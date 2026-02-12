РУС
Орбан предложил ЕС "рецепт победы": "Не посылайте деньги Украине"

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа могла бы добиться успеха, если прекратит финансовую помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Орбана, первым шагом должно быть прекращение войны. "Война - это плохо для бизнеса. Ищите мир", - сказал он.

Второй пункт "рецепта победы" - не отправлять средства другим странам, если они нужны самим государствам ЕС для поддержания конкурентоспособности. "Поэтому не отправляйте деньги Украине", - добавил премьер.

Третьим пунктом Орбан назвал максимальное снижение цен на энергоносители. "Это так просто", - подытожил он.

+20
от ти **** жаба!
12.02.2026 14:34 Ответить
+10
за такий гнилий базар, орбан має бути ліквідований ССО
12.02.2026 14:36 Ответить
+7
Астанавітє Вітю та дайте пістюлєй!
12.02.2026 14:35 Ответить
Жаба не винна що він на неї схожий. Орбанутий просто звичайна продажна тварюка на утриманні ху...ла
12.02.2026 15:16 Ответить
Орбан уже собі земельну ділянку під ростовом підібрав? Бо вже за пару місяців тікати треба буде)
12.02.2026 14:35 Ответить
Тому він і заробляє тім що виконує вказівки ху...ла
12.02.2026 15:17 Ответить
Мадярська кінчена гнида невиправна. За гроші ***** буде квакати до послідного.
12.02.2026 14:38 Ответить
За словами Орбана, першим кроком має бути зупинка війни. "Війна - це погано для бізнесу. Шукайте миру", - сказав він. Мадярська курва рашистська, скажи куйлу, нехай виводить війска з України і буде Тобі "шдюха мадярська ,мир,І ЄС МАЄ ПЕРЕСТАТИ НАДСИЛАТИ ГРОШІ МАДЯРСЬКОМУ ПРОРАШИСТСЬКОМУ ХОЛУЮ.КОТРИЙ ПОСТІЙНО ГАДИТЬ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТІЛ З ЯКОГО ЇСТЬ ХЛІБ .НАВОЛОЧ...
12.02.2026 14:42 Ответить
Коли вже ті вибори в Угорщині? Це падло прикумарило своїм кукуріканням.
12.02.2026 14:45 Ответить
12 квітня 2026 року.
12.02.2026 19:14 Ответить
Коли цього прислужника рашизму вже прикончать ?
12.02.2026 14:46 Ответить
А ще швидше наступить успіх, якщо ці гроші надсилати пуйлу.
Угорська жаба з радістю допомогла б маньяку додушити жертву.
Мерзота, моральний виродок, щоб ти здох.
12.02.2026 14:58 Ответить
Україну він не бажає до душити, бо йому перестануть гроши платити
12.02.2026 15:19 Ответить
Не було б вже давно ніякого Орбана - але Україна і зараз продовжує транзит , в Угорщину , кацапської нафти !
12.02.2026 15:02 Ответить
Ти,сучий миротворець,їжай до свого боса,хуйлом звати і скажеш йому щоб зв'язував.Але ти,курва, поводиш себе так по двум причинам:
Перша,ти отримуєш гроші разом з таким же упирем як ти,сіярто,у бункерного,за дестабілізацію Євросоюзі.
Друга: В випадку якби Україна впала,а ти цього хочеш,то Закарпаття ти спробував приєднати до своїх кордонів.Незря ти на футбольні матчі одягаєш шарф з зображенням мапи в кордонах Австро-Угорщини.
12.02.2026 15:08 Ответить
Можна додати пункт "не проциндрювати гроші на дотації мадярам".
12.02.2026 15:16 Ответить
Ханти-мансієць абарзєл.
12.02.2026 15:23 Ответить
Можу запропонувати альтернативу. Мир настане коли Орбану ампутують голову. І всім іншим хто допомагає московським людоїдам
12.02.2026 15:34 Ответить
Коли власна економічна вигода стає дорожчою за життя мільйонів людей у сусідній державі - це і є повна моральна деградація. Це стан, де цифри у звітах важать більше за фундаментальне право людини на життя. Орбан перетворив політику на цинічний торг, остаточно закріпивши за собою статус головного лобіста Кремля в Європі.....
12.02.2026 16:22 Ответить
Передсмертна агонія. Орбан вже відпрацьований матеріал.
12.02.2026 16:58 Ответить
Гaндoн. Шматок конченого козла.
12.02.2026 18:25 Ответить
 
 