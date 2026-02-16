Українська делегація прямує до Женеви на новий раунд перемовин, - Буданов
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про поїздку української делегації до Женеви для нового раунду перемовин, підкресливши, що ключовим завданням є захист державних інтересів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Буданова.
"На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин.
Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки.
Інтереси України мають бути захищені", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
-
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
-
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.
