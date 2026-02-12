Орбан запропонував ЄС "рецепт перемоги": "Не надсилайте гроші Україні"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа могла б досягти успіху, якщо припинить фінансову допомогу Україні.

За словами Орбана, першим кроком має бути зупинка війни. "Війна - це погано для бізнесу. Шукайте миру", - сказав він.

Другий пункт "рецепту перемоги" - не надсилати кошти іншим країнам, якщо вони потрібні самим державам ЄС для підтримки конкурентоспроможності. "Тож не надсилайте гроші Україні", - додав прем’єр.

Третім пунктом Орбан назвав максимальне зниження цін на енергоносії. "Це так просто", - підсумував він.

от ти **** жаба!
12.02.2026 14:34 Відповісти
за такий гнилий базар, орбан має бути ліквідований ССО
12.02.2026 14:36 Відповісти
Астанавітє Вітю та дайте пістюлєй!
12.02.2026 14:35 Відповісти
от ти **** жаба!
12.02.2026 14:34 Відповісти
Жаба не винна що він на неї схожий. Орбанутий просто звичайна продажна тварюка на утриманні ху...ла
12.02.2026 15:16 Відповісти
Астанавітє Вітю та дайте пістюлєй!
12.02.2026 14:35 Відповісти
Орбан уже собі земельну ділянку під ростовом підібрав? Бо вже за пару місяців тікати треба буде)
12.02.2026 14:35 Відповісти
Тому він і заробляє тім що виконує вказівки ху...ла
12.02.2026 15:17 Відповісти
за такий гнилий базар, орбан має бути ліквідований ССО
12.02.2026 14:36 Відповісти
Мадярська кінчена гнида невиправна. За гроші ***** буде квакати до послідного.
12.02.2026 14:38 Відповісти
За словами Орбана, першим кроком має бути зупинка війни. "Війна - це погано для бізнесу. Шукайте миру", - сказав він. Мадярська курва рашистська, скажи куйлу, нехай виводить війска з України і буде Тобі "шдюха мадярська ,мир,І ЄС МАЄ ПЕРЕСТАТИ НАДСИЛАТИ ГРОШІ МАДЯРСЬКОМУ ПРОРАШИСТСЬКОМУ ХОЛУЮ.КОТРИЙ ПОСТІЙНО ГАДИТЬ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТІЛ З ЯКОГО ЇСТЬ ХЛІБ .НАВОЛОЧ...
12.02.2026 14:42 Відповісти
Коли вже ті вибори в Угорщині? Це падло прикумарило своїм кукуріканням.
12.02.2026 14:45 Відповісти
12 квітня 2026 року.
12.02.2026 19:14 Відповісти
Коли цього прислужника рашизму вже прикончать ?
12.02.2026 14:46 Відповісти
А ще швидше наступить успіх, якщо ці гроші надсилати пуйлу.
Угорська жаба з радістю допомогла б маньяку додушити жертву.
Мерзота, моральний виродок, щоб ти здох.
12.02.2026 14:58 Відповісти
Україну він не бажає до душити, бо йому перестануть гроши платити
12.02.2026 15:19 Відповісти
Не було б вже давно ніякого Орбана - але Україна і зараз продовжує транзит , в Угорщину , кацапської нафти !
12.02.2026 15:02 Відповісти
Ти,сучий миротворець,їжай до свого боса,хуйлом звати і скажеш йому щоб зв'язував.Але ти,курва, поводиш себе так по двум причинам:
Перша,ти отримуєш гроші разом з таким же упирем як ти,сіярто,у бункерного,за дестабілізацію Євросоюзі.
Друга: В випадку якби Україна впала,а ти цього хочеш,то Закарпаття ти спробував приєднати до своїх кордонів.Незря ти на футбольні матчі одягаєш шарф з зображенням мапи в кордонах Австро-Угорщини.
12.02.2026 15:08 Відповісти
Можна додати пункт "не проциндрювати гроші на дотації мадярам".
12.02.2026 15:16 Відповісти
Ханти-мансієць абарзєл.
12.02.2026 15:23 Відповісти
Можу запропонувати альтернативу. Мир настане коли Орбану ампутують голову. І всім іншим хто допомагає московським людоїдам
12.02.2026 15:34 Відповісти
Коли власна економічна вигода стає дорожчою за життя мільйонів людей у сусідній державі - це і є повна моральна деградація. Це стан, де цифри у звітах важать більше за фундаментальне право людини на життя. Орбан перетворив політику на цинічний торг, остаточно закріпивши за собою статус головного лобіста Кремля в Європі.....
12.02.2026 16:22 Відповісти
Передсмертна агонія. Орбан вже відпрацьований матеріал.
12.02.2026 16:58 Відповісти
Гaндoн. Шматок конченого козла.
12.02.2026 18:25 Відповісти
 
 