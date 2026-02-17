США попри обіцянки не надали Європі ліцензій на виробництво ракет для Patriot, - Зеленський
Україна кілька років тому пропонувала Сполученим Штатам відкрити в Європі виробництва ракет до систем ППО — зокрема, для Patriot. Вашингтон обіцяв надати ліцензії, але зрештою відмовився зробити це.
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, під час наради з главою Міноборони Михайлом Федоровим вони визначили пріоритети роботи з партнерами та питання постачання, яке має працювати стабільно. Найближчими тижнями Україна планує провести низку переговорів і зустрічей.
Окрему увагу приділятимуть розвитку оборонної промисловості в Європі, зокрема виробництву ракет для протиповітряної оборони. Вже зараз виробництва розбудовуються, але на думку Зеленського, їхні обсяги заслуговують на збільшення.
США не виконали обіцянки
- Він сказав, що кілька років тому Україна говорила із США про необхідність створити в Європі достатню кількість виробництв ракет. І пропонувала збудувати заводи як в Україні, так і в країнах НАТО.
"Були обіцянки ліцензій, але Америка на це зрештою не пішла. Хоча ми пропонували виробництво і в Україні, і спільне з партнерами по НАТО в регіоні – з Румунією, з Польщею тощо", - сказав президент.
Європа може посилити своє ППО
За його словами, такі рішення, такі виробництва точно змогли б посилити всіх нас, всю Європу.
"Я впевнений: Європа все ж зможе забезпечити себе необхідними обсягами та силою захисту. Але було б значно краще для всіх, щоб такий результат був досягнутий швидше", - резюмував Зеленський.
Її отримала та ж компанія, що робить Taurus.
Ця фабрика має на меті виробити до 1000 ракет для європейських союзників по НАТО, щоб зменшити залежність від імпорту зі США.
Раніша інформація. Jul 14, 2025 14:08
Germany is working to establish domestic production of Patriot interceptor missiles. According to Major General Christian Freuding, the first missiles produced in Germany are expected to be ready by late 2026 or early 2027. "We've started building our own production lines for these missiles in Germany," Freuding https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/07/12/7215808/ said during a July 12 briefing in Kyiv. "The first deliveries from that line won't come before 2026, or at best, early 2027." When asked whether Germany would have full discretion over the use of domestically produced missiles-particularly in supplying them to Ukraine, given the American-origin technology-Freuding confirmed that there would be no restrictions. "It will be independent. This will be a new, European production line," he said.
