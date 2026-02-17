США и Иран начали второй раунд непрямых переговоров в Женеве, - CNN
Во вторник, 17 февраля, в Женеве начался второй раунд непрямых переговоров между представителями Соединенных Штатов и Ирана.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи проводит переговоры со своим оманским коллегой Бадром Албусаиди, который выступает посредником в общении с американской делегацией.
Иран требует "полной отмены" санкций и обеспечения гарантий в отношении "мирной ядерной программы" Тегерана. Американская сторона передала свои позиции через оманскую делегацию.
На месте события присутствуют обе стороны, а обмен сообщениями происходит опосредованно через Оман.
Напомним, по данным Reuters, накануне нового раунда переговоров в Женеве Иран предложил США масштабное экономическое соглашение в обмен на снятие санкций.
- Иран после переговоров с США отказался прекратить обогащение ядерного топлива.
