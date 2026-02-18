1 788 31
Орбан обвинил Украину в проблемах с нефтепроводом "Дружба": "Придется использовать стратегические резервы"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Орбан сообщил, что правительство обсудит на заседании ситуацию с поставками нефти и определит дальнейшие шаги.
Обвинения в адрес Украины
По словам премьера, Украина якобы перекрыла нефтепровод "Дружба", что создает риски для энергетической безопасности Венгрии.
"Украина шатает Венгрию, она перекрыла нефтепровод "Дружба". Нам придется использовать стратегические резервы. Это первый вопрос в повестке дня сегодняшнего заседания правительства", - отметил венгерский премьер.
Что предшествовало?
- Напомним, утром 18 августа 2025 года Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.
- В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером в среду, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.
- Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ – одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".
- В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для возобновления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.
- Ранее Орбан публично отверг давление США по сокращению закупок российских энергоносителей.
1. фінансувати ремонт мають або мадяри, або русня, бо це ж їх інтереси
2. ремонт розпочнеться як тільки дозволить безпекова ситуація, русня має гарантувати повну відсутність обстрілів тилу України на весь час ремонту.
як тільки, так й одразу.
ну або, Україна готова прийняти мадярські ремонтні бригади, хай на свій страх і ризик ремонтують
Тільки без мадярських бригад, які будуть спілкуватися виключно кацапським нарєчієм
Ті "ремонтники" використовують труби для інших потреб.
Ми тільки виконуємо волю Трампа, таким чином Орбан звинувачує Трампа.
Отака іронія долі, Вітя)
Україна досі його не відремонтувала. А чи мусить? Он, не раз бувало, що москалі по ремонтних бриґадах повторно били. Може, хай мадярські та угорські ремонтники за справу візьмуться?
Якщо кацапи відремонтують ТЕЦ і підстанції в столиці !
- Ой, Сьома, денег нету, совсем нету!
- Не прибедняйся шо у тебя нету денег!
- А шо, доллары менять!?
помогли вам ваші москалі?
розбомбили «дружбу» під Бродами..
кіна не буде..
нафта закінчилась..
Угорці на сто відсотків провалили сусідський тест на влучне прислів'я - "При горі та в лиху годину пізнаєш вірну людину".
Хоча й не переможе коаліція Мадяра у квітні, Орбан не дозволить провести нормальні вибори, Угорщина - не демократія, Орбан мавпує Х-уйла і прагне уподібнити політичну систему країни до Х-уйловщини, все ще не Х-уйловщина, але після 20-літнього правління він приклав багато зусиль, аби вона набувала і набуває її рис.
============
Дружби немає. Зовсім. Забув хто ворог? Бідолаха.