Орбан прокоментував можливу поразку на виборах

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна залишиться стабільною незалежно від результатів парламентських виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, так він висловився під час спільної пресконференції з державним секретарем США Марком Рубіо.

Заява про вибори та опозиційний досвід

Журналісти поцікавилися, чи готовий прем’єр Угорщини змиритися з можливою поразкою на виборах у квітні. Віктор Орбан не дав прямої відповіді на це питання та нагадав, що протягом 16 років перебував в опозиції.

Прем’єр наголосив, що політичні перемоги та поразки є частиною демократичного процесу.

"Я був лідером опозиції 16 років. Це означає, що іноді я програю, іноді виграю. Тож не потрібно боятися того, що станеться з Угорщиною", – заявив Орбан.

Він підкреслив, що країна вже неодноразово проходила через зміну влади.

Позиція США та підтримка Трампа

Орбан також зазначив, що демократія в Угорщині залишається сильною. За його словами, уряд сформують відповідно до волі виборців.

Своєю чергою, Марко Рубіо повідомив, що президент США Дональд Трамп "глибоко відданий" успіху Орбана на виборах.

Раніше Трамп публічно висловлював підтримку угорському прем’єру напередодні голосування 12 квітня.

