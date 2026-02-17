США, несмотря на обещания, не предоставили Европе лицензии на производство ракет для Patriot, - Зеленский
Несколько лет назад Украина предлагала Соединенным Штатам открыть в Европе производство ракет для систем ПВО — в частности, для Patriot. Вашингтон обещал предоставить лицензии, но в итоге отказался это сделать.
Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, во время совещания с главой Минобороны Михаилом Федоровым они определили приоритеты работы с партнерами и вопросы поставок, которые должны работать стабильно. В ближайшие недели Украина планирует провести ряд переговоров и встреч.
Особое внимание будет уделяться развитию оборонной промышленности в Европе, в частности производству ракет для противовоздушной обороны. Уже сейчас производства развиваются, но, по мнению Зеленского, их объемы заслуживают увеличения.
США не выполнили обещания
- Он сказал, что несколько лет назад Украина говорила с США о необходимости создать в Европе достаточное количество производств ракет. И предлагала построить заводы как в Украине, так и в странах НАТО.
"Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла. Хотя мы предлагали производство и в Украине, и совместное с партнерами по НАТО в регионе – с Румынией, с Польшей и т.д.", – сказал президент.
Европа может усилить свою ПВО
По его словам, такие решения, такое производство точно смогли бы усилить всех нас, всю Европу.
"Я уверен: Европа все же сможет обеспечить себя необходимыми объемами и силой защиты. Но было бы значительно лучше для всех, чтобы такой результат был достигнут быстрее", - резюмировал Зеленский.
Її отримала та ж компанія, що робить Taurus.
Ця фабрика має на меті виробити до 1000 ракет для європейських союзників по НАТО, щоб зменшити залежність від імпорту зі США.
Jul 14, 2025 14:08U https://united24media.com/latest-news/germany-to-supply-ukraine-with-domestically-made-patriot-missiles-starting-from-2026-9863
Germany is working to establish domestic production of Patriot interceptor missiles. According to Major General Christian Freuding, the first missiles produced in Germany are expected to be ready by late 2026 or early 2027. "We've started building our own production lines for these missiles in Germany," Freuding said during a July 12 briefing in Kyiv. "The first deliveries from that line won't come before 2026, or at best, early 2027." When asked whether Germany would have full discretion over the use of domestically produced missiles-particularly in supplying them to Ukraine, given the American-origin technology-Freuding confirmed that there would be no restrictions. "It will be independent. This will be a new, European production line," he said.
російська розвідка під санкціями, зуміла роздобути найкращі світові компоненти та забезпечити ними ВПК.
Розвідка зеленського зуміла прочитати на них назви країн та провести прес-конференцію"
