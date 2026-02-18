Робота зі США щодо "Плану процвітання" та "Drone deal" триває, - МЗС України

Україна та США продовжують роботу над "Планом процвітання". Йдеться про уточнення певних нюансів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.



"Наскільки я знаю, наразі по Prosperity plan (план процвітання. - Ред.) триває опрацювання певних юридичних і технічних аспектів. Це не стільки про політику, скільки про уточнення певних нюансів юридичних і технічних. Те, що стосується drone deal (дронова угода. - Ред.) – робота зі Сполученими Штатами у сфері безпілотників триває. Це я можу підтвердити", - зазначив він.

За словами Тихого, американські партнери вже ознайомилися з низкою українських розробок і навіть провели їхнє тестування.

"Домовилися станом на зараз рухатися далі в цьому напрямі. Не зможу конкретні параметри домовленості коментувати публічно зі зрозумілих причин. Але можу підтвердити, що діалог дуже активний і конструктивний", - підсумував речник МЗС.

Що передувало?

Як повідомлялося, раніше Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп зосереджується на економічному відновленні України та вважає створення робочих місць ключовим завданням після завершення активної фази війни.

За словами Зеленського, питання економіки та відбудови було одним із головних під час обговорень з американською стороною наприкінці грудня минулого року. Він також повідомив, що спільний пакет рішень отримав назву Prosperity Package. Він охоплює відновлення економіки, створення нових робочих місць та повернення нормального життя в Україні.

Наприкінці січня Україна та США на робочому рівні узгодили політичний документ "плану процвітання" України обсягом до 800 млрд доларів.

