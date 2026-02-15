Орбан о заявлении Зеленского об "отращивании живота": очередная предвыборная речь в поддержку вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он "отращивает живот, а не армию", назвав его предвыборной речью в поддержку вступления Украины в Европейский Союз.

Очередная предвыборная речь

"Уважаемый Владимир Зеленский, спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в ЕС. Это очень поможет венграм четче увидеть ситуацию. Однако есть кое-что, что вы неправильно понимаете: эти дебаты не обо мне и не о вас. Они касаются будущего Венгрии, Украины и Европы", - написал он.

Также Орбан добавил, что именно поэтому Украина "не может стать членом Европейского Союза".

Что предшествовало?

Напомним, ранее во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря Украине премьер Венгрии Виктор Орбан может "отращивать свой живот вместо наращивания армии".

