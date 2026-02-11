Євросоюз і Україна "оголосили війну" Угорщині, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель і Україна нібито "оголосили війну" Будапешту після публікації Politico про ідею "вступу в ЄС авансом" для України та можливі механізми обходу угорського вето.
Про це Орбан написав у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він назвав Politico "офіційним виданням брюссельської еліти" та охарактеризував описані у матеріалі ідеї як "найновіший план війни".
"Цей новий план - це відкрите оголошення війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і збираються усунути угорський уряд будь-якими способами. Вони хочуть приходу до влади партії "Тиса", тому що тоді більше не буде вето, не буде спротиву і ми вже не будемо лишатися за межами їхнього конфлікту", - заявив Орбан.
Прем’єр закликав угорців підтримати його політичну силу на виборах у квітні. "У квітні угорці повинні зупинити їх - на виборчих дільницях. "Фідес" - єдина сила, що стоїть між Угорщиною і правлінням Брюсселя, і єдина гарантія суверенітету Угорщини", - додав він.
- Нагадаємо, Євросоюз розглядає альтернативні механізми через жорстку позицію Угорщини щодо процедурних рішень з інтеграції України до ЄС.
На минулих виборах Вітьок залякав угорців вже розпочатою рашкою війною: ось, бачите, що у сусідів коїться?! А я такий молодець, що тільки я зможу і з хутіним домовитися, і через Україну газ одержувати. Зі мною будете ситі, п'яні, і ніс у тютюні. І перелякані угорці вчепилися за той Фідес, як за рятівне коло. А зараз, мабуть, вже роздивилися. І рознесуть у квітні той стілець на дрібні друзки. Сподіваюсь...
Чого в його передвиборчій програмі на квітневі вибори нема такого пункту?
Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек виступив за позбавлення Угорщини права голосу у ЄС через те, що вона надала притулок ексміністру Збігнєву Зьобро, якому висунуто десятки звинувачень, повідомляє https://wiadomosci.onet.pl/kraj/ukarza-wegry-za-decyzje-w-sprawie-zbigniewa-ziobry-opcja-atomowa/p3s2b0e Onet.
Журек запропонував "ядерний" варіант відповіді на дії Угорщини - позбавити Будапешт права голосу, а потім взагалі розглянути можливість виключення країни зі складу Євросоюзу.
"Є ядерний варіант - призупинення права голосу, а потім виключення з Союзу. Всі втомилися від Угорщини та її поведінки", - зазначив Журек.
Водночас посадовець пропонує зосередитися на тому, щоб оштрафувати Угорщину за невиконання європейського ордера на арешт ексміністра юстиції Польщі Збігнєва Зьобро.
"Я доручив Міністерству юстиції проаналізувати можливість оскарження дій Угорщини, а саме порушення європейського ордера на арешт. Це питання має бути передане до Суду ЄС", - наголосив міністр.
