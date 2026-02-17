Дрисколл и Гринкевич также примут участие в переговорах в Женеве, - CNN

Соединенные Штаты расширили состав делегации на переговорах с Украиной и РФ в Женеве.

Об этом сообщила журналистка CNN Хейли Бритцки, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В переговорах также примут участие министр армии США Дэн Дрисколл и командующий армией США в Европе Алексус Гринкевич.

"Мы остаемся оптимистами и с нетерпением ждем разрешения конфликта", - цитирует журналистка источники.

Что предшествовало?

