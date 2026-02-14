Орбан про заяву Зеленського щодо "відрощування живота": Чергова передвиборча промова на підтримку вступу України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо "відрощування ним живота, а не армії", назвавши її передвиборчою промовою на підтримку вступу України до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Орбан написав у соцмережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чергова передвиборча промова

"Шановний Володимире Зеленський, дякую за чергову передвиборчу промову на підтримку вступу України до ЄС. Це дуже допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію. Однак є дещо, що ви неправильно розумієте: ці дебати не про мене і не про вас. Вони стосуються майбутнього Угорщини, України та Європи", – написав він.

Також Орбан додав, що саме тому Україна "не може стати членом Європейського Союзу".

Також читайте: Орбан запропонував ЄС "рецепт перемоги": "Не надсилайте гроші Україні"

Що передувало?

Нагадаємо, раніше під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки Україні прем'єр Угорщини Віктор Орбан може "відрощувати свій живіт замість нарощування армії".

Також читайте: Євросоюз і Україна "оголосили війну" Угорщині, - Орбан