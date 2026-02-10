У ЄС готують альтернативу через спротив Угорщини щодо України

Євросоюз розглядає альтернативні механізми через жорстку позицію Угорщини щодо процедурних рішень з інтеграції України до ЄС

Передбачається, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не стане поступливішим у питанні євроінтеграції України. Тому у ЄС розраховують, у квітні Орбан програє на виборах своєму супернику Петеру Мадяру – і після того ситуація з позицією Угорщини зміниться.

Розрахунок на підтримку США

В протилежному випадку, в ЄС розраховують на "карту Трампа". Ідея прискореного вступу України до Європейського Союзу увійшла до так званого "плану з 20 пунктів" для завершення війни, напрацьованого спільно зі США. На цьому тлі в ЄС розраховують, що адміністрація Дональда Трампа може використати свій вплив на Орбана.

Оскільки адміністрація Трампа зацікавлена в успіху власних ініціатив, у європейських столицях сподіваються, що Вашингтон зможе посприяти зміні позиції Будапешта.

За словами одного з європейських дипломатів, представники адміністрації Трампа вже допомагали чинити тиск на Орбана під час переговорів щодо запровадження нових санкцій ЄС проти Росії.

Можливе застосування статті 7

Водночас у Брюсселі допускають і більш жорсткий сценарій - застосування так званої "ядерної опції" проти Угорщини на підставі статті 7 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість обмеження прав держави-члена, якщо її дії суперечать базовим цінностям Євросоюзу.

Поки що в ЄС публічно не говорять про реалізацію цього механізму, зокрема через ризик посилення позицій Орбана в умовах виборчої кампанії. Водночас цей варіант розглядають на випадок, якщо після квітневих виборів угорський прем’єр залишиться при владі та й надалі блокуватиме важливі рішення ЄС, які потребують одностайної підтримки.