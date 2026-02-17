1 795 4
Дрисколл и Гринкевич также примут участие в переговорах в Женеве, - CNN
Соединенные Штаты расширили состав делегации на переговорах с Украиной и РФ в Женеве.
Об этом сообщила журналистка CNN Хейли Бритцки, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В переговорах также примут участие министр армии США Дэн Дрисколл и командующий армией США в Европе Алексус Гринкевич.
"Мы остаемся оптимистами и с нетерпением ждем разрешения конфликта", - цитирует журналистка источники.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
