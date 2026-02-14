Завдяки Україні Орбан може відрощувати свій живіт замість нарощування армії, - Зеленський

Наразі саме українська армія є найсильнішою у Європі та тримає європейський фронт.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Як Україна захищає Європу?

"Саме українці тримають європейський фронт. За нами стоять незалежна Польща та вільні Балтійські країни, можливо, суверенна Молдова та Румунія без диктатури. І навіть один Віктор (Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. - Ред.) може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта", - зазначив Зеленський.

"Українська армія – найсильніша армія в Європі, завдяки нашим героям. І я думаю, що просто нерозумно тримати цю армію поза межами НАТО", - додав він.