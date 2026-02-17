Орбан прокомментировал возможное поражение на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна останется стабильной независимо от результатов парламентских выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, так он высказался во время совместной пресс-конференции сгосударственным секретарем США Марком Рубио.

Заявление о выборах и оппозиционном опыте

Журналисты поинтересовались, готов ли премьер Венгрии смириться с возможным поражением на выборах в апреле. Виктор Орбан не дал прямого ответа на этот вопрос и напомнил, что в течение 16 лет находился в оппозиции.

Премьер подчеркнул, что политические победы и поражения являются частью демократического процесса.

"Я был лидером оппозиции 16 лет. Это означает, что иногда я проигрываю, иногда выигрываю. Поэтому не нужно бояться того, что произойдет с Венгрией", – заявил Орбан.

Он подчеркнул, что страна уже неоднократно проходила через смену власти.

Позиция США и поддержка Трампа

Орбан также отметил, что демократия в Венгрии остается сильной. По его словам, правительство сформируют в соответствии с волей избирателей.

В свою очередь, Марко Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп "глубоко предан" успеху Орбана на выборах.

Ранее Трамп публично выражал поддержку венгерскому премьеру накануне голосования 12 апреля.

