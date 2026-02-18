УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11171 відвідувач онлайн
Новини Відносини України та Угорщини
2 262 30

МЗС України про рішення Угорщини замовити нафту з РФ через Хорватію: "Це нагадує наркоманію"

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Угорщина отримала інформацію про обстріл росіянами нафтопроводу "Дружба" ще 27 січня, а звинувачення України в затримці постачань є нелогічними.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Інформація про обстріл

Тихий нагадав, що транзит нафти до Угорщини зупинено через російський обстріл інфраструктури магістрального нафтопроводу "Дружба" 27 січня.

"Про це того ж дня було належним чином проінформованою угорську сторону. Відтак Угорщині достеменно відомо з першого дня про причину зупинки роботи нафтопроводу", - підкреслив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС про мирні перемовини: Є принципова домовленість про наступну зустріч

Звинувачення та реакція

Речник МЗС назвав дивною відсутність угорських заяв із чіткою атрибуцією обстрілу на користь Росії.

"Не було жодних заяв з чіткою атрибуцією, що саме Росія винувата в цьому обстрілі. Але чомусь тепер лунають заяви зі звинуваченням у бік України. Це абсолютно нелогічна поведінка з боку Угорщини", - зазначив Тихий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина припиняє постачання дизеля до України через зупинку "Дружби", - Сійярто

Санкційні винятки

Він також нагадав, що Угорщині та Словаччині були надані тимчасові винятки у межах санкцій ЄС щодо заборони імпорту російської нафти через трубопроводи, щоб країни могли знизити залежність від російських постачань.

"Це нагадує наркоманію", - додав Тихий, зазначивши, що наразі Угорщина та Словаччина не роблять спроб звільнитися від залежності від російської нафти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України: Закликаємо до бойкоту Міжнародної премії ЮНЕСКО-Росія ім. Менделєєва

Що передувало?

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Почесним консулом на Кіпрі хочуть призначити Еллінаса, який раніше видавав себе за консула, - журналістка

Автор: 

Угорщина (2986) МЗС (4328) нафта (6572) Хорватія (324)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Хорватія заявила - любу нафту тільки не російську
показати весь коментар
18.02.2026 15:38 Відповісти
+4
От пздець бл, чотири роки повномасштабної війни і кацапи нарешті допомогли нам його зупинити.
показати весь коментар
18.02.2026 15:48 Відповісти
+3
А те що в опі сидить залежний коксовий наркоман це нормально?
показати весь коментар
18.02.2026 15:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А украинский транзит это не наркомания?
показати весь коментар
18.02.2026 15:33 Відповісти
так нема його ,кацапи розбомбили
показати весь коментар
18.02.2026 15:35 Відповісти
От пздець бл, чотири роки повномасштабної війни і кацапи нарешті допомогли нам його зупинити.
показати весь коментар
18.02.2026 15:48 Відповісти
наркоманія - на 12 році війни писати москальською 🤮 на Українському сайті
показати весь коментар
18.02.2026 16:03 Відповісти
хреста носиш? знiмай бо це віра окупанта
показати весь коментар
18.02.2026 17:20 Відповісти
ще одна чувирла кацапська вилізла 🤮
показати весь коментар
18.02.2026 18:44 Відповісти
детка, сиди на тиндере а не со взрослыми дядями ругайся)))) я понимаю что тебя свиньи воспитывали но хоть трошки будь похожа на человека
показати весь коментар
18.02.2026 18:47 Відповісти
ватник, з окопу пишеш?
показати весь коментар
18.02.2026 18:45 Відповісти
а тебе есть дело откуда я пишу? или хочешь ко мне? меня от быдлоты тошнит))))
показати весь коментар
18.02.2026 18:49 Відповісти
так піди поригай, опудало рашистське)))
показати весь коментар
18.02.2026 19:07 Відповісти
иди спать, завтра в школу рано вставать)))
показати весь коментар
19.02.2026 10:14 Відповісти
після двух універів, знову школа..... то вже занадто
показати весь коментар
19.02.2026 12:04 Відповісти
да ты не стесняйся, пиши что 5 универов закончила, тебе максимум по развитию лет 15
показати весь коментар
19.02.2026 12:09 Відповісти
лишнєхромосомний, що ти можеш розуміти в розвитку Людини?...не все що ти здатен, так це своїм руZьким писати неадекватні коменти
показати весь коментар
19.02.2026 13:04 Відповісти
З Орбаном все надто запущено, тут потрібна хірургія.
показати весь коментар
18.02.2026 15:35 Відповісти
Трепанация
показати весь коментар
18.02.2026 15:44 Відповісти
А те що в опі сидить залежний коксовий наркоман це нормально?
показати весь коментар
18.02.2026 15:35 Відповісти
кокс не викликає залежність
показати весь коментар
18.02.2026 15:36 Відповісти
РОзкажіть це космосу Льоні !!!!))))))
показати весь коментар
18.02.2026 15:39 Відповісти
Ну якщо він не викликає залежність, чого в аптеках не продається?
показати весь коментар
18.02.2026 15:44 Відповісти
"Миші плакали, кололися, але продовжували жерти кактус".
показати весь коментар
18.02.2026 15:38 Відповісти
Хорватія заявила - любу нафту тільки не російську
показати весь коментар
18.02.2026 15:38 Відповісти
Вы очень наивный. Еще как будут. Это же выгодно. На десятилетия запрягут.
показати весь коментар
18.02.2026 15:46 Відповісти
И самое смешное, вместо Украины.
показати весь коментар
18.02.2026 15:47 Відповісти
Хтоб казав, чи чия би корова мекала...а те що з опи виходять неадекватні рішення які загрожують самій державі Україна це нормально?
показати весь коментар
18.02.2026 15:46 Відповісти
А бачиння миру в очах вбивці, коли весь світ бачив війну, мзс нічого не нагадує.
показати весь коментар
18.02.2026 15:48 Відповісти
А з якої нафти їм гнати соляру? Зі свого ринку давати?
показати весь коментар
18.02.2026 15:51 Відповісти
Це нагадує **********.
показати весь коментар
18.02.2026 15:53 Відповісти
у чобулаков и саламистов настоящая национальная трагедия
показати весь коментар
18.02.2026 16:51 Відповісти
 
 