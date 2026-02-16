Орбан прокоментував можливу поразку на виборах
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна залишиться стабільною незалежно від результатів парламентських виборів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, так він висловився під час спільної пресконференції з державним секретарем США Марком Рубіо.
Заява про вибори та опозиційний досвід
Журналісти поцікавилися, чи готовий прем’єр Угорщини змиритися з можливою поразкою на виборах у квітні. Віктор Орбан не дав прямої відповіді на це питання та нагадав, що протягом 16 років перебував в опозиції.
Прем’єр наголосив, що політичні перемоги та поразки є частиною демократичного процесу.
"Я був лідером опозиції 16 років. Це означає, що іноді я програю, іноді виграю. Тож не потрібно боятися того, що станеться з Угорщиною", – заявив Орбан.
Він підкреслив, що країна вже неодноразово проходила через зміну влади.
Позиція США та підтримка Трампа
Орбан також зазначив, що демократія в Угорщині залишається сильною. За його словами, уряд сформують відповідно до волі виборців.
Своєю чергою, Марко Рубіо повідомив, що президент США Дональд Трамп "глибоко відданий" успіху Орбана на виборах.
- Раніше Трамп публічно висловлював підтримку угорському прем’єру напередодні голосування 12 квітня.
От і добре. Орбан не потрібен. 😁