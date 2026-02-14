Благодаря Украине Орбан может отращивать свой живот вместо наращивания армии, - Зеленский
Сейчас именно украинская армия является самой сильной в Европе и держит европейский фронт.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.
Как Украина защищает Европу?
"Именно украинцы держат европейский фронт. За нами стоят независимая Польша и свободные Балтийские страны, возможно, суверенная Молдова и Румыния без диктатуры. И даже один Виктор (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.- Ред.) может думать только о том, как отращивать свой живот, а не о том, как наращивать армию, чтобы остановить российские танки от возвращения на улицы Будапешта", - отметил Зеленский.
Новость будет обновляться
P.S. Орбан - штопаний г-н Пукіна..
Хоча - це така робота в послів, вони за це з/п отримують.