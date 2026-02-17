Орбан прокомментировал возможное поражение на выборах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна останется стабильной независимо от результатов парламентских выборов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, так он высказался во время совместной пресс-конференции сгосударственным секретарем США Марком Рубио.
Заявление о выборах и оппозиционном опыте
Журналисты поинтересовались, готов ли премьер Венгрии смириться с возможным поражением на выборах в апреле. Виктор Орбан не дал прямого ответа на этот вопрос и напомнил, что в течение 16 лет находился в оппозиции.
Премьер подчеркнул, что политические победы и поражения являются частью демократического процесса.
"Я был лидером оппозиции 16 лет. Это означает, что иногда я проигрываю, иногда выигрываю. Поэтому не нужно бояться того, что произойдет с Венгрией", – заявил Орбан.
Он подчеркнул, что страна уже неоднократно проходила через смену власти.
Позиция США и поддержка Трампа
Орбан также отметил, что демократия в Венгрии остается сильной. По его словам, правительство сформируют в соответствии с волей избирателей.
В свою очередь, Марко Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп "глубоко предан" успеху Орбана на выборах.
- Ранее Трамп публично выражал поддержку венгерскому премьеру накануне голосования 12 апреля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От і добре. Орбан не потрібен. 😁