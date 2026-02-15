РУС
Антиукраинская позиция Орбана
Зеленский поблагодарил Орбана за стимулирование Европы становиться лучше: Чтобы не быть похожей на него

Орбан сравнил войну в Украине с Афганистаном

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности выразил благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за его усилия, направленные на стимулирование Европы к более высоким стандартам и развитию.

Об этом Зеленский заявил на церемонии вручения Премии имени Эвальда фон Кляйста, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Премия имени Эвальда фон Кляйста

Президент Украины получил премию, которую в этом году Мюнхенская конференция по безопасности присудила "смелому украинскому народу".

Во время церемонии вручения награды Зеленский обратился к лидерам стран-партнеров со словами благодарности за поддержку Украины.

За что Зеленский благодарил Орбана?

В этом перечне украинский президент упомянул и премьера Венгрии. Зеленский назвал его "Виктором", заявив, что он мотивирует всех в Европе становиться лучше, чтобы не превратиться в него.

И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что, по-своему, он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше, хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд", - сказал Зеленский.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря Украине премьер Венгрии Виктор Орбан может "отращивать свой живот вместо наращивания армии".
  • Орбан отреагировал и заявил, что это - очередная предвыборная речь в поддержку вступления Украины в ЕС.

Зеленский Владимир (23675) Орбан Виктор (665)
