В ЕС готовят альтернативу из-за сопротивления Венгрии в отношении Украины

Евросоюз рассматривает альтернативные механизмы из-за жесткой позиции Венгрии по процедурным решениям об интеграции Украины в ЕС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Предполагается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбанне станет более уступчивым в вопросе евроинтеграции Украины. Поэтому в ЕС рассчитывают, что в апреле Орбан проиграет на выборах своему сопернику Петеру Мадяру – и после этого ситуация с позицией Венгрии изменится.

Расчет на поддержку США

В противном случае, в ЕС рассчитывают на "карту Трампа". Идея ускоренного вступления Украины в Европейский Союз вошла в так называемый "план из 20 пунктов" для завершения войны, разработанный совместно с США. На этом фоне в ЕС рассчитывают, что администрация Дональда Трампа может использовать свое влияние на Орбана.

Поскольку администрация Трампа заинтересована в успехе собственных инициатив, в европейских столицах надеются, что Вашингтон сможет посодействовать изменению позиции Будапешта.

По словам одного из европейских дипломатов, представители администрации Трампа уже помогали оказывать давление на Орбана во время переговоров о введении новых санкций ЕС против России.

Возможное применение статьи 7

В то же время в Брюсселе допускают и более жесткий сценарий - применение так называемой "ядерной опции" против Венгрии на основании статьи 7 Договора о ЕС. Она предусматривает возможность ограничения прав государства-члена, если его действия противоречат базовым ценностям Евросоюза.

Пока в ЕС публично не говорят о реализации этого механизма, в частности из-за риска усиления позиций Орбана в условиях избирательной кампании. В то же время этот вариант рассматривают на случай, если после апрельских выборов венгерский премьер останется у власти и будет и дальше блокировать важные решения ЕС, требующие единодушной поддержки.