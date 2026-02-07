Орбан назвав Україну ворогом Угорщини
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна є ворогом для його країни.
Про це він сказав під час виступу на "антивоєнному мітингу" в місті Сомбатхей, пише index.hu, інформує Цензор.НЕТ.
Різка заява щодо України
За словами глави угорського уряду, Україна нібито домагається від Брюсселя відключення Угорщини від дешевої російської енергії, що може призвести до різкого зростання тарифів для населення.
"Будь-хто, хто це каже, є ворогом Угорщини, тому Україна — наш ворог",- заявив Орбан.
Політик додав, що без зниження комунальних платежів витрати на комунальні послуги для угорських сімей зростуть на 1 мільйон форинтів на рік.
Про відправлення військових ЄС в Україну
Також Орбан заявив, що поява військових ЄС на території України без домовленості з Росією означатиме вступ у війну.
Крім цього, він звинуватив керівництво ЄС у нібито намірах тиснути на всі країни-члени, щоб вони брали участь у бойових діях.
"Українці просять 1,5 трильйона доларів, включаючи наші гроші. Якщо хоч один солдат ЄС з'явиться на території України без домовленості з росіянами, це означає, що ми вступили у війну. А керівництво ЄС не влаштовує, що війною піде лише половина союзу, Брюссель чинитиме тиск на всі країни-члени, щоб вони взяли участь у війні. Тому нашим головним опонентом є Брюссель", - заявив угорський прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
***** - терорист який почав війну проти України чотирі роки ії руйнує і окуповує, катує та вбиває мирних українців та ії захисників, вчиняє в Україні все те що має всі ознаки геноциду, є ворогом всього що є українським, ворогом України та ії народу.
"Друг мого ворога - мій ворог". Тому ти, угорський хряк і *****вська шістка є ворогом українського народу, ти, а не Угорщина яку ти узурпував з всебічною допомогою все того ж *****.