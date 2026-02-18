Орбан обвинил Украину в проблемах с нефтепроводом "Дружба": "Придется использовать стратегические резервы"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Орбан сообщил, что правительство обсудит на заседании ситуацию с поставками нефти и определит дальнейшие шаги.

Обвинения в адрес Украины

По словам премьера, Украина якобы перекрыла нефтепровод "Дружба", что создает риски для энергетической безопасности Венгрии.

"Украина шатает Венгрию, она перекрыла нефтепровод "Дружба". Нам придется использовать стратегические резервы. Это первый вопрос в повестке дня сегодняшнего заседания правительства", - отметил венгерский премьер.

Что предшествовало?

Напомним, утром 18 августа 2025 года Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером в среду, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ – одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для возобновления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Ранее Орбан публично отверг давление США по сокращению закупок российских энергоносителей.

