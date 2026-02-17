РУС
Новости
6 500 17

Орбан прокомментировал возможное поражение на выборах

Орбан о выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна останется стабильной независимо от результатов парламентских выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, так он высказался во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Марком Рубио

Заявление о выборах и оппозиционном опыте

Журналисты поинтересовались, готов ли премьер Венгрии смириться с возможным поражением на выборах в апреле. Виктор Орбан не дал прямого ответа на этот вопрос и напомнил, что в течение 16 лет находился в оппозиции.

Премьер подчеркнул, что политические победы и поражения являются частью демократического процесса.

"Я был лидером оппозиции 16 лет. Это означает, что иногда я проигрываю, иногда выигрываю. Поэтому не нужно бояться того, что произойдет с Венгрией", – заявил Орбан.

Он подчеркнул, что страна уже неоднократно проходила через смену власти.

Позиция США и поддержка Трампа

Орбан также отметил, что демократия в Венгрии остается сильной. По его словам, правительство сформируют в соответствии с волей избирателей.

В свою очередь, Марко Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп "глубоко предан" успеху Орбана на выборах.

  • Ранее Трамп публично выражал поддержку венгерскому премьеру накануне голосования 12 апреля.

Автор: 

Венгрия (757) выборы (1752) Орбан Виктор (231)
Топ комментарии
+13
орбан явно педофільське лайно
17.02.2026 00:00 Ответить
+10
Тебе посодють, а ти не кради. (С)
17.02.2026 00:02 Ответить
+10
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна залишиться стабільною незалежно від результатів парламентських виборів.

От і добре. Орбан не потрібен. 😁
17.02.2026 00:46 Ответить
планує ще раз через 16 років в опозиції знов стати прем'єром.
16.02.2026 23:59 Ответить
орбан явно педофільське лайно
17.02.2026 00:00 Ответить
Тебе посодють, а ти не кради. (С)
17.02.2026 00:02 Ответить
Хай не переживає. Зеля ще в квартальному стилі обсміє публічно фізичні вади Орбана, то цей казьол ще прибавить рейтингу то дивись і виграє.
17.02.2026 00:05 Ответить
17.02.2026 00:32 Ответить
Квіток до мацьквабаду замовив? Речі спакував? ЯЩоб потім не було запізно
17.02.2026 00:46 Ответить
Так це не проблема... Особняки у "Рубльовській народній республіці" будуються без зупинки на війну...
17.02.2026 06:07 Ответить
А як же маєток з зебрами? На кого полишить?
17.02.2026 07:28 Ответить
Ну - Янукович, же, страусів залишив?...
17.02.2026 07:29 Ответить
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна залишиться стабільною незалежно від результатів парламентських виборів.

От і добре. Орбан не потрібен. 😁
17.02.2026 00:46 Ответить
Був в опозиції доки не продався *****...
17.02.2026 01:00 Ответить
Не здивуюся якщо Орбан ще спливе десь зі дна файлів Епштейна.
17.02.2026 03:41 Ответить
Можливо, бо лайно не тоне.
17.02.2026 09:17 Ответить
так закінчить кожна урсятина.
17.02.2026 04:55 Ответить
Нехай збирається до ще одного Віті-у Ростов!
17.02.2026 07:46 Ответить
17.02.2026 08:33 Ответить
 
 