В Україні на 20% зріс попит на вживані авто зі США: які моделі купували найчастіше?

У січні українці придбали 3,1 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США.

Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, повідомляє "Укравтопром".

Найбільшу частку склали бензинові авто ‒ 58%. Електромобілі зайняли 22%, гібридні ‒ 11%, дизельні ‒ 6%, автомобілі з ГБО ‒ 3%.

Середній вік ввезених "американців" з пробігом становив 6,8 року.

До топ-5 найпопулярніших вживаних моделей, виготовлених у США, увійшли:

Ford Escape ‒ 349 одиниць Nissan Rogue ‒ 242 одиниці BMW X3 ‒ 223 одиниці Tesla Model 3 ‒ 217 одиниць BMW X5 ‒ 182 одиниці

Як повідомлялося, в 2025 році в Україну завезли лише 504 автомобілі, які підпадають під "податок на розкіш". Це в 3,2 раза менше, ніж у 2024 році, і водночас найнижчий показник за останні п’ять років.

Кожен другий автомобіль у цьому "розкішному" списку ‒ Porsche Taycan: таких ввезли 232 одиниці. Загалом марка Porsche стала абсолютним лідером сегмента з додатковим оподаткуванням ‒ на її моделі припадає 64 % від загальної кількості таких автомобілів.