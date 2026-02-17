РУС
1 175 34

США, несмотря на обещания, не предоставили Европе лицензии на производство ракет для Patriot, - Зеленский

президент Украины Владимир Зеленский

Несколько лет назад Украина предлагала Соединенным Штатам открыть в Европе производство ракет для систем ПВО — в частности, для Patriot. Вашингтон обещал предоставить лицензии, но в итоге отказался это сделать.

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, во время совещания с главой Минобороны Михаилом Федоровым они определили приоритеты работы с партнерами и вопросы поставок, которые должны работать стабильно. В ближайшие недели Украина планирует провести ряд переговоров и встреч.

Особое внимание будет уделяться развитию оборонной промышленности в Европе, в частности производству ракет для противовоздушной обороны. Уже сейчас производства развиваются, но, по мнению Зеленского, их объемы заслуживают увеличения.

США не выполнили обещания

  • Он сказал, что несколько лет назад Украина говорила с США о необходимости создать в Европе достаточное количество производств ракет. И предлагала построить заводы как в Украине, так и в странах НАТО.

"Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла. Хотя мы предлагали производство и в Украине, и совместное с партнерами по НАТО в регионе – с Румынией, с Польшей и т.д.", – сказал президент.

Европа может усилить свою ПВО

По его словам, такие решения, такое производство точно смогли бы усилить всех нас, всю Европу.

"Я уверен: Европа все же сможет обеспечить себя необходимыми объемами и силой защиты. Но было бы значительно лучше для всех, чтобы такой результат был достигнут быстрее", - резюмировал Зеленский.

Зеленский Владимир (10495) ПВО (2215) ракеты (1789) США (7026) Patriot (299)
Топ комментарии
+4
Придурку, роби власну Ядерну зброю і швидше. Може ще вспіємо. Тим більше вже всі розірвали Будапештський меморандум і угоду про ядерне роззброєння України і нерозповсюдження ядерної зброї. Вже даже у Бульбофюрера є ядерна зброя. І чомусь і сша і Європа про це ні слова
17.02.2026 22:59 Ответить
+4
А ти дай свою ліцензію на Фламінго, та нехай виробляють, ***** барижний
17.02.2026 23:00 Ответить
+4
Без "сцишиа" ти вже давно був би рабом бурята...
17.02.2026 23:00 Ответить
Трамп такий же пісдабол як і ти.
17.02.2026 22:54 Ответить
І не надасть. Бо Тромбу не потрібна ні сильна і незалежна Європа ні сильна Україна. Ось вам і гарантії безпеки і мірна угода від сцишиа. Як тільки Тромб здасть Україну московському режиму то відразу ж візьмуться вже разом з Х'уйлом ділити Європу.
17.02.2026 22:55 Ответить
Мірна угода? Кацапе ти палишся.
17.02.2026 22:57 Ответить
Без "сцишиа" ти вже давно був би рабом бурята...
17.02.2026 23:00 Ответить
Аби сцишиа не відкормлювати комуняк вже більше століття, то не було б ніяких воєн і ніякого ссср і сотень мільйонів жертв.
17.02.2026 23:10 Ответить
Аби твої батьки та діти не голосували за комуністів, то не було б ніяких воєн, СРСР та жертв.
17.02.2026 23:15 Ответить
Ну це така собі думка, якби та якби. Пам'ятаю як я вирішив в часи СРСР сходити на вибори, там висів усього один портрет единого кандидата на виборчу дільницю - якась нахабна пика в окулярах яку ніхто навіть не знав. Тож виборів у комуністів ніколи не існувало.
17.02.2026 23:25 Ответить
І якби не сцишиа то зараз в Україні було третя частина ядерних боєголовок світу. І хер би хто в Україну поліз чи вимагав би від України віддати половину територій залякуючи ядерною зброєю
17.02.2026 23:13 Ответить
А зачем им передавать технологии если за ракетами очередь на годы вперед стоит. Главный вопрос - почему Европа видя такое - не развивает собственный комплекс САМП-Т.
17.02.2026 23:14 Ответить
А чого ж тоді Байден не надав ці ліцензії? Ця історія про ліцензіі, ще при ньому почалась. Виходить нікому в США не потрібна "сильная Європа"?)
17.02.2026 23:17 Ответить
Країна, яка входила у п'ятірку ракетних держав світу, мусила би мати свою власну ППО, свої балістичні ракети і прочяя, прочяя, прочяя...!
17.02.2026 22:57 Ответить
Ліцензію на виробництво ракет для Patriot має Германія.
Її отримала та ж компанія, що робить Taurus.
17.02.2026 22:58 Ответить
Німеччина створює нову виробничу лінію для Patriot GEM-T у Шробенгаузені через COMLOG (спільне підприємство MBDA Germany та Raytheon).
Ця фабрика має на меті виробити до 1000 ракет для європейських союзників по НАТО, щоб зменшити залежність від імпорту зі США.
17.02.2026 23:03 Ответить
Перші ракети Patriot очікується будуть готові 2026 року або на початку 2027 року.
17.02.2026 23:11 Ответить
Немає. Ніхто в Європі ліцензіі не має на виготовлення пак-3.
17.02.2026 23:04 Ответить
Europe aims to produce additional air defense systems similar to the U.S. Patriot, former CIA Director Gen. David Petraeus said in an interview with NV on Feb. 16.
Раніша інформація. Jul 14, 2025 14:08U https://united24media.com/latest-news/germany-to-supply-ukraine-with-domestically-made-patriot-missiles-starting-from-2026-9863
Germany is working to establish domestic production of Patriot interceptor missiles. According to Major General Christian Freuding, the first missiles produced in Germany are expected to be ready by late 2026 or early 2027. "We've started building our own production lines for these missiles in Germany," Freuding https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/07/12/7215808/ said during a July 12 briefing in Kyiv. "The first deliveries from that line won't come before 2026, or at best, early 2027." When asked whether Germany would have full discretion over the use of domestically produced missiles-particularly in supplying them to Ukraine, given the American-origin technology-Freuding confirmed that there would be no restrictions. "It will be independent. This will be a new, European production line," he said.
17.02.2026 23:12 Ответить
...на SAMP/T не потрібно ліцензії Америки...
17.02.2026 22:59 Ответить
Придурку, роби власну Ядерну зброю і швидше. Може ще вспіємо. Тим більше вже всі розірвали Будапештський меморандум і угоду про ядерне роззброєння України і нерозповсюдження ядерної зброї. Вже даже у Бульбофюрера є ядерна зброя. І чомусь і сша і Європа про це ні слова
17.02.2026 22:59 Ответить
А ти дай свою ліцензію на Фламінго, та нехай виробляють, ***** барижний
17.02.2026 23:00 Ответить
зняли з язика )
17.02.2026 23:01 Ответить
а що там з ліцензіями на виробництво фламінгів ?
17.02.2026 23:00 Ответить
" В цьому і є різниця російської розвідки від зеленської.
російська розвідка під санкціями, зуміла роздобути найкращі світові компоненти та забезпечити ними ВПК.
Розвідка зеленського зуміла прочитати на них назви країн та провести прес-конференцію"
17.02.2026 23:08 Ответить
Отже ліцензій немає, виробництва протиракет теж немає. І при цьому йому всеодно краще гарна війна, ніж поганий мир.
17.02.2026 23:18 Ответить
Тот кто не может добиваться результатов должен писать заявление и ехать на свою виллу на Средиземном море.
17.02.2026 23:26 Ответить
А хто ж то був такий, що зарубав у 2019 році ракетну програму?

https://flot2017.com/novyj-ukrainskyj-zrk-iakym-vin-mozhe-buty/ Новий український ЗРК: яким він може бути
17.02.2026 23:32 Ответить
Лазери треба.
17.02.2026 23:54 Ответить
Санич, запускай лазерне ППО. Досить бавитись!
17.02.2026 23:33 Ответить
Обіцянки на паузі.
17.02.2026 23:34 Ответить
112 млн дол кешем ЗЄльоне людиною ЗЕмафії Галущенком перевезло на острови ... То зараз звичайно йому треба тявкати , може й справедливо на відсторонення ША від допопомоги МАРОЕРНІЙ владі ... Бо що дійде до фронту , навіть Європа дає допомогу й "скрещує пальчики" - А ШОБ НА КОРИСТЬ!А шоб не на сундуки ЗЕМАФІЇ!
17.02.2026 23:38 Ответить
просто бізнес
17.02.2026 23:39 Ответить
А ліцензію на виготовлення вундервафлі Фламінго теж американці не дають? Бо досі жодних доказів їхнього реального існування окрім пустопорожнього триндежу
17.02.2026 23:45 Ответить
Нехай свої ракети роблять дешевші і крутіші від Патріотів. Якщо захочуть то зроблять бо можуть.
17.02.2026 23:45 Ответить
Треба самотужки Україні робити було системи с300 і ракети до них , це набагато дешевше
17.02.2026 23:59 Ответить
 
 