Євросоюз і Україна "оголосили війну" Угорщині, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель і Україна нібито "оголосили війну" Будапешту після публікації Politico про ідею "вступу в ЄС авансом" для України та можливі механізми обходу угорського вето.

Про це Орбан написав у соцмережі X.

Він назвав Politico "офіційним виданням брюссельської еліти" та охарактеризував описані у матеріалі ідеї як "найновіший план війни".

"Цей новий план - це відкрите оголошення війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і збираються усунути угорський уряд будь-якими способами. Вони хочуть приходу до влади партії "Тиса", тому що тоді більше не буде вето, не буде спротиву і ми вже не будемо лишатися за межами їхнього конфлікту", - заявив Орбан.

Прем’єр закликав угорців підтримати його політичну силу на виборах у квітні. "У квітні угорці повинні зупинити їх - на виборчих дільницях. "Фідес" - єдина сила, що стоїть між Угорщиною і правлінням Брюсселя, і єдина гарантія суверенітету Угорщини", - додав він.

Нагадаємо, Євросоюз розглядає альтернативні механізми через жорстку позицію Угорщини щодо процедурних рішень з інтеграції України до ЄС.

