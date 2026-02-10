РУС
В ЕС готовят альтернативу из-за сопротивления Венгрии в отношении Украины

Орбан не уступит: в ЕС есть запасные сценарии по Украине

Евросоюз рассматривает альтернативные механизмы из-за жесткой позиции Венгрии по процедурным решениям об интеграции Украины в ЕС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Предполагается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбанне станет более уступчивым в вопросе евроинтеграции Украины. Поэтому в ЕС рассчитывают, что в апреле Орбан проиграет на выборах своему сопернику Петеру Мадяру – и после этого ситуация с позицией Венгрии изменится.

Расчет на поддержку США

В противном случае, в ЕС рассчитывают на "карту Трампа". Идея ускоренного вступления Украины в Европейский Союз вошла в так называемый "план из 20 пунктов" для завершения войны, разработанный совместно с США. На этом фоне в ЕС рассчитывают, что администрация Дональда Трампа может использовать свое влияние на Орбана.

Поскольку администрация Трампа заинтересована в успехе собственных инициатив, в европейских столицах надеются, что Вашингтон сможет посодействовать изменению позиции Будапешта.

По словам одного из европейских дипломатов, представители администрации Трампа уже помогали оказывать давление на Орбана во время переговоров о введении новых санкций ЕС против России.

Возможное применение статьи 7

В то же время в Брюсселе допускают и более жесткий сценарий - применение так называемой "ядерной опции" против Венгрии на основании статьи 7 Договора о ЕС. Она предусматривает возможность ограничения прав государства-члена, если его действия противоречат базовым ценностям Евросоюза.

Пока в ЕС публично не говорят о реализации этого механизма, в частности из-за риска усиления позиций Орбана в условиях избирательной кампании. В то же время этот вариант рассматривают на случай, если после апрельских выборов венгерский премьер останется у власти и будет и дальше блокировать важные решения ЕС, требующие единодушной поддержки.

Венгрия (2290) Евросоюз (18163) Трамп Дональд (7661) Орбан Виктор (665)
Минуло 13 років як народ вийшов на Євромайдан. ЄС досі комплікує яким боком приймати Україну до своїх лав. Ну ще пару років і проблема може зникнути
10.02.2026 12:47 Ответить
один раз вышли и все ,сейчас только журналисты отдуваются за всех раскапывают чиновничье дерьмо . Киоски с водой крышуются ,лотки с сигаретами это по низам по верхам Миндичи и замки в Буковелях
10.02.2026 13:18 Ответить
Орбан повністю повязаний компроматом який надав ***** Семен Могілєвіч. Саме Могілєвіч фінансував політичну карєру Орбана і розтлівав його роками хабарництва, відкатів та прихованих преференцій від *****. Орбан керується страхом викриття і втрати накопиченого завдяки ***** та корупційним схемам багатства своєї родини. Якщо про це знаємо ми, то напевне знають і всі европейські спецслужби. Чому вони не дііють? Ось що дивує і навіть трохи бентежить.
10.02.2026 12:47 Ответить
після кількох місяців:
попри саміти, зустрічі, заклики і стурбованості не було досягнуто консенсусу щодо "ядерної опції ( )"
10.02.2026 12:54 Ответить
 
 