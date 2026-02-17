США, несмотря на обещания, не предоставили Европе лицензии на производство ракет для Patriot, - Зеленский

Несколько лет назад Украина предлагала Соединенным Штатам открыть в Европе производство ракет для систем ПВО — в частности, для Patriot. Вашингтон обещал предоставить лицензии, но в итоге отказался это сделать.

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский

По словам Зеленского, во время совещания с главой Минобороны Михаилом Федоровым они определили приоритеты работы с партнерами и вопросы поставок, которые должны работать стабильно. В ближайшие недели Украина планирует провести ряд переговоров и встреч.

Особое внимание будет уделяться развитию оборонной промышленности в Европе, в частности производству ракет для противовоздушной обороны. Уже сейчас производства развиваются, но, по мнению Зеленского, их объемы заслуживают увеличения.

США не выполнили обещания

Он сказал, что несколько лет назад Украина говорила с США о необходимости создать в Европе достаточное количество производств ракет. И предлагала построить заводы как в Украине, так и в странах НАТО.

"Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла. Хотя мы предлагали производство и в Украине, и совместное с партнерами по НАТО в регионе – с Румынией, с Польшей и т.д.", – сказал президент.

Европа может усилить свою ПВО

По его словам, такие решения, такое производство точно смогли бы усилить всех нас, всю Европу.

"Я уверен: Европа все же сможет обеспечить себя необходимыми объемами и силой защиты. Но было бы значительно лучше для всех, чтобы такой результат был достигнут быстрее", - резюмировал Зеленский.

