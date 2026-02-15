Зеленский поблагодарил Орбана за стимулирование Европы становиться лучше: Чтобы не быть похожей на него

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности выразил благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за его усилия, направленные на стимулирование Европы к более высоким стандартам и развитию.

Об этом Зеленский заявил на церемонии вручения Премии имени Эвальда фон Кляйста, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Премия имени Эвальда фон Кляйста

Президент Украины получил премию, которую в этом году Мюнхенская конференция по безопасности присудила "смелому украинскому народу".

Во время церемонии вручения награды Зеленский обратился к лидерам стран-партнеров со словами благодарности за поддержку Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан предложил ЕС "рецепт победы": "Не посылайте деньги Украине"

За что Зеленский благодарил Орбана?

В этом перечне украинский президент упомянул и премьера Венгрии. Зеленский назвал его "Виктором", заявив, что он мотивирует всех в Европе становиться лучше, чтобы не превратиться в него.

И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что, по-своему, он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше, хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд", - сказал Зеленский.

Что предшествовало?

Напомним, ранее во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря Украине премьер Венгрии Виктор Орбан может "отращивать свой живот вместо наращивания армии".

Орбан отреагировал и заявил, что это - очередная предвыборная речь в поддержку вступления Украины в ЕС.

Читайте также: Евросоюз и Украина "объявили войну" Венгрии, - Орбан