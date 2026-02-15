РУС
Новости Антиукраинская позиция Орбана
3 475 26

Орбан о заявлении Зеленского об "отращивании живота": очередная предвыборная речь в поддержку вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он "отращивает живот, а не армию", назвав его предвыборной речью в поддержку вступления Украины в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Орбан написал в соцсети Х.

Очередная предвыборная речь

"Уважаемый Владимир Зеленский, спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в ЕС. Это очень поможет венграм четче увидеть ситуацию. Однако есть кое-что, что вы неправильно понимаете: эти дебаты не обо мне и не о вас. Они касаются будущего Венгрии, Украины и Европы", - написал он.

Также Орбан добавил, что именно поэтому Украина "не может стать членом Европейского Союза".

Что предшествовало?

Напомним, ранее во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря Украине премьер Венгрии Виктор Орбан может "отращивать свой живот вместо наращивания армии".

Зеленский Владимир (23675) Орбан Виктор (665)
+10
Якщо угорці знову проголосують за цю жабу, то їм дійсно не місце у цивілізованому суспільстві.
14.02.2026 23:21 Ответить
+8
нехай собі орбана+сіярто собі забирають.
Так, Ростов не резиновий, але Восток там зовсім вільний.
14.02.2026 23:21 Ответить
+8
Увесь Будапешт обвішан рекламними постерами з Зеленським і Урсулою. Зеленській там з протягнутою рукою за грошима
Сволочі‼️живуть за рахунок ЕС- дороги усі будують та ремонтують за рахунок ЕС, сільськогосподарська діяльність за рахунок ЄС . І ці сучьі діти регочуть про Україну, яка захищається від агресора . Хтось нагадає угорським політикам , що у Будапешті відібрали у Україні зброю і наобіцяли будапештські гарантії?
ГОНИТЬ ПОСЛА УКРАЇНИ У ШІЮ , якщо він не може пояснити це угорцям
15.02.2026 00:09 Ответить
Кацапи на своїх сайтах уже оцінили випади Орбана і пишуть що місце Угорщини не в ;гєйском; Євросоюзі, а поряд з рф, краще навіть щоб в складі рф.
14.02.2026 23:13 Ответить
нехай собі орбана+сіярто собі забирають.
Так, Ростов не резиновий, але Восток там зовсім вільний.
14.02.2026 23:21 Ответить
Якщо угорці знову проголосують за цю жабу, то їм дійсно не місце у цивілізованому суспільстві.
14.02.2026 23:21 Ответить
15.02.2026 00:10 Ответить
а за яку ГНИДУ проголосували українці в 2019?
15.02.2026 01:46 Ответить
А ми?
15.02.2026 08:43 Ответить
Товстопуз Віктор ЖОрбан, знову випустив смердючі гази зі свого барила. І так кожного разу, коли відкриває свій клапан і робить якісь заяви.
14.02.2026 23:29 Ответить
Живіт не є причиною ображатися на колєгу по службі.
14.02.2026 23:45 Ответить
Тема нарощування пуза не розкрита.
Хоча дивлячись на Орбана тяжко зрожуміти цю тему.
Ну він і так пузатий.
Вимагаю трішки привідкрити, не пузо, а тему пуза.
15.02.2026 00:02 Ответить
Він зіжрав Угорщину, тому і пузо таке.
15.02.2026 08:33 Ответить
Увесь Будапешт обвішан рекламними постерами з Зеленським і Урсулою. Зеленській там з протягнутою рукою за грошима
Сволочі‼️живуть за рахунок ЕС- дороги усі будують та ремонтують за рахунок ЕС, сільськогосподарська діяльність за рахунок ЄС . І ці сучьі діти регочуть про Україну, яка захищається від агресора . Хтось нагадає угорським політикам , що у Будапешті відібрали у Україні зброю і наобіцяли будапештські гарантії?
ГОНИТЬ ПОСЛА УКРАЇНИ У ШІЮ , якщо він не може пояснити це угорцям
15.02.2026 00:09 Ответить
Якщо Шандор розпочне пояснювати - його самого Орбан вижене з такою ж чорною міткою, яку поставив Роберту Броуді.
15.02.2026 01:04 Ответить
І що з цього? Посада вище за честь країни?!
15.02.2026 08:34 Ответить
Сьогодні озвучили як "друг" Орбана - Путін отруїв Навального речовиною, яку отримують з південноамериканських жаб. Оце справжня допомога від "друга" на майбутніх виборах в Угорщині. Кандидат від правлячої партії - друг вбивці і справжнього маньяка.
15.02.2026 00:23 Ответить
Більшості угорців начхати, хто й чим отруїв того навального.
15.02.2026 08:02 Ответить
Ви живете в Угорщині, що так обізнані в цій темі?
15.02.2026 08:36 Ответить
Повернемось до цієї теми після їхних виборів.
15.02.2026 08:58 Ответить
Орбан це західноєвропейська земляна отруйна жаба, яд якої росія щоденно постачає в тіло всього Євросоюзу.
Жаба орбан надзвичайно жирна, зовні огидна і має довжелезний язик яким встигає лизати сраку власну і путіну, а також злизувати бюджет країни і все зі столу угорців, бо срака її і пика має завжди бути жирною, а живіт провислим і тягтися по землі. Таким чином ядув організмі стає більше. Ще однією особоивістю західноєвропейської жаби орбан, є гидко липка шкіра, аби утримувати на собі західноєвропейську різновидність мокриці сціярто, аби вона почісувала жабі орбан сраку і спину, аби орбан не впав успячку і своєчасно.лизав ***** і отруював все навколо.
Це давно має бути у Вікіпедії, бо як на мене це важлива інформація про світ отруйних тварин.
15.02.2026 08:23 Ответить
Нетримання язика за зубами більше шкодить державі ніж зайва вага
15.02.2026 08:23 Ответить
Так, орбан ***** язикате, липке і огидне.
Приниження укриїнців і України стало для нього щоденним брудним хоббі, як онанізм.
15.02.2026 08:38 Ответить
Він когось із вас принизив чи біля дверей насрав?
15.02.2026 08:47 Ответить
Типу пітушара орбан не займається передвиборчими промовами,обсираючи Україну.
15.02.2026 08:37 Ответить
Бабчееко-

Орбан также ответил на слова Владимира Зеленского. Президент Украины упомянул "Виктора", который думает не об укреплении армии своей страны, а, "вероятно, об увеличении собственного живота".
Орбан выложил в соцсети X видеозапись этого отрывка и иронически поблагодарил "дорогого Владимира" за "очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Евросоюз". "Это очень поможет венграм более ясно увидеть ситуацию, - написал венгерский премьер. - Однако вы что-то не понимаете: эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Евросоюза".

Ну, шо вы там, прихильники сталевих яєць , все еще ржете?
Восторгаетесь незламным наивеличайшим?
Быдлодипломатия в действии.
И снова на арене (с).
*******, *****.
Доброе утро.
15.02.2026 08:41 Ответить
Смішно читати як україці в коментах обговорюють (точніше обсирають) голов інших держав. Орбан є угорцем, він їхній прем'єр! він вам НІЧОГО не винен і незабов'язаний, він відстоює суто інтереси УГОРЩИНИ. Очніться вже, у нас є своє кодло недокерманичів як потрібно гнати мітлою! А вони підігрують клоуну який про пузо каже... 95й квартал по всій країні розріся?
15.02.2026 08:45 Ответить
 
 