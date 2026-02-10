У ЄС готують альтернативу через спротив Угорщини щодо України

Орбан не поступиться: у ЄС мають запасні сценарії щодо України

Євросоюз розглядає альтернативні механізми через жорстку позицію Угорщини щодо процедурних рішень з інтеграції України до ЄС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на джерела.

Передбачається, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не стане поступливішим у питанні євроінтеграції України. Тому у ЄС розраховують,  у квітні Орбан програє на виборах своєму супернику Петеру Мадяру – і після того ситуація з позицією Угорщини зміниться.

Розрахунок на підтримку США

В протилежному випадку, в ЄС розраховують на "карту Трампа". Ідея прискореного вступу України до Європейського Союзу увійшла до так званого "плану з 20 пунктів" для завершення війни, напрацьованого спільно зі США. На цьому тлі в ЄС розраховують, що адміністрація Дональда Трампа може використати свій вплив на Орбана.

Оскільки адміністрація Трампа зацікавлена в успіху власних ініціатив, у європейських столицях сподіваються, що Вашингтон зможе посприяти зміні позиції Будапешта.

За словами одного з європейських дипломатів, представники адміністрації Трампа вже допомагали чинити тиск на Орбана під час переговорів щодо запровадження нових санкцій ЄС проти Росії.

Можливе застосування статті 7

Водночас у Брюсселі допускають і більш жорсткий сценарій - застосування так званої "ядерної опції" проти Угорщини на підставі статті 7 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість обмеження прав держави-члена, якщо її дії суперечать базовим цінностям Євросоюзу.

Поки що в ЄС публічно не говорять про реалізацію цього механізму, зокрема через ризик посилення позицій Орбана в умовах виборчої кампанії. Водночас цей варіант розглядають на випадок, якщо після квітневих виборів угорський прем’єр залишиться при владі та й надалі блокуватиме важливі рішення ЄС, які потребують одностайної підтримки.

Минуло 13 років як народ вийшов на Євромайдан. ЄС досі комплікує яким боком приймати Україну до своїх лав. Ну ще пару років і проблема може зникнути
10.02.2026 12:47 Відповісти
один раз вышли и все ,сейчас только журналисты отдуваются за всех раскапывают чиновничье дерьмо . Киоски с водой крышуются ,лотки с сигаретами это по низам по верхам Миндичи и замки в Буковелях
10.02.2026 13:18 Відповісти
Орбан повністю повязаний компроматом який надав ***** Семен Могілєвіч. Саме Могілєвіч фінансував політичну карєру Орбана і розтлівав його роками хабарництва, відкатів та прихованих преференцій від *****. Орбан керується страхом викриття і втрати накопиченого завдяки ***** та корупційним схемам багатства своєї родини. Якщо про це знаємо ми, то напевне знають і всі европейські спецслужби. Чому вони не дііють? Ось що дивує і навіть трохи бентежить.
10.02.2026 12:47 Відповісти
після кількох місяців:
попри саміти, зустрічі, заклики і стурбованості не було досягнуто консенсусу щодо "ядерної опції ( )"
10.02.2026 12:54 Відповісти
 
 