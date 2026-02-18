МЗС України про рішення Угорщини замовити нафту з РФ через Хорватію: "Це нагадує наркоманію"

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Угорщина отримала інформацію про обстріл росіянами нафтопроводу "Дружба" ще 27 січня, а звинувачення України в затримці постачань є нелогічними.

Інформація про обстріл

Тихий нагадав, що транзит нафти до Угорщини зупинено через російський обстріл інфраструктури магістрального нафтопроводу "Дружба" 27 січня.

"Про це того ж дня було належним чином проінформованою угорську сторону. Відтак Угорщині достеменно відомо з першого дня про причину зупинки роботи нафтопроводу", - підкреслив речник.

Звинувачення та реакція

Речник МЗС назвав дивною відсутність угорських заяв із чіткою атрибуцією обстрілу на користь Росії.

"Не було жодних заяв з чіткою атрибуцією, що саме Росія винувата в цьому обстрілі. Але чомусь тепер лунають заяви зі звинуваченням у бік України. Це абсолютно нелогічна поведінка з боку Угорщини", - зазначив Тихий.

Санкційні винятки

Він також нагадав, що Угорщині та Словаччині були надані тимчасові винятки у межах санкцій ЄС щодо заборони імпорту російської нафти через трубопроводи, щоб країни могли знизити залежність від російських постачань.

"Це нагадує наркоманію", - додав Тихий, зазначивши, що наразі Угорщина та Словаччина не роблять спроб звільнитися від залежності від російської нафти.

Що передувало?

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.

