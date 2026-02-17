РУС
1 795 4

Дрисколл и Гринкевич также примут участие в переговорах в Женеве, - CNN

США расширили делегацию на переговорах в Женеве

Соединенные Штаты расширили состав делегации на переговорах с Украиной и РФ в Женеве.

Об этом сообщила журналистка CNN Хейли Бритцки, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В переговорах также примут участие министр армии США Дэн Дрисколл и командующий армией США в Европе Алексус Гринкевич.

"Мы остаемся оптимистами и с нетерпением ждем разрешения конфликта", - цитирует журналистка источники.

Читайте: Украинская делегация направляется в Женеву на новый раунд переговоров, - Буданов

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига о возвращении Мединского к переговорам в Женеве: Снова будут "исторические псевдолекции"

США (4582) Женева (26) переговоры с Россией (886) Гринкевич Алексус (17) Дрисколл Дэниел Патрик (17)
оптимісти ху* ві ...розброїли Україну 1993р ,сьогодні вже вимагають капітуляцію , тільки шоб налагодить стосунки з китаєм ,вони зливають Україну під китайськомосковську республіку...
17.02.2026 10:49 Ответить
відсутність європейців вказує на переговори в Женеві , як на чергове ППР( ПОГОВОРИЛИ,ПО3,14ЗДІЛИ ,РОЗІЙШЛИСЬ)
17.02.2026 10:59 Ответить
Ні, це доказує що Оманські домовленності виконуються.
17.02.2026 11:38 Ответить
Ви оптимісти з вас росіяни сміються і за ніс водять. Оптимісти
17.02.2026 12:53 Ответить
 
 