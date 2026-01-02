Tesla втратила лідерський статус на ринку електромобілів у 2025 році: її обходить китайська BYD

Компанія BYD Co. виконала свій річний план продажів і випередила Tesla Inc., ставши найбільшим у світі виробником електромобілів у 2025 році.

Акції китайського виробника електрокарів зросли на 2,3% у перший торговий день нового року, повідомляє Bloomberg.

Автовиробник зі Шеньчженя за минулий рік поставив 4,6 мільйона авто, що на 7,7% більше, ніж у 2024-му, виконавши знижену річну ціль, оголошену у вересні. Серед них майже порівну ‒ 2,3 мільйона ‒ припали на повністю електричні моделі та на гібриди.

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Колишній лідер ‒ американська Tesla Ілона Маска ‒ другий рік поспіль завершує рік зі зниженням продажів. За попередніми підрахунками, компанія реалізувала приблизно 1,6 млн електромобілів.

Минулого року лідер китайського ринку зіштовхнувся з посиленою конкуренцією з боку Geely Automobile Holdings Ltd. та Xiaomi Corp., чиї нові моделі та швидкі технологічні оновлення активно приваблюють покупців.

Водночас важливим позитивом для BYD стало зростання зовнішніх продажів. Поставки за межі Китаю досягли 1,05 мільйона у 2025 році, перевищивши прогноз у 1 мільйон, що допомогло компанії компенсувати спад на внутрішньому ринку. Продажі пасажирських електромобілів і гібридів усередині країни знижуються вже восьмий місяць поспіль, а в грудні впали на 37,7%.

Як повідомлялося, в листопаді китайські автовиробники встановили новий рекорд, зайнявши 12,8 % європейського ринку електромобілів і продовживши розширювати свою присутність попри запроваджені ЄС мита. У сегменті гібридів китайські бренди також відновили зростання, перевищивши частку в 13 % на ринках ЄС, ЄАВТ та Великої Британії.

Такі виробники, як BYD Co. та SAIC Motor Corp., а також нові гравці, включно з Chery Automobile Co. та Zhejiang Leapmotor Technology Co., активно зміцнювали позиції в Європі протягом року. Надлишкові виробничі потужності всередині Китаю сприяли збільшенню експорту, адже компанії прагнули уникнути виснажливих цінових війн на внутрішньому ринку.