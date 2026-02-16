РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9678 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 965 18

Украинская делегация направляется в Женеву на новый раунд переговоров, - Буданов

Переговоры в Женеве: Буданов заявил о защите интересов Украины

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о поездке украинской делегации в Женеву для нового раунда переговоров, подчеркнув, что ключевой задачей является защита государственных интересов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Буданова.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"На пути в Женеву. Впереди – следующий раунд переговоров.

По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы.

Интересы Украины должны быть защищены", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна иметь место за столом переговоров по Украине, - Сикорский

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не в тюрьме – это самый большой компромисс, на который уже пошел мир, - Зеленский

Автор: 

Буданов Кирилл (107) переговоры с Россией (886)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Когда каву в Ялте нам подадут?
показать весь комментарий
16.02.2026 07:53 Ответить
+6
Засекречений.
Бо українців там немає
показать весь комментарий
16.02.2026 08:04 Ответить
+6
Цирк
показать весь комментарий
16.02.2026 08:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
РосЗМІ: Швейцарія забезпечить делегації Росії безпечний проліт до Женеви
показать весь комментарий
16.02.2026 06:17 Ответить
Аброхімія їде?
показать весь комментарий
16.02.2026 06:19 Ответить
Дінамо біжить ?)))))
показать весь комментарий
16.02.2026 06:54 Ответить
А склад української делегації - засекркчений?
показать весь комментарий
16.02.2026 06:48 Ответить
Ж 2
показать весь комментарий
16.02.2026 06:56 Ответить
ЖЖ
показать весь комментарий
16.02.2026 07:10 Ответить
Засекречений.
Бо українців там немає
показать весь комментарий
16.02.2026 08:04 Ответить
Та ні, пан Кіслиця дійсно українець !
показать весь комментарий
16.02.2026 08:26 Ответить
А чєрванєнка, хіба ж ні?🤣🤣
показать весь комментарий
16.02.2026 08:51 Ответить
Когда каву в Ялте нам подадут?
показать весь комментарий
16.02.2026 07:53 Ответить
Потужна делегація...несподіванок не передбачається
показать весь комментарий
16.02.2026 08:32 Ответить
Цирк
показать весь комментарий
16.02.2026 08:51 Ответить
Український воїн-захисник младогенерал, на ростяжці компроматного бруду після Вагнергейту, встряг в ігрища з довбоісториком оркостану з родослівною чекістогебьонного сімейного минулого. А керує ним, у цій компашці , ЧЕБУРЕК тричізагромадянений різниим країнами й ГОЛОВНЕ- РАШИСТСЬКОЮ ВОРОЖОЮ.
показать весь комментарий
16.02.2026 08:56 Ответить
the show must go on
показать весь комментарий
16.02.2026 08:58 Ответить
Мета операції водевіль відтягувати санкції, це все по відомому плану
показать весь комментарий
16.02.2026 10:15 Ответить
знову без Євросоюзу...
показать весь комментарий
16.02.2026 11:09 Ответить
Які там перемовини? Ще нічого не починалось. Єдине, що там обговорюють, це все ростущі апетити Кацапії. Тільки Зеля на щось погоджується, як прилітає новий пункт.
показать весь комментарий
16.02.2026 14:11 Ответить
 
 