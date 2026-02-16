1 965 18
Украинская делегация направляется в Женеву на новый раунд переговоров, - Буданов
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о поездке украинской делегации в Женеву для нового раунда переговоров, подчеркнув, что ключевой задачей является защита государственных интересов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Буданова.
"На пути в Женеву. Впереди – следующий раунд переговоров.
По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы.
Интересы Украины должны быть защищены", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
