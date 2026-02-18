США близькі до масштабної військової операції проти Ірану, - Axios

Адміністрація Дональда Трампа нібито перебуває за крок від рішення про велику військову кампанію проти Ірану, яка може розпочатися вже найближчими тижнями та бути значно ширшою за попередні точкові удари.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

Операція може бути спільною з Ізраїлем

За інформацією джерел видання, у команді президента США обговорюють сценарій, який буде ближчим до повномасштабної війни, ніж до обмеженої операції.

Ймовірно, йдеться про спільну кампанію з Ізраїлем, масштабнішу за так звану "12-денну війну" у червні 2025 року, коли США завдали ударів по підземних ядерних об’єктах Ірану.

Ще на початку січня Трамп був близький до рішення про удари, реагуючи на жорстке придушення протестів в Ірані. Згодом адміністрація перейшла до "подвійної тактики": паралельних переговорів з Тегераном щодо ядерної програми та нарощування військової присутності у регіоні.

Втім, наразі переговорний процес, за словами джерел, не дає результатів, на які розраховує Вашингтон.

США стягують сили до регіону

Поблизу Ірану вже перебувають два американські авіаносці, близько десятка військових кораблів, сотні винищувачів і системи протиповітряної оборони.

Лише за останню добу на Близький Схід направили ще близько 50 винищувачів.

Частина співрозмовників видання вважає, що для підготовки такої операції потрібно більше часу. Водночас один із радників президента оцінює ймовірність початку операції в найближчі тижні у 90%, зазначаючи, що Трампу "вривається терпець", попри застереження окремих членів його команди.

Переговори США та Ірану

Нагадаємо, за даними Reuters, напередодні нового раунду переговорів у Женеві Іран запропонував США масштабну економічну угоду в обмін на зняття санкцій.

Іран після перемовин з США відмовився припинити збагачення ядерного палива.

У швейцарській Женеві у вівторок, 17 лютого, розпочався другий раунд непрямих переговорів між представниками Сполучених Штатів та Ірану.

