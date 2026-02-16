Украинская делегация направляется в Женеву на новый раунд переговоров, - Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о поездке украинской делегации в Женеву для нового раунда переговоров, подчеркнув, что ключевой задачей является защита государственных интересов.

"На пути в Женеву. Впереди – следующий раунд переговоров.

По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы.

Интересы Украины должны быть защищены", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

