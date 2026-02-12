Орбан запропонував ЄС "рецепт перемоги": "Не надсилайте гроші Україні"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа могла б досягти успіху, якщо припинить фінансову допомогу Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За словами Орбана, першим кроком має бути зупинка війни. "Війна - це погано для бізнесу. Шукайте миру", - сказав він.
Другий пункт "рецепту перемоги" - не надсилати кошти іншим країнам, якщо вони потрібні самим державам ЄС для підтримки конкурентоспроможності. "Тож не надсилайте гроші Україні", - додав прем’єр.
Третім пунктом Орбан назвав максимальне зниження цін на енергоносії. "Це так просто", - підсумував він.
- Раніше Орбан заявив, що Брюссель і Україна нібито "оголосили війну" Будапешту після публікації Politico про ідею "вступу в ЄС авансом" для України та можливі механізми обходу угорського вето.
Угорська жаба з радістю допомогла б маньяку додушити жертву.
Мерзота, моральний виродок, щоб ти здох.
Перша,ти отримуєш гроші разом з таким же упирем як ти,сіярто,у бункерного,за дестабілізацію Євросоюзі.
Друга: В випадку якби Україна впала,а ти цього хочеш,то Закарпаття ти спробував приєднати до своїх кордонів.Незря ти на футбольні матчі одягаєш шарф з зображенням мапи в кордонах Австро-Угорщини.