуйте і далі вірити, що статус "бідні, але горді хами" - це найкраща валюта. Слава Богу, що ваша "позиція" не збиває ракети, бо з таким підходом ми б уже давно воювали рогатками. І зрозумійте, що будь який гумор, навіть і хамовитий - це чудово, коли в тебе за спиною авіаносна група. А коли в тебе дефіцит бюджету і снарядний голод, то такий гумор більше схожий на записку самогубця з претензією на оригінальність......
15.02.2026 02:37 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/137632 Орбан заявив, що "Критика путіна є примітивною і несерйозною" - відео
15.02.2026 12:55 Відповісти
 
 