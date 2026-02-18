Орбан звинуватив Україну у проблемах з нафтопроводом "Дружба": "Доведеться використовувати стратегічні резерви"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Орбан повідомив, що уряд обговорить на засіданні ситуацію з постачанням нафти та визначить подальші кроки.

Звинувачення на адресу України

За словами прем’єра, Україна нібито перекрила нафтопровід "Дружба", що створює ризики для енергетичної безпеки Угорщини

"Україна шантажує Угорщину, вона перекрила нафтопровід "Дружба". Нам доведеться використовувати стратегічні резерви. Це перше питання у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду", - зазначив угорський прем’єр.

Що передувало?

  • Нагадаємо, вранці 18 серпня 2025 року Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.
  • У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.
  • Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".
  • Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.
  • Раніше Орбан публічно відкинув тиск США щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв.

З нафтою напряги? - держіться!
18.02.2026 13:28 Відповісти
Доведеться знову піти накуй Вітя!
18.02.2026 13:28 Відповісти
Вітє надо вийті...
18.02.2026 13:34 Відповісти
Бажано у вікно. З 20-го поверху.
18.02.2026 14:13 Відповісти
Якщо нафтопровід проходить по Україні , тоді для чого напрягатись ? візьми і перекрий кран .
18.02.2026 13:35 Відповісти
Так кислобздії вже ж розхерачили. Перекриття крану має бути "по уму", не з цією владою. Там же є купа зобов'язань по договорах.
18.02.2026 14:14 Відповісти
я думаю що Україна готова почати ремонт пошкодженої руснею ділянки за певних умов:
1. фінансувати ремонт мають або мадяри, або русня, бо це ж їх інтереси
2. ремонт розпочнеться як тільки дозволить безпекова ситуація, русня має гарантувати повну відсутність обстрілів тилу України на весь час ремонту.
як тільки, так й одразу.
ну або, Україна готова прийняти мадярські ремонтні бригади, хай на свій страх і ризик ремонтують
18.02.2026 13:36 Відповісти
Навіщо нам тут орбанівські шпигуни? А два пункти умов просто чудові
18.02.2026 13:43 Відповісти
Конструктивна і дипломатична постановка питання.
Тільки без мадярських бригад, які будуть спілкуватися виключно кацапським нарєчієм
18.02.2026 13:44 Відповісти
Та хай говорять хоч "по-таукитянськи"... Аби відремонтували... Вони ж не тільки саму трубу відновлятимуть, а й у районі удару все в порядок приведуть...
18.02.2026 14:12 Відповісти
Як раз вони відремонтують
Ті "ремонтники" використовують труби для інших потреб.
18.02.2026 14:26 Відповісти
Яких?
18.02.2026 14:31 Відповісти
Як в Куп'янску, чи Авдіївці. Ті "ремонтники".
18.02.2026 14:39 Відповісти
Не пиши дурниць...Мадяри зацікавлені у відновленні нафтопроводу. І не більше... І засилать їм "шпійонів-диверсантів", по трубі, нема сенсу... Їх повно в Береговому...
18.02.2026 14:57 Відповісти
І сіятро з орбаном нехай пару місяців поживуть на прикордонні в Сумщині очікуючи поставки нафти, в реаліях поточного стану виживання. Або там буде тиша, або ... з ними, ніхто сумувати не буде.
18.02.2026 13:54 Відповісти
А до чого тут Сумщина? Нафтопровід входить в Україну, на Житомирщині...
18.02.2026 14:15 Відповісти
Трамп звинуватив Європу у купівлі російської нафти.
Ми тільки виконуємо волю Трампа, таким чином Орбан звинувачує Трампа.
Отака іронія долі, Вітя)
18.02.2026 13:37 Відповісти
За повідомленнями, ту «Дружбу» зупинено після того, як самі ж москалі її й обстріляли 27 січня.

Україна досі його не відремонтувала. А чи мусить? Он, не раз бувало, що москалі по ремонтних бриґадах повторно били. Може, хай мадярські та угорські ремонтники за справу візьмуться?
18.02.2026 13:37 Відповісти
Можна і відремонтувати !
Якщо кацапи відремонтують ТЕЦ і підстанції в столиці !
18.02.2026 13:47 Відповісти
Тільки столиці?
18.02.2026 14:52 Відповісти
Та ні, кацапів до столиці пускати - то зайве. Вони наремонтують.
18.02.2026 17:19 Відповісти
ти ще війська введи, аби розблокувати вентиль, одоробало!...
18.02.2026 13:42 Відповісти
Треба для порядку, переіменувати нафтопровід "Дружба" у нафтопровід "Х*й тобі Віктор"...
18.02.2026 13:44 Відповісти
Як утому анекдоті...
- Ой, Сьома, денег нету, совсем нету!
- Не прибедняйся шо у тебя нету денег!
- А шо, доллары менять!?
18.02.2026 13:45 Відповісти
ну що є'блан,
помогли вам ваші москалі?
розбомбили «дружбу» під Бродами..
18.02.2026 13:47 Відповісти
все, потвора пузата,
кіна не буде..
нафта закінчилась..
18.02.2026 13:51 Відповісти
Які ж вони неадвекати, угорський Х-уйло Орбан, не знаю до кого прирівняти повію Сіярто, надовго прирекли угорсько-українські стосунки на довгу недовіру, хто б там не переміг у квітні на виборах, присад залишиться надовго, і даремно колишні кочівники вірять, що на чужому горі можна отримати зиск, схоже досвід і наслідки 2-х Світових війн їх нічому не навчив, гребувати добросусідськими відносинами з сусідами не варто, це дорого коштує.
Угорці на сто відсотків провалили сусідський тест на влучне прислів'я - "При горі та в лиху годину пізнаєш вірну людину".
Хоча й не переможе коаліція Мадяра у квітні, Орбан не дозволить провести нормальні вибори, Угорщина - не демократія, Орбан мавпує Х-уйла і прагне уподібнити політичну систему країни до Х-уйловщини, все ще не Х-уйловщина, але після 20-літнього правління він приклав багато зусиль, аби вона набувала і набуває її рис.
18.02.2026 13:51 Відповісти
Але як тільки MOL підніме на пару центів ціну на топливо в Угорщині і Словаччині,подорожає топливо і у нас і партія орбана виграє вибори(його спічі про зекрадіїв у нас зроблять свою справу).
18.02.2026 13:52 Відповісти
Це не ваша війна, то не наша нафта в нафтопроводі.
18.02.2026 13:55 Відповісти
у ***** уже почти не осталось места для хранения нефти.
18.02.2026 13:57 Відповісти
Ну то й добре... Буде нам що палить...
18.02.2026 14:09 Відповісти
Дружби немає. Зовсім. Забув хто ворог? Бідолаха.
18.02.2026 14:01 Відповісти
Ідіотіна: його москалі ракетами пошкодили. Йди путіну жалійся
18.02.2026 15:36 Відповісти
Перекрили нафтопровід касапи, ******** по ньому орешніком, але то таке...

https://www.facebook.com/myhajlo.bondar/posts/pfbid02yGG89g41ZzXvxLuW2mrBNRH1ZtBAQ9EzKgeVnxc62RZ3dH6K2LwhWAiXEg7vsEJEl?__tn__=%2CO*F Бондар Михайло

https://www.facebook.com/myhajlo.bondar/posts/pfbid02yGG89g41ZzXvxLuW2mrBNRH1ZtBAQ9EzKgeVnxc62RZ3dH6K2LwhWAiXEg7vsEJEl?__tn__=%2CO*F 27 січень о 10:40

Вранці ворог здійснив атаку на обʼєкт інфраструктури (нафтопровід "Дружба") у Бродах на Львівщині неподалік українсько-польського кордону.

Як Орбан не старається догодити своєму московському господарю, виконує всі його забаганки, не скиглить , що нафтопровід «Дружба» є єдиним способом імпорту нафти для Угорщини та Словаччини та погрожує Україні наслідками, у разі його пошкодження - це не зупиняє московські шахеди.
***** сам наклав санкції на свою нафту та свій нафтопровід.
18.02.2026 16:32 Відповісти
 
 