2 366 6
Дрісколл та Гринкевич також візьмуть участь у переговорах в Женеві, - CNN
Сполучені Штати розширили склад делегації на переговорах з Україною та РФ у Женеві.
Сполучені Штати розширили склад делегації на переговорах з Україною та РФ у Женеві.
Про це повідомила журналістка CNN Гейлі Брітцкі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У переговорах братимуть участь також міністр армії США Ден Дрісколл та командувач армією США у Європі Алексус Гринкевич.
"Ми залишаємося оптимістами та з нетерпінням чекаємо на вирішення конфлікту", - цитує журналістка джерела.
Що передувало?
-
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
-
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luiza
показати весь коментар17.02.2026 10:49 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар17.02.2026 10:59 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар17.02.2026 11:38 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар17.02.2026 13:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Yurii #603620
показати весь коментар17.02.2026 12:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Iryna LIV #303361
показати весь коментар17.02.2026 15:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль