Евросоюз и Украина "объявили войну" Венгрии, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель и Украина якобы "объявили войну" Будапешту после публикации Politico об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины и возможных механизмах обхода венгерского вето.

Об этом Орбан написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Он назвал Politico "официальным изданием брюссельской элиты" и охарактеризовал описанные в материале идеи как "новейший план войны".

"Этот новый план - это открытое объявление войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и собираются устранить венгерское правительство любыми способами. Они хотят прихода к власти партии "Тиса", потому что тогда больше не будет вето, не будет сопротивления и мы уже не будем оставаться за пределами их конфликта", - заявил Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС готовят альтернативу из-за сопротивления Венгрии в отношении Украины

Премьер призвал венгров поддержать его политическую силу на выборах в апреле. "В апреле венгры должны остановить их - на избирательных участках. "Фидес" - единственная сила, стоящая между Венгрией и правлением Брюсселя, и единственная гарантия суверенитета Венгрии", - добавил он.

  • Напомним, Евросоюз рассматривает альтернативные механизмы из-за жесткой позиции Венгрии по процедурным решениям по интеграции Украины в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан назвал Украину врагом Венгрии

Евросоюз (18164) Орбан Виктор (669)
Топ комментарии
+28
Здохни, шльондра кремлівська.
11.02.2026 10:37 Ответить
11.02.2026 10:37 Ответить
+15
їпанат
йди до свого коханого *****
він дасть тобі свого лизака полизати
11.02.2026 10:38 Ответить
11.02.2026 10:38 Ответить
+15
Він уже "нацарював" собі торбу - як прийдуть кацапи, переїде на Рубльовку, створить "Угорську народну республіку"... Поряд з Асадом і Януковичем...
11.02.2026 10:48 Ответить
11.02.2026 10:48 Ответить
Здохни, шльондра кремлівська.
11.02.2026 10:37 Ответить
11.02.2026 10:37 Ответить
Нехай краще заяве про вихід з Євросоюзу, вони ж воюють, то мадяри його самі винисуть вперед ногами, разом з його партією та різними ********
11.02.2026 13:30 Ответить
11.02.2026 13:30 Ответить
Дивно що DGSE або MI6 ще не розібралися с цією жабою.
11.02.2026 16:57 Ответить
11.02.2026 16:57 Ответить
А хто у цьому винен? Так ти ж і винен
11.02.2026 10:38 Ответить
11.02.2026 10:38 Ответить
Де Нота про об'явлення війни? Її немає. Тому ніхто не винен, що Орбан в галюцинаціях
11.02.2026 11:26 Ответить
11.02.2026 11:26 Ответить
Це істерія.
Вибори 12 квітня. За опитуваннями ця мразота пролітає.
Попереду розслідування, суд, конфіскація, зона.
11.02.2026 11:28 Ответить
11.02.2026 11:28 Ответить
З Ростова його не дістануть.
11.02.2026 11:55 Ответить
11.02.2026 11:55 Ответить
орбан , ти втопиш таку красиву Угорщину в крові , запустивши до неї рашисткі танки !!!
11.02.2026 10:38 Ответить
11.02.2026 10:38 Ответить
Він уже "нацарював" собі торбу - як прийдуть кацапи, переїде на Рубльовку, створить "Угорську народну республіку"... Поряд з Асадом і Януковичем...
11.02.2026 10:48 Ответить
11.02.2026 10:48 Ответить
це гівно собі у Хатвані собі палац відгрохало такий, шо яник-овоч просто пацан у порівнянні
за цей палац вітя-підхуйловський аж труситься

11.02.2026 10:52 Ответить
11.02.2026 10:52 Ответить
Він каже що це свиноферма його батька.
11.02.2026 11:57 Ответить
11.02.2026 11:57 Ответить
Хіба обовязково, якщо в приміщенні живуть свині то це свиноферма ?
11.02.2026 12:29 Ответить
11.02.2026 12:29 Ответить
і це все на скизджені у Європи грошики вітя нажив
11.02.2026 10:53 Ответить
11.02.2026 10:53 Ответить
от дійсно питання - шо робили угорські танки та мотопіхотні підрозділи наприкінці лютого - початку березня 22-го майже на кордоні із Україною? чого чекали та до чого готувалися, на шо сподівалися?
шось вітя ************** ніц за це не бажає розповідати...
11.02.2026 11:24 Ответить
11.02.2026 11:24 Ответить
їпанат
йди до свого коханого *****
він дасть тобі свого лизака полизати
11.02.2026 10:38 Ответить
11.02.2026 10:38 Ответить
От же ж придурок.
11.02.2026 10:39 Ответить
11.02.2026 10:39 Ответить
Потрібно ввести війська в Угорщину і почати знищувати угорських кацапів!
11.02.2026 10:39 Ответить
11.02.2026 10:39 Ответить
чиї війська?
11.02.2026 10:40 Ответить
11.02.2026 10:40 Ответить
Українські наприклад і якісь європейські щоб взяти під контроль Угорщину!
11.02.2026 10:50 Ответить
11.02.2026 10:50 Ответить
тобто напад на країну-члена НАТО?
може ще й на Польщу напасти, шоби два рази не вставати, бо Навроцький по відношенню до України троха не так себе поводить, Бандеру ненавидить?
11.02.2026 10:55 Ответить
11.02.2026 10:55 Ответить
Польща - це друг і найближчий союзник України, навіть не дивлячись на розбіжності у історії чи політиці, а Угорщина - це ворог і кацапстанський сателіт який повинен бути знищений!
11.02.2026 10:58 Ответить
11.02.2026 10:58 Ответить
повторю питання: а як НАТО? підтримає напад на свого члена?
11.02.2026 11:18 Ответить
11.02.2026 11:18 Ответить
Так само якби підтримало напад кацапстану на члена НАТО!
11.02.2026 11:27 Ответить
11.02.2026 11:27 Ответить
Галоперидол скінчився?
11.02.2026 11:04 Ответить
11.02.2026 11:04 Ответить
*********!
11.02.2026 11:31 Ответить
11.02.2026 11:31 Ответить
Ну, це очевидно - війська повинні бути введені кацапські. Як показала новітня історія - найкраще знищують прокацапську наволоч у будь-якій місцевості самі кацапи. Правда, відряджаючі їх на штурми українських посадок, але це вже наслідок "використання дармового ресурсу". Тож угорські під-кацапи будуть ефективно знищені кацапами в штурмах міст Чехії, Австрії та Німеччини.
11.02.2026 12:34 Ответить
11.02.2026 12:34 Ответить
Ти з польші будеш наступати .. Ми тебе впізнаєм по кельмі в правій руці🤣🤣🤣
11.02.2026 10:59 Ответить
11.02.2026 10:59 Ответить
Ну так свали подальше с Евросоюза подальше,например в тайожний союз.
11.02.2026 10:40 Ответить
11.02.2026 10:40 Ответить
Яке ж воно кончене...
11.02.2026 10:40 Ответить
11.02.2026 10:40 Ответить
не Угорщині, а проросійським чортам
11.02.2026 10:40 Ответить
11.02.2026 10:40 Ответить
телепень. )
11.02.2026 10:40 Ответить
11.02.2026 10:40 Ответить
Мабуть таки це чувирло прокацапське просре вибори.
11.02.2026 10:41 Ответить
11.02.2026 10:41 Ответить
Дай Боже шоб ваши слова та Богові у вуха. Кіча його вже зачекалась.
11.02.2026 10:43 Ответить
11.02.2026 10:43 Ответить
Втече на болота. Усе лайно пливе в кацапстан. Аксіома.
11.02.2026 10:45 Ответить
11.02.2026 10:45 Ответить
Тікать буде через Київ чи через Варшаву або Анкару?
11.02.2026 11:05 Ответить
11.02.2026 11:05 Ответить
А шо таке? Всрався вітя? Аа Україна ще і не починала.
І взагалі, вітя, коли чмо довго та нудно випрашує люлей то він іх завжди отримує.
11.02.2026 10:42 Ответить
11.02.2026 10:42 Ответить
у цього підара завжди, усю дорогу уся його політична кар'єра та виборчі програми були побудовані на відвертій ненависті та ворожнечі до України та Українців
ніц із цим хандоном штопаним вже поробиш, це уся його політична програма
11.02.2026 10:44 Ответить
11.02.2026 10:44 Ответить
Ти не повіриш, але колись дуже давно Орбан говорив повністю протилежне і виступав за Україну в ЕС.
11.02.2026 11:41 Ответить
11.02.2026 11:41 Ответить
дуже, дуже, дуже сумнівна слизька приязнь до України, суто ситуативна

https://ipress.ua/news/orban_zapevnyaie_ugorshchyna_pidtrymuie_maybutnie_ukrainy_a_ne_viyny_376112.html
11.02.2026 11:44 Ответить
11.02.2026 11:44 Ответить
Хто вороги Угорщини - з тим Орбан визначився.

Хай би ще й друзів назвав відверто.
11.02.2026 10:45 Ответить
11.02.2026 10:45 Ответить
Хотів сказати, що ху...ло, а потім зрозумів, що він господар орбанутого
11.02.2026 10:49 Ответить
11.02.2026 10:49 Ответить
Цікаво, куди цигани з балатону будуть бігти?
У Францію чи Італію?
11.02.2026 10:46 Ответить
11.02.2026 10:46 Ответить
Не Угорщині, а орбану і його прислузі.
11.02.2026 10:46 Ответить
11.02.2026 10:46 Ответить
Бозє бозє, як страшна жіть... Тікай, Вітьо
11.02.2026 10:46 Ответить
11.02.2026 10:46 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2026 11:30 Ответить
Це знову реклама проплачена ху....лом, чи останній мозок на гроші проміняв
11.02.2026 10:47 Ответить
11.02.2026 10:47 Ответить
А може ти ти нам об'явив війну?
11.02.2026 10:48 Ответить
11.02.2026 10:48 Ответить
"Фідес" - єдина сила, що стоїть між Угорщиною і правлінням Брюсселя"

мазохизм, не? выйди из евросоюза и никому и нигде не надо будет стоять
11.02.2026 10:49 Ответить
11.02.2026 10:49 Ответить
То виходь з такого поганого Євросоюзу, хто тебе там тримає?
Будеш сам собі хазяїн, ніякий Брюссель не впливатиме на розвиток та процвітання твоєї країни
11.02.2026 10:49 Ответить
11.02.2026 10:49 Ответить
Угорцям загрожує тільки погань, яка отримує від терористів кошти! Якщо угорці це побачать, то ця погань вилетить на московію першим же рейсом!
11.02.2026 10:50 Ответить
11.02.2026 10:50 Ответить
Орбан -- угорське перевтілення *****: слово в слово каже те ж саме, що й *****.
11.02.2026 10:51 Ответить
11.02.2026 10:51 Ответить
Мадяри, коли ви вже цю жабу відправите в болото? Може в цьому квітні у вас вийде, дасть Бог.
11.02.2026 10:52 Ответить
11.02.2026 10:52 Ответить
Гарно,що не наголосив,що Україна напала на рашу.....
11.02.2026 10:55 Ответить
11.02.2026 10:55 Ответить
Это ***** ведёт войну с Украиной и Европой через ********** гниды орбана!
11.02.2026 10:57 Ответить
11.02.2026 10:57 Ответить
А росія та угорщина - ЄС та Україні.
11.02.2026 11:03 Ответить
11.02.2026 11:03 Ответить
вітя, не зволікай, проси у пуйла захисту як у 1956-му.
11.02.2026 11:06 Ответить
11.02.2026 11:06 Ответить
До весни ще два з половиною тижні, а в цього придурка весняне загострення.
11.02.2026 11:06 Ответить
11.02.2026 11:06 Ответить
Тільки одне питання: якому відсотку "лохтората" це "зайде"?
11.02.2026 11:08 Ответить
11.02.2026 11:08 Ответить
чимало мадяр за *********, на жаль...
хтілося б вірити, шо не більшість
скоро будемо бачити
11.02.2026 11:30 Ответить
11.02.2026 11:30 Ответить
Невгамовний дибіл цей орбан
11.02.2026 11:19 Ответить
11.02.2026 11:19 Ответить
Ця рашистська сволота має бути усунена від влади (як мінімум). Заради Угорщини та всієї Європи.
11.02.2026 11:19 Ответить
11.02.2026 11:19 Ответить
"оголосили війну Угорщині"?
та ну! і скільки вже угорських солдат полягло на полі бою?
аж цілий НОЛЬ! ХАХАХ! ось так-от "війна"...
11.02.2026 11:22 Ответить
11.02.2026 11:22 Ответить
бажання підняти з підлоги свій упавший рейтінг
11.02.2026 11:28 Ответить
11.02.2026 11:28 Ответить
Значить, Угорщина має оголосити про вихід із Євросоюзу.
11.02.2026 11:37 Ответить
11.02.2026 11:37 Ответить
що цікаво, що кожного разу його стратегія виявлялася успішною. Соупадєніє?
11.02.2026 11:40 Ответить
11.02.2026 11:40 Ответить
От якби наші спецслужби діяли як моссад і влаштовували "нещасні випадки" подібним ідіотам по всьому світу.
11.02.2026 11:42 Ответить
11.02.2026 11:42 Ответить
Я оце собі думаю, шо це якось пов'язано з тим, що я ніразу небачив його у шапці...
11.02.2026 11:47 Ответить
11.02.2026 11:47 Ответить
...що плять .чурбан мадярський в БУДАПЕШТІ БЛЕКАУТ І ЛЮДИ ЗАМЕРЗАЮТЬ ЯК В КИЄВІ...ЧМО
11.02.2026 12:10 Ответить
11.02.2026 12:10 Ответить
То хай виходить з ЄС. Бо гавкає для рейтингу, але мадяри з ЄС виходити не забажають.
11.02.2026 12:38 Ответить
11.02.2026 12:38 Ответить
Вийди з хати,негідник
11.02.2026 12:52 Ответить
11.02.2026 12:52 Ответить
Біднесенький (сарказм)!!! Він так довго мостився на цьому стільці, обладнював його, прикрашав сусальним золотом та всілякими витребеньками (на кшталт отої свинячої ферми батька, яка насправді Вітін палац з палаців), і навіть не помітив, що цей стілець (цілий трон!) стоїть на лайні, та ще й ніжки в нього підпилені (самим орбаном та його сійяртами).
А тепер цей трон захитався і ось-ось розвалиться. Ось воно й метушиться. Бо кому ж до вподоби опинитися у лайні, та ще й дупу собі відбити.

На минулих виборах Вітьок залякав угорців вже розпочатою рашкою війною: ось, бачите, що у сусідів коїться?! А я такий молодець, що тільки я зможу і з хутіним домовитися, і через Україну газ одержувати. Зі мною будете ситі, п'яні, і ніс у тютюні. І перелякані угорці вчепилися за той Фідес, як за рятівне коло. А зараз, мабуть, вже роздивилися. І рознесуть у квітні той стілець на дрібні друзки. Сподіваюсь...
11.02.2026 12:57 Ответить
11.02.2026 12:57 Ответить
корону поправь, чудило🤣
11.02.2026 12:58 Ответить
11.02.2026 12:58 Ответить
Ну то виходь щз ЄС, віддай все що в Угорщину вклали за 25 років і гуляй.
11.02.2026 13:06 Ответить
11.02.2026 13:06 Ответить
Нагадую вкотре - кацапська нафта , територією України , йому й досі справно постачається !
11.02.2026 14:03 Ответить
11.02.2026 14:03 Ответить
Але ж гад, каже, що Євросоюз оголосив війну Угорщині (ну, ладно, якби тільки Україна...) - так чого він не оголосить зустрічну війну Євросоюзу і демонтстративно не вийде з нього?
Чого в його передвиборчій програмі на квітневі вибори нема такого пункту?
11.02.2026 14:34 Ответить
11.02.2026 14:34 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1770820409-polshcha-hoche-pozbaviti-ugorshchinu-prava-golosu-v-es.html Польща хоче позбавити Угорщину права голосу в ЄС
Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек виступив за позбавлення Угорщини права голосу у ЄС через те, що вона надала притулок ексміністру Збігнєву Зьобро, якому висунуто десятки звинувачень, повідомляє https://wiadomosci.onet.pl/kraj/ukarza-wegry-za-decyzje-w-sprawie-zbigniewa-ziobry-opcja-atomowa/p3s2b0e Onet.
Журек запропонував "ядерний" варіант відповіді на дії Угорщини - позбавити Будапешт права голосу, а потім взагалі розглянути можливість виключення країни зі складу Євросоюзу.
"Є ядерний варіант - призупинення права голосу, а потім виключення з Союзу. Всі втомилися від Угорщини та її поведінки", - зазначив Журек.
Водночас посадовець пропонує зосередитися на тому, щоб оштрафувати Угорщину за невиконання європейського ордера на арешт ексміністра юстиції Польщі Збігнєва Зьобро.
"Я доручив Міністерству юстиції проаналізувати можливість оскарження дій Угорщини, а саме порушення європейського ордера на арешт. Це питання має бути передане до Суду ЄС", - наголосив міністр.
11.02.2026 16:49 Ответить
11.02.2026 16:49 Ответить
Видать на "родіну", на Урал потягнуло.
Забула жаба як генерал ватутін дав наказ - мадьяр в плен не брать.
Наслідили мудяри під час 2-ї світової - не подвигами, злочинами.
15.02.2026 09:03 Ответить
15.02.2026 09:03 Ответить
 
 