США близькі до масштабної військової операції проти Ірану, - Axios

Іран скептично налаштований на ядерні переговори з Трампом

Адміністрація Дональда Трампа нібито перебуває за крок від рішення про велику військову кампанію проти Ірану, яка може розпочатися вже найближчими тижнями та бути значно ширшою за попередні точкові удари.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

Операція може бути спільною з Ізраїлем

За інформацією джерел видання, у команді президента США обговорюють сценарій, який буде ближчим до повномасштабної війни, ніж до обмеженої операції.

Ймовірно, йдеться про спільну кампанію з Ізраїлем, масштабнішу за так звану "12-денну війну" у червні 2025 року, коли США завдали ударів по підземних ядерних об’єктах Ірану.

Ще на початку січня Трамп був близький до рішення про удари, реагуючи на жорстке придушення протестів в Ірані. Згодом адміністрація перейшла до "подвійної тактики": паралельних переговорів з Тегераном щодо ядерної програми та нарощування військової присутності у регіоні.

Втім, наразі переговорний процес, за словами джерел, не дає результатів, на які розраховує Вашингтон.

США стягують сили до регіону

Поблизу Ірану вже перебувають два американські авіаносці, близько десятка військових кораблів, сотні винищувачів і системи протиповітряної оборони.

Лише за останню добу на Близький Схід направили ще близько 50 винищувачів.

Частина співрозмовників видання вважає, що для підготовки такої операції потрібно більше часу. Водночас один із радників президента оцінює ймовірність початку операції в найближчі тижні у 90%, зазначаючи, що Трампу "вривається терпець", попри застереження окремих членів його команди.

Переговори США та Ірану

Топ коментарі
Той придурок сам не знає що йому завтра в голову стрельне.та що намагатись передбачіти його дії марна справа
18.02.2026 16:57 Відповісти
Підгорає від файлів епштейна. Треба відволікти увагу реднеків...
18.02.2026 17:16 Відповісти
Іран зарився в нори. При чому вже давно. Як Штати з моря хочуть виграти війну без повномасштабної операції на суходолі-- не зрозуміло.
18.02.2026 16:56 Відповісти
Ну що сказати.
Час вже втрачено.
Аятола в бункері пересидить.
КВІР до гурій не проти.
А заляканий народ потерпить, аби тільки гірше не було.
18.02.2026 16:52 Відповісти
Натомість відвернуть увагу від України
18.02.2026 17:02 Відповісти
Всруться, як в Україні, коли після вичерпання БК угруповання аятола з бункера дулю покаже.
18.02.2026 17:07 Відповісти
НЕ БУДЕ НІКУЯ..."ТРАМБОН" ВСІ ВІЙНИ ВЖЕ ДАВНО ПОЗАКІНЧУВАВ ПРАВДА БРЕХЛИВОЮ ХЛІБОРІЗКОЮ АМЕРИКАНСЬКОГО 3,14СТАБОЛА....
18.02.2026 16:54 Відповісти
Летом ничего не случилось, может и сейчас ничего не случиться.
18.02.2026 16:55 Відповісти
тоесть израиль летом не бомбил иран а те в ответ израиль?альтернативная реальность?
18.02.2026 18:54 Відповісти
Оказалось пшиком.
18.02.2026 22:55 Відповісти
18.02.2026 16:56 Відповісти
народ против аятол. поубивают ксир ,то может это подстебнет народ к дальнейшему бунту
18.02.2026 18:58 Відповісти
18.02.2026 16:57 Відповісти
Стратегия США осторожно купировать гнойники, типа, Венесуэлы и толкать союзников к перевооружению оправдана. Все остальное нет.
18.02.2026 17:00 Відповісти
Це правильно, не на свого же хозяїна ху...ла нападати. А так можна ще одну війну потім завершити і знову подати себе на премію миру
18.02.2026 17:02 Відповісти
Ну вообще то хаменеи союзник раши и пу но Taco вряд ли решится на полномасштабную операцию с применением boots on the ground и снова ограничиься дальними ударами с воздуха .А протестующих если они снова попытаются выступить опять ксир постреляет
18.02.2026 20:41 Відповісти
Летом смотрел видео какого-то китайского шиза, который рассказывал о том как Иран хочет войны с США. Если война начнется - пойду смотреть что он еще там нафантазировал.
18.02.2026 17:03 Відповісти
В голові у трампа знову таракани революцію устроїли
18.02.2026 17:03 Відповісти
. Це більше схоже не на революцію, а на карнавал.
18.02.2026 22:25 Відповісти
якщо тампону не вдасться порішати з Україною, може почне рішати з Іраном ?
18.02.2026 17:04 Відповісти
Не при цьому Трампі.
18.02.2026 17:16 Відповісти
18.02.2026 17:16 Відповісти
це буде диво якщо Трампло таки дасть команду
18.02.2026 17:29 Відповісти
Дай-то Бог. Одним москальським союзником стане менше. А ще Путлер знову нікого не захистить і не врятує, через що багато-хто нарешті замислиться: 'А чи насправді Росія супердержава?'.
18.02.2026 18:00 Відповісти
Давно пора
18.02.2026 18:05 Відповісти
Ще в радянські часи з"явився мультфільм "Ограбление по...". Там у саркастичному вигляді демонструється відтворення сюжетів західних гангстерських фільмів... Так от - Оця "операція з Іраном" нагадує сюжет фільму "Ограбление по итальянски". Там про "ограбление" торочать півфільму, з кожної праски, а під кінець все "пшиком" обертається...
18.02.2026 18:22 Відповісти
 
 