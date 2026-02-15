Орбан о заявлении Зеленского об "отращивании живота": очередная предвыборная речь в поддержку вступления Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он "отращивает живот, а не армию", назвав его предвыборной речью в поддержку вступления Украины в Европейский Союз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Орбан написал в соцсети Х.
Очередная предвыборная речь
"Уважаемый Владимир Зеленский, спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в ЕС. Это очень поможет венграм четче увидеть ситуацию. Однако есть кое-что, что вы неправильно понимаете: эти дебаты не обо мне и не о вас. Они касаются будущего Венгрии, Украины и Европы", - написал он.
Также Орбан добавил, что именно поэтому Украина "не может стать членом Европейского Союза".
Что предшествовало?
Напомним, ранее во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря Украине премьер Венгрии Виктор Орбан может "отращивать свой живот вместо наращивания армии".
Так, Ростов не резиновий, але Восток там зовсім вільний.
Хоча дивлячись на Орбана тяжко зрожуміти цю тему.
Ну він і так пузатий.
Вимагаю трішки привідкрити, не пузо, а тему пуза.
Сволочі‼️живуть за рахунок ЕС- дороги усі будують та ремонтують за рахунок ЕС, сільськогосподарська діяльність за рахунок ЄС . І ці сучьі діти регочуть про Україну, яка захищається від агресора . Хтось нагадає угорським політикам , що у Будапешті відібрали у Україні зброю і наобіцяли будапештські гарантії?
ГОНИТЬ ПОСЛА УКРАЇНИ У ШІЮ , якщо він не може пояснити це угорцям
Жаба орбан надзвичайно жирна, зовні огидна і має довжелезний язик яким встигає лизати сраку власну і путіну, а також злизувати бюджет країни і все зі столу угорців, бо срака її і пика має завжди бути жирною, а живіт провислим і тягтися по землі. Таким чином ядув організмі стає більше. Ще однією особоивістю західноєвропейської жаби орбан, є гидко липка шкіра, аби утримувати на собі західноєвропейську різновидність мокриці сціярто, аби вона почісувала жабі орбан сраку і спину, аби орбан не впав успячку і своєчасно.лизав ***** і отруював все навколо.
Це давно має бути у Вікіпедії, бо як на мене це важлива інформація про світ отруйних тварин.
Приниження укриїнців і України стало для нього щоденним брудним хоббі, як онанізм.
Ну, шо вы там, прихильники сталевих яєць , все еще ржете?
Восторгаетесь незламным наивеличайшим?
Быдлодипломатия в действии.
И снова на арене (с).
*******, *****.
Доброе утро.