США та Іран розпочали другий раунд непрямих переговорів у Женеві, - CNN
У швейцарській Женеві у вівторок, 17 лютого, розпочався другий раунд непрямих переговорів між представниками Сполучених Штатів та Ірану.
Про це інформує CNN, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі проводить переговори зі своїм оманським колегою Бадром Албусаїді, який виступає посередником у спілкуванні з американською делегацією.
Іран вимагає "повного скасування" санкцій та забезпечення гарантій щодо "мирної ядерної програми" Тегерана. Американська сторона передала свої позиції через оманську делегацію.
На місці події присутні обидві сторони, а обмін меседжами відбувається опосередковано через Оман.
Нагадаємо, за даними Reuters, напередодні нового раунду переговорів у Женеві Іран запропонував США масштабну економічну угоду в обмін на зняття санкцій.
