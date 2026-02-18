Орбан звинуватив Україну у проблемах з нафтопроводом "Дружба": "Доведеться використовувати стратегічні резерви"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

Орбан повідомив, що уряд обговорить на засіданні ситуацію з постачанням нафти та визначить подальші кроки.

Звинувачення на адресу України

За словами прем’єра, Україна нібито перекрила нафтопровід "Дружба", що створює ризики для енергетичної безпеки Угорщини.

"Україна шантажує Угорщину, вона перекрила нафтопровід "Дружба". Нам доведеться використовувати стратегічні резерви. Це перше питання у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду", - зазначив угорський прем’єр.

Що передувало?

Нагадаємо, вранці 18 серпня 2025 року Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

Раніше Орбан публічно відкинув тиск США щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв.

