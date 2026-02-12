Орбан предложил ЕС "рецепт победы": "Не посылайте деньги Украине"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа могла бы добиться успеха, если прекратит финансовую помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Орбана, первым шагом должно быть прекращение войны. "Война - это плохо для бизнеса. Ищите мир", - сказал он.

Второй пункт "рецепта победы" - не отправлять средства другим странам, если они нужны самим государствам ЕС для поддержания конкурентоспособности. "Поэтому не отправляйте деньги Украине", - добавил премьер.

Третьим пунктом Орбан назвал максимальное снижение цен на энергоносители. "Это так просто", - подытожил он.

Ранее Орбан заявил, что Брюссель и Украина якобы "объявили войну" Будапешту после публикации Politico об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины и возможных механизмах обхода венгерского вето.

