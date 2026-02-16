Українська делегація прямує до Женеви на новий раунд перемовин, - Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про поїздку української делегації до Женеви для нового раунду перемовин, підкресливши, що ключовим завданням є захист державних інтересів.

"На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин.

Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки.

Інтереси України мають бути захищені", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.

