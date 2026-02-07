Орбан назвал Украину врагом Венгрии

Виктор Орбан назвал Украину врагом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина является врагом для его страны.

Об этом он сказал во время выступления на "антивоенном митинге" в городе Сомбатхей, пишет index.hu, информирует Цензор.НЕТ.

Резкое заявление по Украине

По словам главы венгерского правительства, Украина якобы добивается от Брюсселя отключения Венгрии от дешевой российской энергии, что может привести к резкому росту тарифов для населения.

"Любой, кто это говорит, является врагом Венгрии, поэтому Украина — наш враг", — заявил Орбан.

Политик добавил, что без снижения коммунальных платежей расходы на коммунальные услуги для венгерских семей вырастут на 1 миллион форинтов в год.

Об отправке военных ЕС в Украину 

Также Орбан заявил, что появление военных ЕС на территории Украины без договоренности с Россией будет означать вступление в войну.

Кроме этого, он обвинил руководство ЕС в якобы намерениях давить на все страны-члены, чтобы они участвовали в боевых действиях.

"Украинцы просят 1,5 триллиона долларов, включая наши деньги. Если хоть один солдат ЕС появится на территории Украины без договоренности с россиянами, это означает, что мы вступили в войну. А руководство ЕС не устраивает, что войной пойдет только половина союза, Брюссель будет оказывать давление на все страны-члены, чтобы они приняли участие в войне. Поэтому нашим главным оппонентом является Брюссель", - заявил венгерский премьер.

Топ комментарии
"Образ врага" - обов'язковий елемент будь-якої диктатури.
07.02.2026 18:35 Ответить
Немає у вас "ваших грошей". Ви голодранці,на шиї найбільших донорів Евросоюзу.
07.02.2026 18:40 Ответить
Тому що потім коли того орбана виженуть , про це не варто забувати , адже те що він ляпав тисячі слухали і не заперечували , а отже так само думали . Такі "орбани" з 1941 по 1943 на території України лютували гірше за нацистів . Спогади тих хто побував під окупацією кажуть що угорці переплюнули німців у знущаннях над місцевими.
07.02.2026 19:44 Ответить
Він сам позиціонує себе, що наш ворог, за язик його ніхто не тягнув, а оскільки наша країна у стані війни, то мусимо ворогам робити капут.
07.02.2026 22:42 Ответить
Та нехай Орбан жре цю російську дешеву енергію хоч подавиться, але от тільки не за наш рахунок. 🤨
07.02.2026 22:42 Ответить
вибори все ближче..
07.02.2026 23:04 Ответить
Орбан без сумніву друг *****.
***** - терорист який почав війну проти України чотирі роки ії руйнує і окуповує, катує та вбиває мирних українців та ії захисників, вчиняє в Україні все те що має всі ознаки геноциду, є ворогом всього що є українським, ворогом України та ії народу.
"Друг мого ворога - мій ворог". Тому ти, угорський хряк і *****вська шістка є ворогом українського народу, ти, а не Угорщина яку ти узурпував з всебічною допомогою все того ж *****.
07.02.2026 23:27 Ответить
Орбан вже готовий звати Путіна: "Путин асвабади от европейского гнета".
08.02.2026 05:20 Ответить
А з ЄС Орбан не хоче вийти? Гадюка.
08.02.2026 12:44 Ответить
кучма ,смлтри как твою страну пи... сят , а народ СРАЖАЕТСЯ не жалея ни сил ,ни людей !!! как там твой БАЙСТРЮК он качал электроэнергию в венгрию !!! прокинаю тебя суку и твоих выродков !!!(((
08.02.2026 15:21 Ответить
