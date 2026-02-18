Орбан звинуватив Україну у проблемах з нафтопроводом "Дружба": "Доведеться використовувати стратегічні резерви"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.
Орбан повідомив, що уряд обговорить на засіданні ситуацію з постачанням нафти та визначить подальші кроки.
Звинувачення на адресу України
За словами прем’єра, Україна нібито перекрила нафтопровід "Дружба", що створює ризики для енергетичної безпеки Угорщини.
"Україна шантажує Угорщину, вона перекрила нафтопровід "Дружба". Нам доведеться використовувати стратегічні резерви. Це перше питання у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду", - зазначив угорський прем’єр.
Що передувало?
- Нагадаємо, вранці 18 серпня 2025 року Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.
- У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.
- Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".
- Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.
- Раніше Орбан публічно відкинув тиск США щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв.
1. фінансувати ремонт мають або мадяри, або русня, бо це ж їх інтереси
2. ремонт розпочнеться як тільки дозволить безпекова ситуація, русня має гарантувати повну відсутність обстрілів тилу України на весь час ремонту.
як тільки, так й одразу.
ну або, Україна готова прийняти мадярські ремонтні бригади, хай на свій страх і ризик ремонтують
Тільки без мадярських бригад, які будуть спілкуватися виключно кацапським нарєчієм
Ті "ремонтники" використовують труби для інших потреб.
Ми тільки виконуємо волю Трампа, таким чином Орбан звинувачує Трампа.
Отака іронія долі, Вітя)
Україна досі його не відремонтувала. А чи мусить? Он, не раз бувало, що москалі по ремонтних бриґадах повторно били. Може, хай мадярські та угорські ремонтники за справу візьмуться?
Якщо кацапи відремонтують ТЕЦ і підстанції в столиці !
Угорці на сто відсотків провалили сусідський тест на влучне прислів'я - "При горі та в лиху годину пізнаєш вірну людину".
Хоча й не переможе коаліція Мадяра у квітні, Орбан не дозволить провести нормальні вибори, Угорщина - не демократія, Орбан мавпує Х-уйла і прагне уподібнити політичну систему країни до Х-уйловщини, все ще не Х-уйловщина, але після 20-літнього правління він приклав багато зусиль, аби вона набувала і набуває її рис.
Дружби немає. Зовсім. Забув хто ворог? Бідолаха.
Вранці ворог здійснив атаку на обʼєкт інфраструктури (нафтопровід "Дружба") у Бродах на Львівщині неподалік українсько-польського кордону.
Як Орбан не старається догодити своєму московському господарю, виконує всі його забаганки, не скиглить , що нафтопровід «Дружба» є єдиним способом імпорту нафти для Угорщини та Словаччини та погрожує Україні наслідками, у разі його пошкодження - це не зупиняє московські шахеди.
***** сам наклав санкції на свою нафту та свій нафтопровід.