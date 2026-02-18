МЗС України про рішення Угорщини замовити нафту з РФ через Хорватію: "Це нагадує наркоманію"
Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Угорщина отримала інформацію про обстріл росіянами нафтопроводу "Дружба" ще 27 січня, а звинувачення України в затримці постачань є нелогічними.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Інформація про обстріл
Тихий нагадав, що транзит нафти до Угорщини зупинено через російський обстріл інфраструктури магістрального нафтопроводу "Дружба" 27 січня.
"Про це того ж дня було належним чином проінформованою угорську сторону. Відтак Угорщині достеменно відомо з першого дня про причину зупинки роботи нафтопроводу", - підкреслив речник.
Звинувачення та реакція
Речник МЗС назвав дивною відсутність угорських заяв із чіткою атрибуцією обстрілу на користь Росії.
"Не було жодних заяв з чіткою атрибуцією, що саме Росія винувата в цьому обстрілі. Але чомусь тепер лунають заяви зі звинуваченням у бік України. Це абсолютно нелогічна поведінка з боку Угорщини", - зазначив Тихий.
Санкційні винятки
Він також нагадав, що Угорщині та Словаччині були надані тимчасові винятки у межах санкцій ЄС щодо заборони імпорту російської нафти через трубопроводи, щоб країни могли знизити залежність від російських постачань.
"Це нагадує наркоманію", - додав Тихий, зазначивши, що наразі Угорщина та Словаччина не роблять спроб звільнитися від залежності від російської нафти.
Що передувало?
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.
-
Прем’єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль