США и Иран начали второй раунд непрямых переговоров в Женеве, - CNN

Иран прекращает непрямые переговоры с США

Во вторник, 17 февраля, в Женеве начался второй раунд непрямых переговоров между представителями Соединенных Штатов и Ирана.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи проводит переговоры со своим оманским коллегой Бадром Албусаиди, который выступает посредником в общении с американской делегацией.

Иран требует "полной отмены" санкций и обеспечения гарантий в отношении "мирной ядерной программы" Тегерана. Американская сторона передала свои позиции через оманскую делегацию.

На месте события присутствуют обе стороны, а обмен сообщениями происходит опосредованно через Оман.

Напомним, по данным Reuters, накануне нового раунда переговоров в Женеве Иран предложил США масштабное экономическое соглашение в обмен на снятие санкций.

Автор: 

Иран (745) переговоры (1251) США (7026) Женева (26)
Думаю з цього гешефту ніц не буде 🤔
17.02.2026 13:41 Ответить
США треба, як скоріше, підписати мирну угоду бо у Ірану є карти ! Ядерні...
17.02.2026 13:42 Ответить
"...На місці події присутні обидві сторони, а обмін меседжами відбувається опосередковано через Оман..." - і тут ОМАН!
17.02.2026 14:55 Ответить
 
 