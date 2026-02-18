Розкіш у кризі: імпорт "преміум"-авто в Україну впав у 3 рази

У 2025 році в Україну ввезли 504 автомобілі, що підпадають під так званий "податок на розкіш".

Це в 3,2 раза менше, ніж у 2024 році, і водночас найнижчий показник за останні п’ять років, повідомляє "Опендатабот".

Популярні моделі

Кожен другий автомобіль у списку "розкішних" ‒ Porsche Taycan: таких завезли 232 одиниці. Загалом марка Porsche стала беззаперечним лідером у сегменті з додатковим оподаткуванням ‒ на її авто припадає 64% від загальної кількості.

Ще чверть ринку посідає Mercedes-Benz із 126 автомобілями. На всі інші преміальні бренди разом (Audi, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Maserati тощо) припадає лише 11%.

Окремо виділяється ультрапреміальний сегмент. У 2025 році в Україну завезли 21 Rolls-Royce, з яких 15 ‒ електрична модель Spectre вартістю близько $600 тис. Також зареєстровано 7 Aston Martin та 2 Lamborghini.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Акцент на електромобілі

На відміну від загальної структури імпорту, у преміум-сегменті домінують електромобілі ‒ вони становлять 65% від усіх завезених розкішних авто. Ще 18% ‒ це гібриди з можливістю зарядки від мережі (plug-in hybrid). Чисто бензинові автомобілі, які лідирують у загальному імпорті, тут опинилися в меншості ‒ лише 17%. На дизельні моделі припадає символічні 0,4%.

Географія реєстрацій

Майже половина всіх розкішних автомобілів зареєстрована в Києві та Київській області ‒ 236 одиниць. На Львівщині ‒ 52 авто, на Одещині ‒ 49, на Дніпропетровщині ‒ 37.

82% таких автомобілів (413 одиниць) оформлені на фізичних осіб. На балансі юридичних осіб ‒ лише 18%.

Під "податок на розкіш" потрапляють автомобілі вартістю понад 3,2 млн грн і віком до 5 років. Щорічна сума податку за один такий автомобіль становить 25 тис. грн.

Як повідомлялося, штучний інтелект Grok, розроблений компанією Ілона Маска xAI, незабаром стане доступним для власників електромобілів Tesla в Європі. Grok здатен відповідати на запитання в режимі реального часу, а також дозволяє водіям додавати чи редагувати точки навігації безпосередньо через голосове спілкування або інтерфейс.