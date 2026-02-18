УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11171 відвідувач онлайн
Новини Співпраця України та США
704 10

Робота зі США щодо "Плану процвітання" та "Drone deal" триває, - МЗС України

План процвітання України: що кажуть у МЗС?

Україна та США продовжують роботу над "Планом процвітання". Йдеться про уточнення певних нюансів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Наскільки я знаю, наразі по Prosperity plan (план процвітання. - Ред.) триває опрацювання певних юридичних і технічних аспектів. Це не стільки про політику, скільки про уточнення певних нюансів юридичних і технічних. Те, що стосується drone deal (дронова угода. - Ред.) – робота зі Сполученими Штатами у сфері безпілотників триває. Це я можу підтвердити", - зазначив він.

За словами Тихого, американські партнери вже ознайомилися з низкою українських розробок і навіть провели їхнє тестування.

"Домовилися станом на зараз рухатися далі в цьому напрямі. Не зможу конкретні параметри домовленості коментувати публічно зі зрозумілих причин. Але можу підтвердити, що діалог дуже активний і конструктивний", - підсумував речник МЗС.

Також читайте: МЗС України про рішення Угорщини замовити нафту з РФ через Хорватію: "Це нагадує наркоманію"

Що передувало?

  • Як повідомлялося, раніше Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп зосереджується на економічному відновленні України та вважає створення робочих місць ключовим завданням після завершення активної фази війни.
  • За словами Зеленського, питання економіки та відбудови було одним із головних під час обговорень з американською стороною наприкінці грудня минулого року. Він також повідомив, що спільний пакет рішень отримав назву Prosperity Package. Він охоплює відновлення економіки, створення нових робочих місць та повернення нормального життя в Україні.
  • Наприкінці січня Україна та США на робочому рівні узгодили політичний документ "плану процвітання" України обсягом до 800 млрд доларів.

Також читайте: США попри обіцянки не надали Європі ліцензій на виробництво ракет для Patriot, - Зеленський

Автор: 

МЗС (4328) США (26614) дрони (8244)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Астанавітесь ! (с)

Україна ще План Перемоги відхаркує - ледве дихає

План Процвітання вже не витримає.
показати весь коментар
18.02.2026 15:50 Відповісти
+6
Не треба так зневірюватися.
Процвітання обов'язково буде.
Але не у всіх.
показати весь коментар
18.02.2026 16:01 Відповісти
+4
Немає і не буде ніякого плану процвітання, не розводьте людей брехуни!
показати весь коментар
18.02.2026 15:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Астанавітесь ! (с)

Україна ще План Перемоги відхаркує - ледве дихає

План Процвітання вже не витримає.
показати весь коментар
18.02.2026 15:50 Відповісти
А чому речник про це каже, відбирає хліб у найвеличнішого
показати весь коментар
18.02.2026 15:51 Відповісти
Немає і не буде ніякого плану процвітання, не розводьте людей брехуни!
показати весь коментар
18.02.2026 15:58 Відповісти
Не треба так зневірюватися.
Процвітання обов'язково буде.
Але не у всіх.
показати весь коментар
18.02.2026 16:01 Відповісти
Prosperity plan? Ні не звучить.
Мені більше подобається пісділ
показати весь коментар
18.02.2026 16:00 Відповісти
Домовилися станом на зараз рухатися далі в цьому напрямі. Не зможу конкретні параметри домовленості коментувати публічно зі зрозумілих причин. Але можу підтвердити, що діалог дуже активний і конструктивний", "зелені авторитетні коментатори" яким віри нуль цілих.куй десятих
показати весь коментар
18.02.2026 16:10 Відповісти
План процвітання міндічів, цукерманів, єрмаків та їхнього вошдя в обмін на українські землі і корисні копалини.
показати весь коментар
18.02.2026 16:37 Відповісти
Нууу, не лише міндічів, а й процвітання віткоффів, кушнерів і трампів теж. І Ви маєте гордитися тим, що Україна начтільки багата, що може забезпечити процвітання не лише власним, а й чужим бариґам.
показати весь коментар
18.02.2026 17:29 Відповісти
епоха бідності закінчилася, на підході епоха процвітання
показати весь коментар
18.02.2026 19:06 Відповісти
 
 