Новости Антиукраинская позиция Орбана
2 030 33

Благодаря Украине Орбан может отращивать свой живот вместо наращивания армии, - Зеленский

Орбан об Украине

Сейчас именно украинская армия является самой сильной в Европе и держит европейский фронт.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

Как Украина защищает Европу?

"Именно украинцы держат европейский фронт. За нами стоят независимая Польша и свободные Балтийские страны, возможно, суверенная Молдова и Румыния без диктатуры. И даже один Виктор (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.- Ред.) может думать только о том, как отращивать свой живот, а не о том, как наращивать армию, чтобы остановить российские танки от возвращения на улицы Будапешта", - отметил Зеленский.

Новость будет обновляться

Зеленский Владимир (23675) Орбан Виктор (665)
+13
ну не знаю... чи варта опускатись до таких "характеристик" навіть того дримбаного орбана. Тим більше на такій поважнійзустрічі!!!! Це тільки сплочуе електората цього"голови колгоспу з похотливими бажаннями" як його називае опозиційна публіка. Гумор... так собі... рівня 95 кварталу... "Необучаємий" (с)!!
14.02.2026 13:43 Ответить
+13
приклад криворагульної "дипломатії", коли бидло руками ідіотів всажено на найвищю посаду в державі... Незважаючи на те що Орбан покидьок та путінська шваль, український президент (якби він у нас зараз був) не має права опускатися до висловлювань, які не припустимі для людини, яка представляє не 95 квартал, а воюючу Україну. Коли блазень стає президентом, то він перетворює державу на шапіто.
14.02.2026 13:45 Ответить
+9
дипломат від Бога,цирк від нього так і не поїхав. Навіть не дивлячись на специфічну фігуру Орбана
14.02.2026 13:46 Ответить
Тільки питання , скільки часу вона буде "тримати фронт" якщо Європа вільно торгує з рашкою і досі? Однією рукою ми вам пару десятків мільйонів доларів в другою - торгівля з рашкою на мільярди доларів, куди це годиться?
14.02.2026 13:38 Ответить
"Українська Армія тримає європейський фронт" реально, у вови в голові вава
14.02.2026 13:43 Ответить
Може й вавка. Але як назвати фронт. Ваша версія?
14.02.2026 13:48 Ответить
так як він і називається по факту - фронт український, а війна - російсько-українська. Європу потрібно закликати до спільної боротьби з ху йлом, а не підйопувати їх і тролити. це ж не в кварталі Вава виступає.
14.02.2026 13:53 Ответить
Та як їх ще закликати? Вже з усіх боків пробували, а віз і там понині. Може хоч ,,на слабо,, відреагують.
14.02.2026 13:55 Ответить
Це дуже потужно і незламно, питання скільки часу вона буде тримати при немаленьких втратах.
14.02.2026 14:15 Ответить
Втрати 1 до 10. За підрахунками европейский лідерів, в 2030 році ЗСУ проведуть Парад Перемоги на червоній площі!!!
14.02.2026 14:24 Ответить
ну не знаю... чи варта опускатись до таких "характеристик" навіть того дримбаного орбана. Тим більше на такій поважнійзустрічі!!!! Це тільки сплочуе електората цього"голови колгоспу з похотливими бажаннями" як його називае опозиційна публіка. Гумор... так собі... рівня 95 кварталу... "Необучаємий" (с)!!
14.02.2026 13:43 Ответить
КВН з людини до смерті не виходить і це не комплімент.
14.02.2026 13:57 Ответить
це такий рівень української дипломатії.
14.02.2026 14:08 Ответить
Лапки пропустив сам знаєш де.
14.02.2026 14:26 Ответить
Якби він був готовий до таких характеристик (а мав би бути готовий!) то він би замість слова "Бдапешт" вжив би слово "його столиці". І тоді нехай "віктор" доказував би, що Зеля мав саме його "на увазі"... той "віктор" в такому випадку зробив би собі гірше.
14.02.2026 14:30 Ответить
В орбана на носу вибори. І чим більше його будуть висміювати у світі, тим більше вірогідність, що воно знов не пролізе у владу. А для нас це дуже важливо. На війні як на війні. Якщо потрібно ту наволоч принизити, хай так і буде. Зараз цю фразу рознесуть ЗМІ і це добре
14.02.2026 14:31 Ответить
Не зрозуміло одне - Україна кацапську нафту , мадярам , й досі постачає - чи вже ні ...?
14.02.2026 13:43 Ответить
А де вавин інтерес, де його відсоток? Гадаю є, але йому цього мало
14.02.2026 13:47 Ответить
приклад криворагульної "дипломатії", коли бидло руками ідіотів всажено на найвищю посаду в державі... Незважаючи на те що Орбан покидьок та путінська шваль, український президент (якби він у нас зараз був) не має права опускатися до висловлювань, які не припустимі для людини, яка представляє не 95 квартал, а воюючу Україну. Коли блазень стає президентом, то він перетворює державу на шапіто.
14.02.2026 13:45 Ответить
Передвибочі заяви для свого лохторату...
14.02.2026 13:47 Ответить
дипломат від Бога,цирк від нього так і не поїхав. Навіть не дивлячись на специфічну фігуру Орбана
14.02.2026 13:46 Ответить
Дипломатична школа Кривого Рогу...як мала дитинка в дитсадку...ніяк не порозумнішає...

P.S. Орбан - штопаний г-н Пукіна..
14.02.2026 13:46 Ответить
Правільно. Потрібно тільки лизнуть щоб по голові погладили. Ніякого спротиву. Ні-ні. Це тільки вони можуть нас називати як завгодно. Ми више етава. Ми в бєлом.
14.02.2026 13:53 Ответить
Правильно, треба, як дітки в дитсадку...Так, потужна перемога над Орбаном і Пукіним, але нафта качається Орбану через Україну, але ж про живіт було потужно і переможно...Як діти...
14.02.2026 13:57 Ответить
З цею нафтою, підозрюю, тільки перекрий і пащеку відкриє не тільки Орбан і Фіцо, а й багато хто з наших лицемірних європейських друзів. Тож мусимо дочекатись поки вони всі разом домовляться між собою щоб нам відмашку дали.
14.02.2026 14:01 Ответить
Цікаво, такій дипломатії його маслюков навчив на квк чи мама ріма з папай сашей?
14.02.2026 13:48 Ответить
Друзі-гопники з криворізької підворітні.
14.02.2026 14:30 Ответить
Вже на марафоні - Зеленський жорстко поставив на місце Орбана! Жінки та бабці зі всієї аплодують!!!
14.02.2026 13:51 Ответить
Тьолочки в захваті від потужності преЗЕдента...він знає розумовий рівень свого виборця...
14.02.2026 14:00 Ответить
І тут гнома понесло...
14.02.2026 13:53 Ответить
Обсирай, гавкай на всю Європу. Бо заважають виконати те, для чого поставили у владу в 2019 році. При всій зневазі до казла Орбана і пуйлістів, це не політика!
14.02.2026 13:56 Ответить
Вова згадав свої професійні навички і увімкнув КВКшного клоуна. Краще вимкнути нафтопровід "Дружба", аніж жартувати з Орбана.
14.02.2026 13:59 Ответить
Відростив собі мордяку, яку не приховати за щетиною, за рахунок України, руйнує і деморалізує власну армію. Кожен раз, коли хрипатий клоун відкриває рота щоб когось докоряти, він не задумується що сере собі за комір.
14.02.2026 14:08 Ответить
А шут все грає роль
14.02.2026 14:17 Ответить
Знову посла Шандора підставив під нотацію в будапештському мзс.
Хоча - це така робота в послів, вони за це з/п отримують.
14.02.2026 14:23 Ответить
 
 