Орбан про заяву Зеленського щодо "відрощування живота": Чергова передвиборча промова на підтримку вступу України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо "відрощування ним живота, а не армії", назвавши її передвиборчою промовою на підтримку вступу України до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Орбан написав у соцмережі Х.

Чергова передвиборча промова

"Шановний Володимире Зеленський, дякую за чергову передвиборчу промову на підтримку вступу України до ЄС. Це дуже допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію. Однак є дещо, що ви неправильно розумієте: ці дебати не про мене і не про вас. Вони стосуються майбутнього Угорщини, України та Європи", – написав він.

Також Орбан додав, що саме тому Україна "не може стати членом Європейського Союзу".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки Україні прем'єр  Угорщини Віктор Орбан може "відрощувати свій живіт замість нарощування армії".

Автор: 

Зеленський Володимир (27822) Орбан Віктор (942)
нехай собі орбана+сіярто собі забирають.
Так, Ростов не резиновий, але Восток там зовсім вільний.
14.02.2026 23:21 Відповісти
15.02.2026 00:10 Відповісти
Якщо угорці знову проголосують за цю жабу, то їм дійсно не місце у цивілізованому суспільстві.
14.02.2026 23:21 Відповісти
Кацапи на своїх сайтах уже оцінили випади Орбана і пишуть що місце Угорщини не в ;гєйском; Євросоюзі, а поряд з рф, краще навіть щоб в складі рф.
14.02.2026 23:13 Відповісти
14.02.2026 23:21 Відповісти
14.02.2026 23:21 Відповісти
15.02.2026 00:10 Відповісти
а за яку ГНИДУ проголосували українці в 2019?
15.02.2026 01:46 Відповісти
А ми?
15.02.2026 08:43 Відповісти
Орбан перемагав, набравши просту більшість, а Зе майже 3/4, тож...
15.02.2026 13:04 Відповісти
Товстопуз Віктор ЖОрбан, знову випустив смердючі гази зі свого барила. І так кожного разу, коли відкриває свій клапан і робить якісь заяви.
14.02.2026 23:29 Відповісти
Живіт не є причиною ображатися на колєгу по службі.
14.02.2026 23:45 Відповісти
Тема нарощування пуза не розкрита.
Хоча дивлячись на Орбана тяжко зрожуміти цю тему.
Ну він і так пузатий.
Вимагаю трішки привідкрити, не пузо, а тему пуза.
15.02.2026 00:02 Відповісти
Він зіжрав Угорщину, тому і пузо таке.
15.02.2026 08:33 Відповісти
Увесь Будапешт обвішан рекламними постерами з Зеленським і Урсулою. Зеленській там з протягнутою рукою за грошима
Сволочі‼️живуть за рахунок ЕС- дороги усі будують та ремонтують за рахунок ЕС, сільськогосподарська діяльність за рахунок ЄС . І ці сучьі діти регочуть про Україну, яка захищається від агресора . Хтось нагадає угорським політикам , що у Будапешті відібрали у Україні зброю і наобіцяли будапештські гарантії?
ГОНИТЬ ПОСЛА УКРАЇНИ У ШІЮ , якщо він не може пояснити це угорцям
15.02.2026 00:09 Відповісти
Якщо Шандор розпочне пояснювати - його самого Орбан вижене з такою ж чорною міткою, яку поставив Роберту Броуді.
15.02.2026 01:04 Відповісти
І що з цього? Посада вище за честь країни?!
15.02.2026 08:34 Відповісти
Причому тут честь країни до міжнародних угод, що регламентують поведінку посольств?
15.02.2026 09:22 Відповісти
Сьогодні озвучили як "друг" Орбана - Путін отруїв Навального речовиною, яку отримують з південноамериканських жаб. Оце справжня допомога від "друга" на майбутніх виборах в Угорщині. Кандидат від правлячої партії - друг вбивці і справжнього маньяка.
15.02.2026 00:23 Відповісти
Більшості угорців начхати, хто й чим отруїв того навального.
15.02.2026 08:02 Відповісти
Ви живете в Угорщині, що так обізнані в цій темі?
15.02.2026 08:36 Відповісти
Повернемось до цієї теми після їхних виборів.
15.02.2026 08:58 Відповісти
Орбан це західноєвропейська земляна отруйна жаба, яд якої росія щоденно постачає в тіло всього Євросоюзу.
Жаба орбан надзвичайно жирна, зовні огидна і має довжелезний язик яким встигає лизати сраку власну і путіну, а також злизувати бюджет країни і все зі столу угорців, бо срака її і пика має завжди бути жирною, а живіт провислим і тягтися по землі. Таким чином ядув організмі стає більше. Ще однією особоивістю західноєвропейської жаби орбан, є гидко липка шкіра, аби утримувати на собі західноєвропейську різновидність мокриці сціярто, аби вона почісувала жабі орбан сраку і спину, аби орбан не впав успячку і своєчасно.лизав ***** і отруював все навколо.
Це давно має бути у Вікіпедії, бо як на мене це важлива інформація про світ отруйних тварин.
15.02.2026 08:23 Відповісти
Нетримання язика за зубами більше шкодить державі ніж зайва вага
15.02.2026 08:23 Відповісти
Так, орбан ***** язикате, липке і огидне.
Приниження укриїнців і України стало для нього щоденним брудним хоббі, як онанізм.
15.02.2026 08:38 Відповісти
Він когось із вас принизив чи біля дверей насрав?
15.02.2026 08:47 Відповісти
Типу пітушара орбан не займається передвиборчими промовами,обсираючи Україну.
15.02.2026 08:37 Відповісти
Бабчееко-

Орбан также ответил на слова Владимира Зеленского. Президент Украины упомянул "Виктора", который думает не об укреплении армии своей страны, а, "вероятно, об увеличении собственного живота".
Орбан выложил в соцсети X видеозапись этого отрывка и иронически поблагодарил "дорогого Владимира" за "очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Евросоюз". "Это очень поможет венграм более ясно увидеть ситуацию, - написал венгерский премьер. - Однако вы что-то не понимаете: эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Евросоюза".

Ну, шо вы там, прихильники сталевих яєць , все еще ржете?
Восторгаетесь незламным наивеличайшим?
Быдлодипломатия в действии.
И снова на арене (с).
*******, *****.
Доброе утро.
15.02.2026 08:41 Відповісти
Тут всі радісно гогочуть, не розуміючи того що зелена шмаркля знову вляпалася у скандал, нагадавши всім про себе як про неосвічену істоту з "вуличним гумором". За сім років голобородько так і не зрозумів, що він вже не на сцені "кралвралу-95" кривляється, і веде розмови не зі своїми "героїчними орденоносцями" пікаловим та кошевим.
Чергова ганьба...
15.02.2026 09:57 Відповісти
Зате,******,весело на дно йдемо
15.02.2026 12:26 Відповісти
А до бидлячого зеленого висловлювання про товстопузу жабу - хіба орбан збирався голосувати за членство України в ЕС?

Взагалі-то орбан завжди був проти.
15.02.2026 11:19 Відповісти
Орбани міняються,а хамство своєму президенту памятається
15.02.2026 12:25 Відповісти
Смішно читати як україці в коментах обговорюють (точніше обсирають) голов інших держав. Орбан є угорцем, він їхній прем'єр! він вам НІЧОГО не винен і незабов'язаний, він відстоює суто інтереси УГОРЩИНИ. Очніться вже, у нас є своє кодло недокерманичів як потрібно гнати мітлою! А вони підігрують клоуну який про пузо каже... 95й квартал по всій країні розріся?
15.02.2026 08:45 Відповісти
А скільки платять за прокацапські коменти???
15.02.2026 09:06 Відповісти
 
 