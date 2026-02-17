Дрісколл та Гринкевич також візьмуть участь у переговорах в Женеві, - CNN

Сполучені Штати розширили склад делегації на переговорах з Україною та РФ у Женеві.

Про це повідомила журналістка CNN Гейлі Брітцкі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У переговорах братимуть участь також міністр армії США Ден Дрісколл та командувач армією США у Європі Алексус Гринкевич.

"Ми залишаємося оптимістами та з нетерпінням чекаємо на вирішення конфлікту", - цитує журналістка джерела.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.

