Орбан назвал Украину врагом Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина является врагом для его страны.

Об этом он сказал во время выступления на "антивоенном митинге" в городе Сомбатхей, пишет index.hu, информирует Цензор.НЕТ.

Резкое заявление по Украине

По словам главы венгерского правительства, Украина якобы добивается от Брюсселя отключения Венгрии от дешевой российской энергии, что может привести к резкому росту тарифов для населения.

"Любой, кто это говорит, является врагом Венгрии, поэтому Украина — наш враг", — заявил Орбан.

Политик добавил, что без снижения коммунальных платежей расходы на коммунальные услуги для венгерских семей вырастут на 1 миллион форинтов в год.

Об отправке военных ЕС в Украину

Также Орбан заявил, что появление военных ЕС на территории Украины без договоренности с Россией будет означать вступление в войну.

Кроме этого, он обвинил руководство ЕС в якобы намерениях давить на все страны-члены, чтобы они участвовали в боевых действиях.

"Украинцы просят 1,5 триллиона долларов, включая наши деньги. Если хоть один солдат ЕС появится на территории Украины без договоренности с россиянами, это означает, что мы вступили в войну. А руководство ЕС не устраивает, что войной пойдет только половина союза, Брюссель будет оказывать давление на все страны-члены, чтобы они приняли участие в войне. Поэтому нашим главным оппонентом является Брюссель", - заявил венгерский премьер.

