РУС
Новости Экспорт нефти РФ
1 788 31

Орбан обвинил Украину в проблемах с нефтепроводом "Дружба": "Придется использовать стратегические резервы"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Орбан сообщил, что правительство обсудит на заседании ситуацию с поставками нефти и определит дальнейшие шаги.

Обвинения в адрес Украины

По словам премьера, Украина якобы перекрыла нефтепровод "Дружба", что создает риски для энергетической безопасности Венгрии

"Украина шатает Венгрию, она перекрыла нефтепровод "Дружба". Нам придется использовать стратегические резервы. Это первый вопрос в повестке дня сегодняшнего заседания правительства", - отметил венгерский премьер.

Что предшествовало?

  • Напомним, утром 18 августа 2025 года Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.
  • В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером в среду, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.
  • Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ – одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".
  • В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для возобновления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.
  • Ранее Орбан публично отверг давление США по сокращению закупок российских энергоносителей.

Автор: 

нефть (420) Орбан Виктор (438)
Топ комментарии
+8
Доведеться знову піти накуй Вітя!
показать весь комментарий
18.02.2026 13:28 Ответить
+5
я думаю що Україна готова почати ремонт пошкодженої руснею ділянки за певних умов:
1. фінансувати ремонт мають або мадяри, або русня, бо це ж їх інтереси
2. ремонт розпочнеться як тільки дозволить безпекова ситуація, русня має гарантувати повну відсутність обстрілів тилу України на весь час ремонту.
як тільки, так й одразу.
ну або, Україна готова прийняти мадярські ремонтні бригади, хай на свій страх і ризик ремонтують
показать весь комментарий
18.02.2026 13:36 Ответить
+3
Навіщо нам тут орбанівські шпигуни? А два пункти умов просто чудові
показать весь комментарий
18.02.2026 13:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
З нафтою напряги? - держіться!
показать весь комментарий
18.02.2026 13:28 Ответить
Доведеться знову піти накуй Вітя!
показать весь комментарий
18.02.2026 13:28 Ответить
Вітє надо вийті...
показать весь комментарий
18.02.2026 13:34 Ответить
Бажано у вікно. З 20-го поверху.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:13 Ответить
Якщо нафтопровід проходить по Україні , тоді для чого напрягатись ? візьми і перекрий кран .
показать весь комментарий
18.02.2026 13:35 Ответить
Так кислобздії вже ж розхерачили. Перекриття крану має бути "по уму", не з цією владою. Там же є купа зобов'язань по договорах.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:14 Ответить
я думаю що Україна готова почати ремонт пошкодженої руснею ділянки за певних умов:
1. фінансувати ремонт мають або мадяри, або русня, бо це ж їх інтереси
2. ремонт розпочнеться як тільки дозволить безпекова ситуація, русня має гарантувати повну відсутність обстрілів тилу України на весь час ремонту.
як тільки, так й одразу.
ну або, Україна готова прийняти мадярські ремонтні бригади, хай на свій страх і ризик ремонтують
показать весь комментарий
18.02.2026 13:36 Ответить
Навіщо нам тут орбанівські шпигуни? А два пункти умов просто чудові
показать весь комментарий
18.02.2026 13:43 Ответить
Конструктивна і дипломатична постановка питання.
Тільки без мадярських бригад, які будуть спілкуватися виключно кацапським нарєчієм
показать весь комментарий
18.02.2026 13:44 Ответить
Та хай говорять хоч "по-таукитянськи"... Аби відремонтували... Вони ж не тільки саму трубу відновлятимуть, а й у районі удару все в порядок приведуть...
показать весь комментарий
18.02.2026 14:12 Ответить
Як раз вони відремонтують
Ті "ремонтники" використовують труби для інших потреб.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:26 Ответить
Яких?
показать весь комментарий
18.02.2026 14:31 Ответить
Як в Куп'янску, чи Авдіївці. Ті "ремонтники".
показать весь комментарий
18.02.2026 14:39 Ответить
Не пиши дурниць...Мадяри зацікавлені у відновленні нафтопроводу. І не більше... І засилать їм "шпійонів-диверсантів", по трубі, нема сенсу... Їх повно в Береговому...
показать весь комментарий
18.02.2026 14:57 Ответить
І сіятро з орбаном нехай пару місяців поживуть на прикордонні в Сумщині очікуючи поставки нафти, в реаліях поточного стану виживання. Або там буде тиша, або ... з ними, ніхто сумувати не буде.
показать весь комментарий
18.02.2026 13:54 Ответить
А до чого тут Сумщина? Нафтопровід входить в Україну, на Житомирщині...
показать весь комментарий
18.02.2026 14:15 Ответить
Трамп звинуватив Європу у купівлі російської нафти.
Ми тільки виконуємо волю Трампа, таким чином Орбан звинувачує Трампа.
Отака іронія долі, Вітя)
показать весь комментарий
18.02.2026 13:37 Ответить
За повідомленнями, ту «Дружбу» зупинено після того, як самі ж москалі її й обстріляли 27 січня.

Україна досі його не відремонтувала. А чи мусить? Он, не раз бувало, що москалі по ремонтних бриґадах повторно били. Може, хай мадярські та угорські ремонтники за справу візьмуться?
показать весь комментарий
18.02.2026 13:37 Ответить
Можна і відремонтувати !
Якщо кацапи відремонтують ТЕЦ і підстанції в столиці !
показать весь комментарий
18.02.2026 13:47 Ответить
Тільки столиці?
показать весь комментарий
18.02.2026 14:52 Ответить
ти ще війська введи, аби розблокувати вентиль, одоробало!...
показать весь комментарий
18.02.2026 13:42 Ответить
Треба для порядку, переіменувати нафтопровід "Дружба" у нафтопровід "Х*й тобі Віктор"...
показать весь комментарий
18.02.2026 13:44 Ответить
Як утому анекдоті...
- Ой, Сьома, денег нету, совсем нету!
- Не прибедняйся шо у тебя нету денег!
- А шо, доллары менять!?
показать весь комментарий
18.02.2026 13:45 Ответить
ну що є'блан,
помогли вам ваші москалі?
розбомбили «дружбу» під Бродами..
показать весь комментарий
18.02.2026 13:47 Ответить
все, потвора пузата,
кіна не буде..
нафта закінчилась..
показать весь комментарий
18.02.2026 13:51 Ответить
Які ж вони неадвекати, угорський Х-уйло Орбан, не знаю до кого прирівняти повію Сіярто, надовго прирекли угорсько-українські стосунки на довгу недовіру, хто б там не переміг у квітні на виборах, присад залишиться надовго, і даремно колишні кочівники вірять, що на чужому горі можна отримати зиск, схоже досвід і наслідки 2-х Світових війн їх нічому не навчив, гребувати добросусідськими відносинами з сусідами не варто, це дорого коштує.
Угорці на сто відсотків провалили сусідський тест на влучне прислів'я - "При горі та в лиху годину пізнаєш вірну людину".
Хоча й не переможе коаліція Мадяра у квітні, Орбан не дозволить провести нормальні вибори, Угорщина - не демократія, Орбан мавпує Х-уйла і прагне уподібнити політичну систему країни до Х-уйловщини, все ще не Х-уйловщина, але після 20-літнього правління він приклав багато зусиль, аби вона набувала і набуває її рис.
показать весь комментарий
18.02.2026 13:51 Ответить
Але як тільки MOL підніме на пару центів ціну на топливо в Угорщині і Словаччині,подорожає топливо і у нас і партія орбана виграє вибори(його спічі про зекрадіїв у нас зроблять свою справу).
показать весь комментарий
18.02.2026 13:52 Ответить
Це не ваша війна, то не наша нафта в нафтопроводі.
показать весь комментарий
18.02.2026 13:55 Ответить
у ***** уже почти не осталось места для хранения нефти.
показать весь комментарий
18.02.2026 13:57 Ответить
Ну то й добре... Буде нам що палить...
показать весь комментарий
18.02.2026 14:09 Ответить
Дружби немає. Зовсім. Забув хто ворог? Бідолаха.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:01 Ответить
 
 