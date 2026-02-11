Евросоюз и Украина "объявили войну" Венгрии, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель и Украина якобы "объявили войну" Будапешту после публикации Politico об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины и возможных механизмах обхода венгерского вето.

Об этом Орбан написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Он назвал Politico "официальным изданием брюссельской элиты" и охарактеризовал описанные в материале идеи как "новейший план войны".

"Этот новый план - это открытое объявление войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и собираются устранить венгерское правительство любыми способами. Они хотят прихода к власти партии "Тиса", потому что тогда больше не будет вето, не будет сопротивления и мы уже не будем оставаться за пределами их конфликта", - заявил Орбан.

Премьер призвал венгров поддержать его политическую силу на выборах в апреле. "В апреле венгры должны остановить их - на избирательных участках. "Фидес" - единственная сила, стоящая между Венгрией и правлением Брюсселя, и единственная гарантия суверенитета Венгрии", - добавил он.

Напомним, Евросоюз рассматривает альтернативные механизмы из-за жесткой позиции Венгрии по процедурным решениям по интеграции Украины в ЕС.

