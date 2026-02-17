УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22402 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Операція США проти Ірану
729 3

США та Іран розпочали другий раунд непрямих переговорів у Женеві, - CNN

Іран припиняє непрямі переговори із США

У швейцарській Женеві у вівторок, 17 лютого, розпочався другий раунд непрямих переговорів між представниками Сполучених Штатів та Ірану.

Про це інформує CNN, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі проводить переговори зі своїм оманським колегою Бадром Албусаїді, який виступає посередником у спілкуванні з американською делегацією.

Іран вимагає "повного скасування" санкцій та забезпечення гарантій щодо "мирної ядерної програми" Тегерана. Американська сторона передала свої позиції через оманську делегацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Золото дешевшає на тлі зміцнення долара та низької ліквідності торгів

На місці події присутні обидві сторони, а обмін меседжами відбувається опосередковано через Оман.

Нагадаємо, за даними Reuters, напередодні нового раунду переговорів у Женеві Іран запропонував США масштабну економічну угоду в обмін на зняття санкцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрісколл та Гринкевич також візьмуть участь у переговорах в Женеві, - CNN

Автор: 

Іран (3431) перемовини (3783) США (26605) Женева (100)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Думаю з цього гешефту ніц не буде 🤔
показати весь коментар
17.02.2026 13:41 Відповісти
США треба, як скоріше, підписати мирну угоду бо у Ірану є карти ! Ядерні...
показати весь коментар
17.02.2026 13:42 Відповісти
"...На місці події присутні обидві сторони, а обмін меседжами відбувається опосередковано через Оман..." - і тут ОМАН!
показати весь коментар
17.02.2026 14:55 Відповісти
 
 