США попри обіцянки не надали Європі ліцензій на виробництво ракет для Patriot, - Зеленський

президент України Володимир Зеленський

Україна кілька років тому пропонувала Сполученим Штатам відкрити в Європі виробництва ракет до систем ППО — зокрема, для Patriot. Вашингтон обіцяв надати ліцензії, але зрештою відмовився зробити це.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, під час наради з главою Міноборони Михайлом Федоровим вони визначили пріоритети роботи з партнерами та питання постачання, яке має працювати стабільно. Найближчими тижнями Україна планує провести низку переговорів і зустрічей.

Окрему увагу приділятимуть розвитку оборонної промисловості в Європі, зокрема виробництву ракет для протиповітряної оборони. Вже зараз виробництва розбудовуються, але на думку Зеленського, їхні обсяги заслуговують на збільшення.

США не виконали обіцянки

  • Він сказав, що кілька років тому Україна говорила із США про необхідність створити в Європі достатню кількість виробництв ракет. І пропонувала збудувати заводи як в Україні, так і в країнах НАТО.

"Були обіцянки ліцензій, але Америка на це зрештою не пішла. Хоча ми пропонували виробництво і в Україні, і спільне з партнерами по НАТО в регіоні – з Румунією, з Польщею тощо", - сказав президент.

Європа може посилити своє ППО

За його словами, такі рішення, такі виробництва точно змогли б посилити всіх нас, всю Європу.

"Я впевнений: Європа все ж зможе забезпечити себе необхідними обсягами та силою захисту. Але було б значно краще для всіх, щоб такий результат був досягнутий швидше", - резюмував Зеленський.

+16
І не надасть. Бо Тромбу не потрібна ні сильна і незалежна Європа ні сильна Україна. Ось вам і гарантії безпеки і мірна угода від сцишиа. Як тільки Тромб здасть Україну московському режиму то відразу ж візьмуться вже разом з Х'уйлом ділити Європу.
17.02.2026 22:55 Відповісти
+12
І якби не сцишиа то зараз в Україні було третя частина ядерних боєголовок світу. І хер би хто в Україну поліз чи вимагав би від України віддати половину територій залякуючи ядерною зброєю
17.02.2026 23:13 Відповісти
+11
Аби сцишиа не відкормлювати комуняк вже більше століття, то не було б ніяких воєн і ніякого ссср і сотень мільйонів жертв.
17.02.2026 23:10 Відповісти
Трамп такий же пісдабол як і ти.
17.02.2026 22:54 Відповісти
Ну це така собі думка, якби та якби. Пам'ятаю як я вирішив в часи СРСР сходити на вибори, там висів усього один портрет единого кандидата на виборчу дільницю - якась нахабна пика в окулярах яку ніхто навіть не знав. Тож виборів у комуністів ніколи не існувало.
А зачем им передавать технологии если за ракетами очередь на годы вперед стоит. Главный вопрос - почему Европа видя такое - не развивает собственный комплекс САМП-Т.
А чого ж тоді Байден не надав ці ліцензії? Ця історія про ліцензіі, ще при ньому почалась. Виходить нікому в США не потрібна "сильная Європа"?)
Країна, яка входила у п'ятірку ракетних держав світу, мусила би мати свою власну ППО, свої балістичні ракети і прочяя, прочяя, прочяя...!
Ліцензію на виробництво ракет для Patriot має Германія.
Її отримала та ж компанія, що робить Taurus.
Німеччина створює нову виробничу лінію для Patriot GEM-T у Шробенгаузені через COMLOG (спільне підприємство MBDA Germany та Raytheon).
Ця фабрика має на меті виробити до 1000 ракет для європейських союзників по НАТО, щоб зменшити залежність від імпорту зі США.
Перші ракети Patriot очікується будуть готові 2026 року або на початку 2027 року.
Немає. Ніхто в Європі ліцензіі не має на виготовлення пак-3.
Europe aims to produce additional air defense systems similar to the U.S. Patriot, former CIA Director Gen. David Petraeus said in an interview with NV on Feb. 16.
Раніша інформація. Jul 14, 2025 14:08U https://united24media.com/latest-news/germany-to-supply-ukraine-with-domestically-made-patriot-missiles-starting-from-2026-9863
Germany is working to establish domestic production of Patriot interceptor missiles. According to Major General Christian Freuding, the first missiles produced in Germany are expected to be ready by late 2026 or early 2027. "We've started building our own production lines for these missiles in Germany," Freuding https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/07/12/7215808/ said during a July 12 briefing in Kyiv. "The first deliveries from that line won't come before 2026, or at best, early 2027." When asked whether Germany would have full discretion over the use of domestically produced missiles-particularly in supplying them to Ukraine, given the American-origin technology-Freuding confirmed that there would be no restrictions. "It will be independent. This will be a new, European production line," he said.
...на SAMP/T не потрібно ліцензії Америки...
Придурку, роби власну Ядерну зброю і швидше. Може ще вспіємо. Тим більше вже всі розірвали Будапештський меморандум і угоду про ядерне роззброєння України і нерозповсюдження ядерної зброї. Вже даже у Бульбофюрера є ядерна зброя. І чомусь і сша і Європа про це ні слова
А ти дай свою ліцензію на Фламінго, та нехай виробляють, ***** барижний
зняли з язика )
а що там з ліцензіями на виробництво фламінгів ?
" В цьому і є різниця російської розвідки від зеленської.
російська розвідка під санкціями, зуміла роздобути найкращі світові компоненти та забезпечити ними ВПК.
Розвідка зеленського зуміла прочитати на них назви країн та провести прес-конференцію"
Отже ліцензій немає, виробництва протиракет теж немає. І при цьому йому всеодно краще гарна війна, ніж поганий мир.
Тот кто не может добиваться результатов должен писать заявление и ехать на свою виллу на Средиземном море.
А хто ж то був такий, що зарубав у 2019 році ракетну програму?

https://flot2017.com/novyj-ukrainskyj-zrk-iakym-vin-mozhe-buty/ Новий український ЗРК: яким він може бути
Лазери треба.
Штілерман зробить. Одразу після балістики
Лазери можна швидше склепати. Взяти готовий происловий, чуток модифікувати, пристосувати і збивай шахеди.
*промисловий
Я ж кажу - у нас зброю робить тільки Штілерман. Головне забезпечити фінансування на €3-4 мрлд. на рік, то він і "Зірку смерті" зробить. Бо дуууууже вумний.
А ще в гараж можно розкручувати старі CD-rom та добувати лазери !! Під гаслом " всіх перевести на військові рейки"!! 🚉
Санич, запускай лазерне ППО. Досить бавитись!
Роялів не вистачить....
Обіцянки на паузі.
112 млн дол кешем ЗЄльоне людиною ЗЕмафії Галущенком перевезло на острови ... То зараз звичайно йому треба тявкати , може й справедливо на відсторонення ША від допопомоги МАРОЕРНІЙ владі ... Бо що дійде до фронту , навіть Європа дає допомогу й "скрещує пальчики" - А ШОБ НА КОРИСТЬ!А шоб не на сундуки ЗЕМАФІЇ!
просто бізнес
А ліцензію на виготовлення вундервафлі Фламінго теж американці не дають? Бо досі жодних доказів їхнього реального існування окрім пустопорожнього триндежу
Нехай свої ракети роблять дешевші і крутіші від Патріотів. Якщо захочуть то зроблять бо можуть.
Треба самотужки Україні робити було системи с300 і ракети до них , це набагато дешевше
Де?на оборонних заводах ,які вони під час війни розвалили ,зробивши товками і вивевши їх з состава МО для того щоб свої кишені набивати? Це гнуси ще ті ...
Яке воно ...,заверить за долги.
Брешеш,ти не для європи а для себе ліцензію просив
резидент України Володимир Зеленський заявив, що кілька разів просив у США надати Україні ліцензію на виробництво систем протиповітряної оборони "Patriot", однак не отримав відповіді.
Ви помітили скільки він π√стить і варнякає на європейців і Захід в цілому ?? Та ще скаже що оточити Курську Волость не дали з Заходу!!
А це ціль, яку кагал поставив своєму диктору хрипатому - потужна ( сцянина) балаканина щоб відволікти уваги від трирівневих πро√обів в усіх сферах при цьому гівнокомандіющому...
Зачем. Чтобы европейцы построили "стену Патриотов"? Ясно же, что они все равно бы ни хрена не сделали.
Це він серйозно? США будуть розповідати якомусь зеленському про ліцензії?
Коню зрозуміло, що у всьому винні США і тільки не торчок-нюхач, мародер і ворог України. Так надай їх проект нашої "Кільчені", чи вже все давно передали кацапам?
