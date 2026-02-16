На електромобілі Tesla в Європі почнуть встановлювати ШІ Grok Ілона Маска

Штучний інтелект Grok компанії американського мільярдера Ілона Маска стане доступним для власників електромобілів Tesla в Європі.

Як ідеться в повідомленні Tesla, система відповідає на запитання в режимі реального часу та дозволяє додавати або редагувати навігаційні точки, передає Liga.net.

Які країни будуть першими

Перший етап запуску охопить такі країни:

Велика Британія,

Ірландія,

Німеччина,

Швейцарія,

Австрія,

Італія,

Франція,

Португалія,

Іспанія.

У подальшому планується розширення на інші європейські регіони.

Раніше повідомлялося, що компанія Tesla мільярдера Ілона Маска представила оновлені технічні характеристики своєї повністю електричної вантажівки Semi. Серійне виробництво електровантажівок запланове на 2026 рік.

На початку лютого 2026 року компанія Tesla представила в США нову версію свого кросовера Model Y з повним приводом за ціною $41 990.

Запуск відбувся після того, як у жовтні Tesla вивела на ринок спрощені версії Model Y та седана Model 3 у комплектації Standard, ціна яких була знижена приблизно на $5 тис. порівняно з попередніми базовими моделями.

Ці електромобілі стали ключовим елементом цінової стратегії компанії на 2026 рік, спрямованої на розширення кола покупців без очікування запуску нового масового електрокара.

Попит на електромобілі

Попит на електромобілі в галузі знизився з кінця вересня, коли адміністрація Трампа скасувала федеральні податкові пільги у розмірі $7 500, а Tesla почала стикатися зі зростаючою конкуренцією на світовому ринку.

Як повідомлялося, за даними Європейської асоціації виробників автомобілів, у 2025 році продажі Tesla по всій Європі впали на 27%, навіть попри те, що кількість реєстрацій електромобілів з акумуляторними батареями в галузі зросла на 30%.

До того стало відомо, що китайська компанія BYD Co. виконала свій річний план продажів і випередила Tesla Inc., ставши найбільшим у світі виробником електромобілів у 2025 році.

У листопаді китайські автовиробники встановили новий рекорд, зайнявши 12,8% європейського ринку електромобілів і продовживши розширювати свою присутність попри запроваджені Європейським Союзом мита. У сегменті гібридів китайські бренди також відновили зростання, перевищивши частку в 13 % на ринках ЄС, ЄАВТ та Великої Британії.

Такі виробники, як BYD Co. та SAIC Motor Corp., а також нові гравці, включно з Chery Automobile Co. та Zhejiang Leapmotor Technology Co., активно зміцнювали позиції в Європі протягом року. Надлишкові виробничі потужності всередині Китаю сприяли збільшенню експорту, адже компанії прагнули уникнути виснажливих цінових війн на внутрішньому ринку.