Евросоюз и Украина "объявили войну" Венгрии, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель и Украина якобы "объявили войну" Будапешту после публикации Politico об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины и возможных механизмах обхода венгерского вето.
Об этом Орбан написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Он назвал Politico "официальным изданием брюссельской элиты" и охарактеризовал описанные в материале идеи как "новейший план войны".
"Этот новый план - это открытое объявление войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и собираются устранить венгерское правительство любыми способами. Они хотят прихода к власти партии "Тиса", потому что тогда больше не будет вето, не будет сопротивления и мы уже не будем оставаться за пределами их конфликта", - заявил Орбан.
Премьер призвал венгров поддержать его политическую силу на выборах в апреле. "В апреле венгры должны остановить их - на избирательных участках. "Фидес" - единственная сила, стоящая между Венгрией и правлением Брюсселя, и единственная гарантия суверенитета Венгрии", - добавил он.
- Напомним, Евросоюз рассматривает альтернативные механизмы из-за жесткой позиции Венгрии по процедурным решениям по интеграции Украины в ЕС.
Вибори 12 квітня. За опитуваннями ця мразота пролітає.
Попереду розслідування, суд, конфіскація, зона.
за цей палац вітя-підхуйловський аж труситься
шось вітя ************** ніц за це не бажає розповідати...
йди до свого коханого *****
він дасть тобі свого лизака полизати
може ще й на Польщу напасти, шоби два рази не вставати, бо Навроцький по відношенню до України троха не так себе поводить, Бандеру ненавидить?
І взагалі, вітя, коли чмо довго та нудно випрашує люлей то він іх завжди отримує.
ніц із цим хандоном штопаним вже поробиш, це уся його політична програма
https://ipress.ua/news/orban_zapevnyaie_ugorshchyna_pidtrymuie_maybutnie_ukrainy_a_ne_viyny_376112.html
Хай би ще й друзів назвав відверто.
У Францію чи Італію?
мазохизм, не? выйди из евросоюза и никому и нигде не надо будет стоять
Будеш сам собі хазяїн, ніякий Брюссель не впливатиме на розвиток та процвітання твоєї країни
як у 1956-му.
хтілося б вірити, шо не більшість
скоро будемо бачити
та ну! і скільки вже угорських солдат полягло на полі бою?
аж цілий НОЛЬ! ХАХАХ! ось так-от "війна"...
А тепер цей трон захитався і ось-ось розвалиться. Ось воно й метушиться. Бо кому ж до вподоби опинитися у лайні, та ще й дупу собі відбити.
На минулих виборах Вітьок залякав угорців вже розпочатою рашкою війною: ось, бачите, що у сусідів коїться?! А я такий молодець, що тільки я зможу і з хутіним домовитися, і через Україну газ одержувати. Зі мною будете ситі, п'яні, і ніс у тютюні. І перелякані угорці вчепилися за той Фідес, як за рятівне коло. А зараз, мабуть, вже роздивилися. І рознесуть у квітні той стілець на дрібні друзки. Сподіваюсь...
Чого в його передвиборчій програмі на квітневі вибори нема такого пункту?
Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек виступив за позбавлення Угорщини права голосу у ЄС через те, що вона надала притулок ексміністру Збігнєву Зьобро, якому висунуто десятки звинувачень, повідомляє https://wiadomosci.onet.pl/kraj/ukarza-wegry-za-decyzje-w-sprawie-zbigniewa-ziobry-opcja-atomowa/p3s2b0e Onet.
Журек запропонував "ядерний" варіант відповіді на дії Угорщини - позбавити Будапешт права голосу, а потім взагалі розглянути можливість виключення країни зі складу Євросоюзу.
"Є ядерний варіант - призупинення права голосу, а потім виключення з Союзу. Всі втомилися від Угорщини та її поведінки", - зазначив Журек.
Водночас посадовець пропонує зосередитися на тому, щоб оштрафувати Угорщину за невиконання європейського ордера на арешт ексміністра юстиції Польщі Збігнєва Зьобро.
"Я доручив Міністерству юстиції проаналізувати можливість оскарження дій Угорщини, а саме порушення європейського ордера на арешт. Це питання має бути передане до Суду ЄС", - наголосив міністр.
Забула жаба як генерал ватутін дав наказ - мадьяр в плен не брать.
Наслідили мудяри під час 2-ї світової - не подвигами, злочинами.