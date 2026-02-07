Орбан назвав Україну ворогом Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна є ворогом для його країни.

Про це він сказав під час виступу на "антивоєнному мітингу" в місті Сомбатхей, пише index.hu, інформує Цензор.НЕТ.

Різка заява щодо України

За словами глави угорського уряду, Україна нібито домагається від Брюсселя відключення Угорщини від дешевої російської енергії, що може призвести до різкого зростання тарифів для населення.

"Будь-хто, хто це каже, є ворогом Угорщини, тому Україна — наш ворог",- заявив Орбан.

Політик додав, що без зниження комунальних платежів витрати на комунальні послуги для угорських сімей зростуть на 1 мільйон форинтів на рік.

Про відправлення військових ЄС в Україну 

Також Орбан заявив, що поява військових ЄС на території України без домовленості з Росією означатиме вступ у війну.

Крім цього, він звинуватив керівництво ЄС у нібито намірах тиснути на всі країни-члени, щоб вони брали участь у бойових діях.

"Українці просять 1,5 трильйона доларів, включаючи наші гроші. Якщо хоч один солдат ЄС з'явиться на території України без домовленості з росіянами, це означає, що ми вступили у війну. А керівництво ЄС не влаштовує, що війною піде лише половина союзу, Брюссель чинитиме тиск на всі країни-члени, щоб вони взяли участь у війні. Тому нашим головним опонентом є Брюссель", - заявив угорський прем'єр.

Топ коментарі
"Образ врага" - обов'язковий елемент будь-якої диктатури.
07.02.2026 18:35 Відповісти
Немає у вас "ваших грошей". Ви голодранці,на шиї найбільших донорів Евросоюзу.
07.02.2026 18:40 Відповісти
Тому що потім коли того орбана виженуть , про це не варто забувати , адже те що він ляпав тисячі слухали і не заперечували , а отже так само думали . Такі "орбани" з 1941 по 1943 на території України лютували гірше за нацистів . Спогади тих хто побував під окупацією кажуть що угорці переплюнули німців у знущаннях над місцевими.
07.02.2026 19:44 Відповісти
Він сам позиціонує себе, що наш ворог, за язик його ніхто не тягнув, а оскільки наша країна у стані війни, то мусимо ворогам робити капут.
07.02.2026 22:42 Відповісти
Та нехай Орбан жре цю російську дешеву енергію хоч подавиться, але от тільки не за наш рахунок. 🤨
07.02.2026 22:42 Відповісти
вибори все ближче..
07.02.2026 23:04 Відповісти
Орбан без сумніву друг *****.
***** - терорист який почав війну проти України чотирі роки ії руйнує і окуповує, катує та вбиває мирних українців та ії захисників, вчиняє в Україні все те що має всі ознаки геноциду, є ворогом всього що є українським, ворогом України та ії народу.
"Друг мого ворога - мій ворог". Тому ти, угорський хряк і *****вська шістка є ворогом українського народу, ти, а не Угорщина яку ти узурпував з всебічною допомогою все того ж *****.
07.02.2026 23:27 Відповісти
Орбан вже готовий звати Путіна: "Путин асвабади от европейского гнета".
08.02.2026 05:20 Відповісти
А з ЄС Орбан не хоче вийти? Гадюка.
08.02.2026 12:44 Відповісти
кучма ,смлтри как твою страну пи... сят , а народ СРАЖАЕТСЯ не жалея ни сил ,ни людей !!! как там твой БАЙСТРЮК он качал электроэнергию в венгрию !!! прокинаю тебя суку и твоих выродков !!!(((
08.02.2026 15:21 Відповісти
