Орбан предложил ЕС "рецепт победы": "Не посылайте деньги Украине"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа могла бы добиться успеха, если прекратит финансовую помощь Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По словам Орбана, первым шагом должно быть прекращение войны. "Война - это плохо для бизнеса. Ищите мир", - сказал он.
Второй пункт "рецепта победы" - не отправлять средства другим странам, если они нужны самим государствам ЕС для поддержания конкурентоспособности. "Поэтому не отправляйте деньги Украине", - добавил премьер.
Третьим пунктом Орбан назвал максимальное снижение цен на энергоносители. "Это так просто", - подытожил он.
- Ранее Орбан заявил, что Брюссель и Украина якобы "объявили войну" Будапешту после публикации Politico об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины и возможных механизмах обхода венгерского вето.
Угорська жаба з радістю допомогла б маньяку додушити жертву.
Мерзота, моральний виродок, щоб ти здох.
Перша,ти отримуєш гроші разом з таким же упирем як ти,сіярто,у бункерного,за дестабілізацію Євросоюзі.
Друга: В випадку якби Україна впала,а ти цього хочеш,то Закарпаття ти спробував приєднати до своїх кордонів.Незря ти на футбольні матчі одягаєш шарф з зображенням мапи в кордонах Австро-Угорщини.