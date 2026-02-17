УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16368 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
2 366 6

Дрісколл та Гринкевич також візьмуть участь у переговорах в Женеві, - CNN

США розширили делегацію на переговорах у Женеві

Сполучені Штати розширили склад делегації на переговорах з Україною та РФ у Женеві.

Сполучені Штати розширили склад делегації на переговорах з Україною та РФ у Женеві.

Про це повідомила журналістка CNN Гейлі Брітцкі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

У переговорах братимуть участь також міністр армії США Ден Дрісколл та командувач армією США у Європі Алексус Гринкевич.

"Ми залишаємося оптимістами та з нетерпінням чекаємо на вирішення конфлікту", - цитує журналістка джерела.

США розширили делегацію на переговорах у Женеві

Читайте: Українська делегація прямує до Женеви на новий раунд перемовин, - Буданов

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про повернення Мединського до переговорів у Женеві: Знову будуть "історичні псевдолекції"

Автор: 

США (26605) Женева (100) переговори з Росією (1586) Гринкевич Алексус (21) Дрісколл Деніел Патрік (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оптимісти ху* ві ...розброїли Україну 1993р ,сьогодні вже вимагають капітуляцію , тільки шоб налагодить стосунки з китаєм ,вони зливають Україну під китайськомосковську республіку...
показати весь коментар
17.02.2026 10:49 Відповісти
відсутність європейців вказує на переговори в Женеві , як на чергове ППР( ПОГОВОРИЛИ,ПО3,14ЗДІЛИ ,РОЗІЙШЛИСЬ)
показати весь коментар
17.02.2026 10:59 Відповісти
Ні, це доказує що Оманські домовленності виконуються.
показати весь коментар
17.02.2026 11:38 Відповісти
виконання оманських "зелено- рашистських" домовленостей може і не відбутися саме через євросоюз ,.котрий на два роки запрограмував 90 млрд на відміну від американських сраколизів куйла.котрі заклали , негідники.аж 800 млн на два рокиб допомоги Україні...
показати весь коментар
17.02.2026 13:16 Відповісти
Ви оптимісти з вас росіяни сміються і за ніс водять. Оптимісти
показати весь коментар
17.02.2026 12:53 Відповісти
У Дрісколла вигляд ніби всрався і не знає як про це сказати.
показати весь коментар
17.02.2026 15:27 Відповісти
 
 