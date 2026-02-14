Орбан про заяву Зеленського щодо "відрощування живота": Чергова передвиборча промова на підтримку вступу України до ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо "відрощування ним живота, а не армії", назвавши її передвиборчою промовою на підтримку вступу України до Європейського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Орбан написав у соцмережі Х.
Чергова передвиборча промова
"Шановний Володимире Зеленський, дякую за чергову передвиборчу промову на підтримку вступу України до ЄС. Це дуже допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію. Однак є дещо, що ви неправильно розумієте: ці дебати не про мене і не про вас. Вони стосуються майбутнього Угорщини, України та Європи", – написав він.
Також Орбан додав, що саме тому Україна "не може стати членом Європейського Союзу".
Що передувало?
Нагадаємо, раніше під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки Україні прем'єр Угорщини Віктор Орбан може "відрощувати свій живіт замість нарощування армії".
Сволочі‼️живуть за рахунок ЕС- дороги усі будують та ремонтують за рахунок ЕС, сільськогосподарська діяльність за рахунок ЄС . І ці сучьі діти регочуть про Україну, яка захищається від агресора . Хтось нагадає угорським політикам , що у Будапешті відібрали у Україні зброю і наобіцяли будапештські гарантії?
Орбан также ответил на слова Владимира Зеленского. Президент Украины упомянул "Виктора", который думает не об укреплении армии своей страны, а, "вероятно, об увеличении собственного живота".
Орбан выложил в соцсети X видеозапись этого отрывка и иронически поблагодарил "дорогого Владимира" за "очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Евросоюз". "Это очень поможет венграм более ясно увидеть ситуацию, - написал венгерский премьер. - Однако вы что-то не понимаете: эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Евросоюза".
